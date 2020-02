MAU en hausse de 30% chez Paradox Interactive

Le nombre d’utilisateurs et les revenus sont en hausse d’une année sur l’autre chez la société suédoise de jeux Paradox.

Comme indiqué par GamesIndustry.biz, fin 2019, la société comptait quatre millions d’utilisateurs actifs mensuels dans sa bibliothèque de jeux. Il s’agit non seulement d’un nouveau record pour l’entreprise, mais également d’une augmentation de 30% en glissement annuel.

Il y a eu une augmentation supplémentaire de 30% des comptes Paradox enregistrés, portant le total à 12 millions.

En termes de revenus, la firme suédoise a généré 132 millions de dollars l’an dernier, soit une augmentation de 14% en glissement annuel. Au quatrième trimestre, la société a enregistré une augmentation de 13% en glissement annuel pour atteindre 39 millions de dollars bruts.

Les titres qui ont généré le plus de revenus d’utilisateurs au quatrième trimestre étaient Cities: Skylines, Battletech, Europa Universalis IV, Stellaris et Hearts of Iron IV.

En janvier 2020, Paradox a annoncé son intention de tester un service d’abonnement pour Europa Universalis V.

L’année dernière, la société a acheté les droits du Prison Architect IP – quatre millions de personnes ont joué au jeu en juin 2019. L’an dernier, la société a insisté pour que la concurrence sur le marché des jeux PC profite à tous.