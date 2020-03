Mazinger Z, l’original de 1972, est maintenant disponible sur Netflix

Que de nulle part, Netflix vient de confirmer que la série animée originale de 1972, Mazinger Z, est désormais disponible dans votre catalogue pour notre région. De plus, vous pouvez profiter des 92 épisodes avec audio en japonais ou en espagnol, bien que ce dernier ne soit malheureusement pas l’original lors de sa première diffusion au Mexique.

M A Z I N G E R Z!

92 épisodes de la série 1972 sont arrivés sur Netflix avec un son original (japonais) et espagnol. Mazinger Z est disponible et je suis comme ça: ??? pic.twitter.com/OYbTCVIEeo

Dans Japon, cette saga n’a pas eu autant de succès, puisque depuis la sortie de son manga en 1972, un an plus tard, elle a cessé de paraître. Même cas avec l’anime. Dans Mexique, cependant, l’inverse s’est produit, car la série est considérée comme un classique par beaucoup, et au cours du siècle dernier, elle est devenue l’une des émissions de télévision les plus syntonisées.

Toei Animation Il voulait ressusciter la saga avec des interprétations modernes, comme un film par exemple, mais elle n’a pas eu le résultat souhaité et il semble que pour le moment cette franchise soit en pause.

