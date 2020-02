Masahiro Sakurai explique pourquoi il n’a pas pu visiter Iwata à l’hôpital et détaille son amitié avec lui

Masahiro Sakurai, qui a récemment accordé une interview pour promouvoir le livre Iwata-san, a révélé plus de détails sur sa relation personnelle avec Satoru Iwata, le défunt président de Nintendo aimé par de nombreux joueurs du monde entier. Les éléments suivants ont été traduits par PushDustIn.

Quand Iwata était malade et a dû être hospitalisé, Sakurai n’a malheureusement pas pu lui rendre visite car il était occupé à créer le DLC pour Super Smash Bros. pour Nintendo 3DS / Wii U. Sakurai a également mentionné qu’il avait appris pour la première fois le décès d’Iwata quand il était à la maison. Lorsqu’il a été informé de son passage par un appel téléphonique, il savait que quelque chose n’allait pas. C’était le même sentiment qu’il ressentait lorsque ses grands-parents sont décédés.

Après le décès d’Iwata, Sakurai a décidé de se fixer un objectif: faire de Super Smash Bros. un énorme succès. Ainsi, tout ce qu’il a fait pour Super Smash Bros.Ultimate et les deux Fighter Pass avait cet objectif en tête. Cependant, il n’est pas sûr de ce que sera sa prochaine mission après Super Smash Bros.Ultimate, et que le deuxième Fighter Pass est au-delà de cette mission.

Enfin, Sakurai a partagé que lui et Iwata avaient l’habitude de visiter Tokyo ensemble. Il prenait également des repas avec lui à l’hôtel, et Iwata recommandait toujours à Sakurai de lire des livres. Il a également révélé qu’Iwata l’appelait «Sakurai-kun» alors qu’il travaillait encore au laboratoire HAL, et que cela a changé pour «Sakurai-san» après avoir quitté HAL.

En conclusion, Sakurai appelle Iwata une «personne très sincère».

