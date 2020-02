Mawile vous mangera dans un gros chomp

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Mawile!

Détails Mawile

Type: Acier / Fée

Hauteur moyenne: 2 ’00 “

Poids moyen: 25,4 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération III

Je vais juste le dire maintenant, pour le retirer du chemin. Mawile est un Pokémon à l’air terrible. La grande bouche est cool, mais le petit corps bizarre auquel elle est attachée n’a pas l’air du tout intéressant. Il ressemble à une conception restante qui a été cousue sur une mâchoire géante. Désolé Mawile, au moins tu as un truc cool. Vous voyez, Mawile utilise ce petit et petit corps pour inciter les prédateurs ou les proies à s’approcher. Ils supposent que c’est juste un petit Pokémon, rien à craindre. Puis Mawile se retourne et CHOMPE! Sa deuxième bouche est si grande qu’elle peut manger la plupart des choses en une seule bouchée.

Ce petit corps doit être incroyablement solide. Pensez à la lourdeur de cette grande seconde bouche et à la façon dont Mawile la transporte comme si ce n’était pas grave. Je me plains quand je prends trop de sacs d’épicerie et je dois imaginer que le deuxième crâne géant est plus lourd que du lait, des œufs et des boîtes de céréales. On dirait presque que Mawile devrait être plus grand après avoir vécu quelques années. Comme tout ce travail et le transport d’une grosse seconde tête devraient faire en sorte que Mawile soit détourné comme s’ils se préparaient à tourner un film Marvel.

Bien que cette deuxième bouche puisse ressembler à une deuxième tête, elle n’a ni cerveau ni yeux. En fait, selon les entrées de Pokedex trouvées sur Bulbapedia, il s’agit en fait d’une série de cornes qui ont évolué en ces appendices géants en forme de mâchoire. Veuillez ne pas partager de blagues excitantes dans les commentaires ci-dessous. Je vous remercie.

Cette grande bouche n’a peut-être pas de cerveau, mais elle n’a pas non plus de papilles gustatives. Et Mawile l’utilisera à son avantage. S’il a besoin de manger de la nourriture qu’il n’aime pas, il peut simplement se retourner et le broyer avec sa deuxième bouche. Imaginez à quel point nous pourrions tous être en meilleure santé si nous avions une deuxième bouche sans papilles gustatives. Je mangeais un peu de bonbons ou de pizza, puis j’utilisais mon autre bouche pour manger des salades et d’autres aliments sains.

Fan Art préféré

J’aime cet art pour deux raisons. Raison numéro un, c’est mignon et sympa. Raison numéro deux, elle n’est pas remplie de nudité et de sexe. Je ne suis pas un prude, mais j’essaie de garder les choses un peu en sécurité pour travailler ici, au moins en ce qui concerne les images. Et certaines semaines, c’est plus facile que d’autres. Mawile a des artistes et des fans vraiment … dévoués, semble-t-il.

Faits aléatoires

Mawile a une Mega Evolution qui lui donne DEUX grandes bouches à l’arrière de sa tête. Selon Bulbapedia, Mawile peut mâcher des poutres en acier avec sa bouche secondaire massive. Mawile ne peut pas faire fondre les poutres en acier, mais il peut certainement les déchirer. Quand il est sous sa forme Mega Mawile, il a la plus haute statistique d’attaque de tous les Pokémon, avec un maximum de 678. Donc, je tiens à m’excuser de me moquer de votre apparence plus tôt, Mawile.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Que se passait-il avec tous les oiseaux de la génération V qui étaient des dumbasses absolus?

–InvadingDuck | Zachary D Long

Je veux dire, ce sont juste eux qui apportent la science du monde réel dans les jeux. Les oiseaux sont tout simplement stupides. J’avais un perroquet et oui, ça pouvait dire des trucs comme “Je t’aime”. Mais il a également essayé de manger des carreaux de plafond. Les oiseaux sont muets.

Voici un autre Pokémon est un aperçu hebdomadaire d’un Pokémon et comment il est étrange, dérangeant, idiot ou cool et pourquoi. Attrapez de nouvelles entrées chaque week-end et cliquez ici pour voir tous les Pokémon passés que nous avons couverts.

