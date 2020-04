Masahiro Sakuray célèbre le 28e anniversaire de Kirby

Kirby est l’une des sagas les plus emblématiques de Nintendo et du monde des jeux vidéo en général. La boule rose qui absorbe tout ce qu’elle attrape par son passage est de fête, et c’est qu’elle ne tourne ni plus ni moins de 28 ans. Sa première aventure fut Kirby´s Dream Land, titre sorti pour Game Boy sur 27 avril 1992, développé par HAL Laboratory et dirigé par lui-même Mashahiro Sakurai. Il y a une curiosité à propos de ce jeu et de Kirby, et c’est que puisque le Game Boy a été vu en noir et blanc et non en couleurs, les distributeurs d’Amérique et d’Europe ont fait la couverture du jeu avec un Kirby totalement blanc parce qu’ils ne savaient pas de quelle couleur il avait en réalité. Cependant, avec leur prochaine aventure, Kirby’s Adventure for NES, ils ont déjà précisé que notre protagoniste est rose.

Papa Sakurai rend hommage à Kirby

Sakurai sera connu par beaucoup comme le directeur du légendaire jeu de combat Nintendo, Super Smash Bros.Cependant, comme vous l’avez vu, avant le titre de combat, il était le directeur de plusieurs jeux Kirby. Pour célébrer le 28e anniversaire de Kirby, Sakurai n’a pas manqué l’occasion de féliciter et ainsi de démontrer l’amour qu’il a pour le bal rose. C’est sur son compte Twitter qu’il a fait une telle félicitation avec une image très particulière de Super Smash Bros.Ultimate. dans lequel on peut voir les corps de Cloud et Ganondorf mais avec les transformations de ceux de Kirby.

カ ー ビ ィ が 28 周年 で す と。 二 作 目 で コ ピ ー 能力 、 そ の 次 に コ ピ ー 帽子 て し ま か ば も も も ま 労 労 労 労 労 労 労 労 労 労 労

新 フ ァ イ タ ー が 参 戦 す る 度 に 作 ら な け れ ば な り ま せ ん か ら ね。 – 桜 井 政 博 (@Sora_Sakurai) 27 avril 2020

Sakurai voulait donner une explication sur Kirby et le jeu de combat, et c’est qu’il commente que Kirby est un grand défi dans Super Smash Bros., car chaque fois qu’un nouveau combattant rejoint la liste, il doit effectuer une nouvelle mise à jour sur Kirby car il a besoin d’une nouvelle transformation et d’une nouvelle capacité à se battre. Bien que ce soit un grand défi, Sakurai le fait avec tout l’amour du monde, car Kirby a été son premier grand travail.

