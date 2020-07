Mary Skelter Finale sort une longue bande-annonce japonaise

Annonces :

Compiler le cœur Il a publié une nouvelle bande-annonce – oui, en parfait japonais – du prochain épisode de sa saga Mary Skelter. Il s’agit de Finale de Mary Skelter, une RPG à la première personne concentré sur l’exploration de donjon et dont la tranche précédente, Mary Skelter 2, Il est déjà apparu sur le Nintendo Switch occidental au mois d’octobre 2019.

Cette nouvelle livraison inclut dans son mode aventure les histoires des deux jeux précédents, Mary Skelter Nightmares et Mary Skelter deux. Quelque chose de similaire s’est produit dans la deuxième partie de cette série qui comprend également l’histoire du premier épisode. Ainsi, les non-initiés pourront suivre tout l’argument de cette RPG qui pour son perspective à la première personnerappelle des classiques de Atlus comme la série Etrian Oddyssey ou, en pensant à des jeux plus occidentaux, Oeil du spectateur que dans les années 90, il a publié Strategic Simulations Inc. avec la licence de Donjons & Dragons.

Finale de Mary Skelter va lancer en Nintendo Switch et Playstation 4 le 8 octobre, pour le moment uniquement au Japon. Nous devrons être vigilants au cas où il franchirait la flaque d’eau vers l’ouest comme cela s’est produit avec les tranches précédentes de la franchise.

