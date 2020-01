Mary Skelter 2 désormais sur le Switch eShop d’Australie, plus interdite par la Commission de classification locale

En 2019, nous avons signalé que Mary Skelter 2 un classement par âge a été refusé par l’Australian Classification Board – interdisant ainsi sa vente sur l’Australian Switch eShop. Eh bien, il semble que les choses aient réellement changé de cap!

Le crawler obscène de donjon est maintenant disponible sur l’eShop australien Switch avec une note R18 +, et les clients peuvent profiter d’une remise de 20% pendant sa semaine de lancement. De plus, Idea Factory International a révélé que les 5 packs DLC du jeu seraient lancés gratuitement plus tard en janvier.

Voici l’extrait PR complet ci-dessous:

LOS ANGELES, CA., 6 janvier 2020 – Découvrez Mary Skelter ™ 2 sur la boutique australienne Nintendo eShop aujourd’hui! Nous sommes ravis d’annoncer que le RPG d’exploration de donjons, Mary Skelter ™ 2, est maintenant sur le Nintendo eShop australien avec une remise d’une semaine de 20%.

Le jeu est sorti en Amérique du Nord le 22 octobre 2019 et en Europe le 23 octobre 2019. Le premier opus de la série, Mary Skelter ™: Nightmares, vient avec Mary Skelter 2 et comprend des systèmes et des balances remaniés à la version originale .

En plus de la version numérique australienne, le Nintendo eShop proposera également 5 modules complémentaires téléchargeables gratuitement qui seront disponibles plus tard ce mois-ci. Le contenu du module complémentaire comprend:

Objet de jeu Mary Skelter (Déverrouille Mary Skelter: Nightmares)

Death end re; Quest Job Attire 1

Death end re; Quest Job Attire 2

Maillots de bain Blood Maidens

Marchandises d’assistance Jailbreak

On ne sait pas exactement ce qui a conduit à ce changement de décision par l’Austalian Classification Board. Dans tous les cas, les fans australiens de RPG pourront enfin profiter du jeu sans tracas!

