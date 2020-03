MazM: Jekyll et Hyde: vous pouvez revivre son histoire sur de nouvelles plateformes

MazM: jeu vidéo Jekyll et Hyde basé sur le célèbre roman L’étrange cas du Dr Jekyll et M. Hyde de Robert Louis Stevenson arrivera sur la console hybride Nintendo Switch et le PC le 2 avril.

Il s’agit du deuxième projet du développeur MazM et, comme mentionné sur son site officiel, le jeu est son interprétation du célèbre roman de 1886.

Dans le jeu, vous vivrez l’histoire mystérieuse à travers les yeux de M. Utterson, avocat et ami proche du Dr Jekyll, qui, entrant à Londres au 19e siècle, cherche le mystérieux M. Hyde, bénéficiaire du médecin.

Préparez-vous à profiter d’illustrations incroyables, suivez des indices et résolvez de nombreux mini-jeux afin de connaître les secrets de Hyde. Il est intéressant de noter qu’au fur et à mesure que vous avancerez dans l’histoire et explorerez Londres la nuit, vous connaîtrez le point de vue d’autres citoyens (également Hyde) qui vous donneront des informations utiles.

Le jeu est sorti en 2018 pour iOS et Android, et maintenant le développeur vous invite à vous préparer à revivre cette histoire mystérieuse sur deux nouvelles plateformes. D’un autre côté, si vous aimez davantage l’horreur tchèque, ce moment troublant et caché de Silent Hills P.T.

MazM: Jekyll et Hyde seront disponibles sur Nintendo Switch et PC.

