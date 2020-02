Masahiro Sakurai dit qu’il y a trop de personnages de Fire Emblem dans Super Smash Bros.Ultimate

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Avant même que le DLC du mois dernier ne soit ajouté à Super Smash Bros.Ultimate, le jeu avait déjà trop de personnages de Fire Emblem! Masahiro Sakurai est bien conscient de ce fait.

Dans Super Smash Bros.Ultimate, les personnages jouables de Fire Emblem incluent Marth, Roy, Lucina, Ike, Robin, Corrin, Chrom et Byleth.

Dans le plus récent Weekly Famitsu, Sakurai a abordé ce sujet en écrivant: «Tout d’abord, il y a trop de personnages de Fire Emblem. Et il y a trop d’épéistes. »

Sakurai a expliqué qu’il ne faisait pas l’appel à propos des combattants qui étaient jetés dans le mélange. “Les nouveaux combattants ne sont pas choisis en fonction de mes préférences, mais plutôt à travers des discussions que Nintendo nous apporte.” Donc, une fois cette décision prise, l’équipe est allée de l’avant avec le développement. “Les choses auxquelles je dois penser étaient ailleurs.”

Sakurai devait penser à toutes ces épées qui se balançaient.

“Dans Smash Bros., il y a des problèmes avec autant d’épéistes”, a expliqué Sakurai. Pour lutter contre cela, l’équipe a donné à chaque personnage ses propres tactiques. Sakura a comparé cela à la façon dont même si Link et Pitt ont des arcs et des flèches, ils ne sont pas les mêmes. Différencier chaque personnage est quelque chose que Sakurai et son équipe ont toujours essayé de prendre en compte.

À la fin de son article, Sakurai a mentionné à quel point Fire Emblem: Three Houses a été un succès et a été bien accueilli par les joueurs, ce qui l’a rendu heureux. Il a mentionné à quel point il ne faisait aucun doute que c’était un bon jeu et qu’il était agréable qu’il y ait plus de gens jouant à Fire Emblem. Il ne semble certainement pas bouleversé par tous les personnages de Fire Emblem dans le jeu. Il voulait plutôt souligner que c’était quelque chose qu’il savait et que ce fait posait des défis que l’équipe devait surmonter.

