Mass Effect, BioShock Co-Developer retrouve son indépendance de Sega

Demiurge Studios, le développeur basé à Boston qui a travaillé sur les franchises BioShock, Mass Effect et Rock Band, a retrouvé son indépendance. Albert Reed, l’un des fondateurs de l’entreprise, a racheté le studio à Sega, qui en est propriétaire depuis 2015.

“Nous ne pouvons pas être plus excités de nous lancer dans cette nouvelle aventure familière alors que nous revenons à la fondation de Demiurge. Nous continuerons notre tradition inégalée de partenariat avec des développeurs et éditeurs de jeux de classe mondiale pour sortir des jeux fantastiques que les joueurs adorent”, a déclaré la société. a déclaré dans un message sur son site Web.

La déclaration poursuit en disant que Demiurge a eu un “tour incroyable” avec Sega au cours des cinq dernières années où il a travaillé sur Sega Heroes et Crazy Taxi Tycoon.

Au cours de son histoire, Demiurge a travaillé avec un certain nombre de partenaires de renom, notamment Harmonix, Gearbox, Irrational et BioWare. Le studio a contribué à plusieurs packs de pistes Rock Band, construit l’édition PC de Mass Effect, aidé à la conception artistique sur le BioShock original et travaillé sur la version Wii U finalement annulée d’Aliens: Colonial Marines. Demiurge a également travaillé avec Marvel sur le jeu de puzzle Marvel Puzzle Quest.

Reed et son partenaire commercial Geoffrey Hyatt ont racheté Demiurge à Sega, bien que les conditions du rachat n’aient pas été divulguées. “Lorsque Sega cherchait à apporter un changement stratégique et souhaitait faire quelque chose de différent, ils nous ont appelé”, a déclaré Reed à GI.biz. “Une chose en a amené une autre et nous voici maintenant.”

En tant que studio nouvellement indépendant, Reed a déclaré qu’il souhaitait que Demiurge revienne à ses racines en se concentrant davantage sur l’aide à d’autres studios pour terminer les jeux que sur la création de leurs propres nouveaux projets. C’est un moment particulièrement important pour cela, car la PS5 et la Xbox Series X arrivent bientôt, et certains développeurs chercheront de l’aide extérieure pour sortir leurs jeux, a déclaré Reed.

“Nous voyons ces entreprises augmenter au début des nouvelles générations de consoles car il y a un tas de nouveaux problèmes difficiles et tout le monde est en quelque sorte pressé et investit plus d’argent dans la recherche et le développement”, a-t-il déclaré. “Nous le voyons lorsque les modèles commerciaux évoluent, ce qui, je pense, se produit actuellement sur console et PC avec des jeux en tant que service.”

Au cours des 12 à 18 prochains mois, Demiurge cherchera à soutenir le travail d’autres jeux au lieu de développer ses propres jeux originaux. C’est quelque chose dont Reed est fier, même si d’autres pourraient s’en moquer.

“Certaines autres Indes peuvent regarder de haut, mais nous avons trouvé que c’était un travail incroyablement gratifiant. Vous pouvez travailler avec des adresses IP fantastiques et apprendre des meilleurs développeurs. C’est une excellente entreprise”, a-t-il déclaré.

Reed a également souligné que la pandémie de COVID-19 perturbe le paysage des jeux, ce qui crée une opportunité pour Demiurge d’offrir son aide aux studios qui en ont besoin.

“Cela signifie que chaque jeu en développement sur la planète a maintenant un mois de retard”, a déclaré Reed. “Nous sommes donc ravis de trouver des partenaires qui ont besoin d’un peu plus de muscle pour faire passer leurs matchs sur la ligne d’arrivée.”

Il convient également de noter que les jeux existants de Demiurge, Sega Heroes et Marvel Puzzle Quest, continueront de fonctionner pendant cette nouvelle ère pour la société.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Perdu entre les niveaux: Boston