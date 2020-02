Mattel lancera d’adorables figurines NFC Minecraft

Plusieurs entreprises s’apprêtent à assister à New York Toy Fair 2020, une foire de jouets qui aura lieu ce week-end. Certaines entreprises ont déjà fait des annonces précédentes et Mattel a été surpris d’annoncer d’adorables personnages de Minecraft.

La chose intéressante est que la ligne de jouets aura des fonctions NFC, similaires à celles de l’amiibo, et sera compatible avec Minecraft Earth, titre pour les appareils iOS et Android. Les figurines feront partie de la gamme Boost Minis et comporteront des personnages caractéristiques du titre Mojang.

Selon les détails, chaque figurine coûtera 5 USD et sera disponible au printemps. Quant à sa fonction, nous savons qu’ils débloqueront des bonus en tant que points d’expérience dans Minecraft Earth. De plus, certains chiffres permettront d’acquérir des compétences particulières.

Dans un premier temps, une ligne de 20 figurines et un cas spécial seront lancés pour les emmener partout. Nous ne vous en disons pas plus et nous vous laissons une image où sont montrées les premières figures NFC de Minecraft Earth:

Comme si cela ne suffisait pas, la société a également annoncé qu’elle préparait un ensemble de personnages plus importants liés à Minecraft Dungeons, le robot d’exploration de donjon en route vers PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC.

Il est important de noter que ces objets de collection n’auront pas de fonctions NFC, mais offriront une grande variété de créatures et de personnages du titre d’aventure. Enfin, Mattel a également confirmé une collection de Minecraft Minis, des figurines de petite taille qui n’offriront pas non plus la technologie NFC. Ci-dessous, vous pouvez voir plus d’images:

Première figurine de Minecraft Dungeons

Nouveaux Minecraft Minis

Minecraft est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et appareils iOS et Android. Vous voulez en savoir plus sur lui? Cliquez ici.

