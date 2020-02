McCoy de Respawn quitte le studio Titanfall

L’un des premiers employés de Titanfall et du fabricant d’Apex Legends Respawn a annoncé son départ du studio.

S’adressant à Twitter (ci-dessous), le producteur exécutif Drew McCoy a déclaré qu’il poursuivait sa carrière et qu’il manquerait le personnel de Respawn. Il a également remercié les personnes qui ont joué aux jeux de l’entreprise.

Comme de nombreux employés de Respawn, McCoy est un vétéran du fabricant de Call of Duty Infinity Ward, qui a déménagé au studio Titanfall en mai 2010 en tant que responsable informatique de la société ainsi que producteur sur Titanfall. En 2014, il est devenu producteur principal de Titanfall 2 avant de devenir producteur exécutif du méga-hit Apex Legends Battle Royale gratuit.

On ne sait pas encore où McCoy déménage.

Entre sa sortie surprise de février 2019 et octobre, Apex Legends a attiré 70 millions de joueurs.

Aujourd’hui marque le début d’une nouvelle aventure pour moi. Je chérirai absolument les 10 dernières années que j’ai passées à aider Respawn et à expédier des jeux géniaux aux côtés de personnes incroyables. Les gens me manqueront le plus – les arguments quotidiens, les succès, les échecs et tout le reste. 1/2

– Drew McCoy (@ DKo5) 24 février 2020