Masahiro Sakurai a testé 242 jeux PlayStation en 2019

La saga Super Smash Bros.est l’une des franchises de combat (désolé, Sakurai, je sais que c’est plus que cela pour vous) qui a mieux enduré toutes les années qui se sont écoulées depuis la livraison originale de notre Cher Nintendo 64. Et il ne rencontre rien de plus et rien de moins que … 21 ans! Et même le réalisateur, Masahiro Sakurai, est surpris; Cela a été démontré dans l’un de ses derniers messages sur son compte Twitter:

も う 21 年 か ー。

写真 の ス テ ー ジ 、 全 て ス マ ブ ラ の で 、 懐 か し い 感 じ が し ま せ ん。 ps https://t.co/A29B34hRJ7

– 桜 井 政 博 (@Sora_Sakurai) 21 janvier 2020

Ok, il y aura un autre lecteur qui ne sait pas ce qu’il dit là-bas … Ahem, le cher réalisateur se déclare surpris que Super Smash Bros ait déjà 21 ans mais ne se sente pas nostalgique des livraisons les plus classiques puisqu’il n’a pas arrêté Travaillez sur plus de jeux et vous avez toujours ces titres frais.

Et, en effet, nous savons tous que Masahiro Sakurai n’a pas cessé de travailler depuis des années pour nous apporter des jeux qui continuent de gagner des prix. Le temps libre, qui serait du temps libre, ne semble pas avoir beaucoup, mais une partie de celui qui le consacre est dédiée aux jeux PlayStation. En fait, relativement récemment, nous avons vu comment la créatrice a dit beaucoup de belles choses sur Death Stranding après l’avoir joué, mais Ce n’est pas le seul titre de console Sony que vous avez essayé.

Comme la plupart des propriétaires de PlayStation 4 le savent, ces jours-ci, une page PlayStation officielle a été “semi-viralisée” où, si vous mettez votre compte PlayStation Network, je vous ai dit beaucoup d’informations sur votre 2019, par exemple, combien de jeux tu as joué Sakurai l’a fait, et le résultat a surpris de nombreuses personnes: 242 livraisons ont joué sur PS4! Dans le même tweet, il dit que s’ils comptent également les titres qu’il a essayés sur Nintendo Switch et PC, le chiffre le surprendrait. Nous quittons votre publication (également en japonais, oui, mais l’utilisateur PushDustIn l’a traduit comme un charme)!:

『あ な た の PLAYSTATION 2019』 よ り。

Commutateur や PC な ど を 含 め る と 、 何 タ イ ト ル た こ イ し た こ と だ ろ う… pic.twitter.com/WFmhgYsI13

– 桜 井 政 博 (@Sora_Sakurai) 20 janvier 2020

