Massive Batch of Animal Crossing: New Horizons Renders montre les villageois de retour, de nouvelles tenues, etc.

Toujours faim pour plus de mises à jour sur Animal Crossing: New Horizons? Eh bien, vous êtes pour une agréable surprise aujourd’hui!

Nintendo a publié plus de 250 rendus de haute qualité pour le prochain jeu, qui révèlent encore plus de villageois de retour et leurs nouvelles tenues. Comme indiqué précédemment, nous pouvons maintenant clairement les voir tous portant un mélange de vêtements à manches et sans manches – leur donnant un nouveau look!

Découvrez-les tous ci-dessous, gracieuseté des gens de GameXplain:

«Nintendo a mis en ligne plus de 250 nouveaux rendus pour Animal Crossing New Horizons, révélant le retour de villageois non confirmés, ainsi que de nouvelles tenues! Découvrez-les tous ici, dans leur splendide gloire HD! Nous avons même ajouté leurs noms à chacun pour toi 🙂 »

Qu’est-ce que tu penses? Quel villageois vous semble le plus élégant?

