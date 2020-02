Mattel fabrique de mini jouets mignons compatibles NFC pour Minecraft Earth

Minecraft Earth est un jeu mobile qui est sorti l’année dernière et a rappelé beaucoup de gens à Pokemon GO. Mais certains mini-jouets annoncés au New York Toy Fair vont donner à Minecraft Earth quelque chose que Pokemon GO n’a pas actuellement: des jouets de collection qui peuvent vous donner des bonus et des récompenses dans le jeu.

Ces jolis petits jouets sont officiellement appelés Boost Minis et coûteront 5 $ chacun. Les chiffres incluront tous vos personnages Minecraft préférés tels que le poulet assis sur une chose, le dauphin dans l’eau et même l’autre poulet assis sur un globe. Et certains Creepers, les vraies stars de Minecraft.

Ces chiffres seront lancés au printemps et débloqueront des points d’expérience bonus dans Minecraft Earth lorsqu’ils seront numérisés. Il y en aura 20 à collecter et à scanner. Différentes figues débloqueront différentes capacités spéciales pendant un temps limité. Et Mattel fabrique même un étui de transport spécial pour tous, en forme de potion de Minecraft.

Mattel crée également des chiffres plus importants basés sur les prochains donjons Minecraft. Ceux-ci n’auront aucune technologie de numérisation sophistiquée basée sur NFC, mais ils ont l’air cool. Et il y aura également une figure plus grande, qui est apparemment un nouveau monstre qui apparaîtra dans les donjons.

Enfin, si vous voulez des jouets Minecraft encore plus petits et plus mignons, Mattel a présenté des Minecraft Minis. Ceux-ci n’interagissent pas non plus avec Minecraft Earth et seront livrés dans des sacs aveugles qui coûteront 3,50 $ la pop. Cette ligne de Minecraft Minis comprend des favoris bien-aimés, y compris le mouton bleu et le cochon avec des fleurs.

