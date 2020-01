«Marvel’s Iron Man VR» retarde son lancement de quelques semaines

Cette semaine a été retards importants dans le monde des jeux vidéo. Le remake de Final Fantasy VII et Cyberpunk 2077 ajoute un de plus à la liste: Iron Man VR de Marvel. Le jeu officiel pour PlayStation VR n’arrivera pas le 28 février, comme initialement prévu.

Selon un tweet de Camouflaj, le développeur, Iron Man VR sera lancé jusqu’au 15 mai. Les responsables du jeu ont déclaré que répondre à votre vision et à vos attentes de la communauté, ils ont pris la décision difficile de déplacer la date de sortie à la mi-mai.

Afin de concrétiser notre vision et de répondre aux attentes élevées de notre incroyable communauté, nous avons pris la décision difficile de déplacer Iron Man VR de Marvel vers une version du 15 mai 2020. Nous apprécions vraiment votre patience et votre compréhension. Vous nous entendrez bientôt de nouveau!

Fait intéressant, Iron Man VR de Marvel arrivera à la date initialement prévue de Marvel’s Avengers, le jeu d’action Crystal Dynamics qui, il y a quelques jours à peine, a été reporté à septembre. Comme avec le jeu Camuflaj ou Cyberpunk 2077, les développeurs ils ont besoin de plus de temps pour polir et tester soigneusement tous les paramètres.

Les retards ont équilibré le premier semestre 2020

Les changements ont équilibré le lancement des jeux au cours du premier semestre 2020. Alors qu’en mars, nous pouvons jouer à Doom Eternal ou Half Life: Alyx, Avril sera pour Final Fantasy VII Remake et Resident Evil 3 Remake et Gears Tactics. May a peu de sorties, y compris The Last of Us Part II et le récent Iron Man VR de Marvel.

Avec l’arrivée d’une nouvelle génération de consoles, il est possible qu’en 2020 le phénomène que nous avons vu en 2013 se répète, lorsque nous avons eu des versions du calibre de Grand Theft Auto V, The Last of Us, Tomb Raider et BioShock Infinite, des jeux qui tiraient pleinement parti des capacités de la PS3 et de la Xbox 360 avant d’être remplacés par un nouveau matériel.

