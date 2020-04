Master Chief se joint à la lutte contre le coronavirus

Par Rodolfo León

04/01/2020

Êtes-vous fan de Halo, ou uniquement à partir de Master Chief? Alors cela vous intéressera sûrement. La voix légendaire de Master Chief Steve Downes a rejoint la lutte contre le coronavirus en proposant des messages personnalisés via Camée. Au cours du mois d’avril, Downes donner tous les bénéfices de ces messages à une organisation qui lutte contre la COVID-19.

Cette organisation est connue sous le nom de Projet C.U.R.E., et à travers leur site officiel, ils assurent que «maintenant plus que jamais, ils sont déterminés à répondre aux besoins médicaux des personnes qui ont besoin d’aide, aux États-Unis et à l’étranger».

Camée C’est une plateforme qui vous permet de contacter certaines célébrités pour leur offrir de l’argent en échange d’une mention ou d’un message personnalisé. Dans le cas de DownesTout ce que vous générez grâce à cette plateforme sera reversé à l’organisation susmentionnée. Si vous souhaitez également apporter votre soutien, cliquez sur ce lien.

