Méchant ou gentil? J'ai échangé 100 Pokémon sur Commerce surprise à Noël

Chaque année, les fans de Pokemon organisent l'opération Delibird. L'objectif est que les entraîneurs de Pokémon plus expérimentés envoient de bons Pokémon via le commerce surprise pour que les nouveaux arrivants les utilisent dans leurs jeux le jour de Noël. Cette année, avec la sortie de Pokémon Sword and Shield, j'ai décidé de participer à l'opération. J'ai préparé des boîtes de mes reproductions Dreepy. J'ai envoyé 100 5IV Dreepys. En retour, j'ai reçu une gamme de Pokémon et j'ai pensé qu'il serait intéressant d'enregistrer les types de Pokémon que j'ai reçus et leurs attributs. Alors, les joueurs Pokémon ont-ils été méchants ou gentils cette année? Généreux ou gourmand?

Globalement: Nice Surprise Trades

En somme, j'ai reçu très peu de Pokémon "merdiques". Vraisemblablement, beaucoup moins de débutants participaient à l'opération Delibird que de joueurs expérimentés. En conséquence, la plupart des Pokémon que j'ai reçus étaient plus rares ou avaient de bonnes statistiques.

Le Pokémon

Voici une liste des Pokémon que j'ai reçus sur les 100 que j'ai récupérés.

PokémonQuantityPonyta7Dreepy6Charmander5Grookey5Sobble5Scorbunny4Meowth3Rookidee3Skwovet3Corsola2Duraludon2Jangmo-02Magikarp2Riolu2Stufful2Zigzagoon2Blipbug1Chewtle1Cramorant1Deino1Delibird1Ditto1Dracovish1Drilbur1Eevee1Eiscue1Electrike1Farfetch'd1Ferroseed1Flour1Gardevoir1Gengar1Goldeen1Goomy1Grubbin1Gyarados1Hatterene1Honehedge1Impidimp1Indeedee1Metapod1Morpeko1Mr. Mime1Nickit1Nincada1Noivern1Phantump (évolué après le trading) 1Pidove1Ralts1Rotom1Sinistea1Snorlax1Stonjurner1Stunfisk1Swinub1Trapinch1Unfezant1Vanillite1Wynaut1Yamask1Yamper1

Statistiques

Bien que j'aie reçu plus qu'assez de Pokémon qui avaient des IV relativement pauvres, ces Pokémon étaient généralement des entrées ou des entrées Pokédex plus rares. En tout, une part disproportionnée des Pokémon que j'ai reçus avait des attributs «Incroyables». De plus, de nombreux Pokémon que j'ai reçus via Surprise Trade avaient plusieurs valeurs IV «parfaites».

Type de StatNombre de Pokémon reçusAmazing27Great19Good28Ok26Nombre de Perfect IVsNombre de Pokemon6051241636

Bien que je n'aie reçu aucun Pokémon IV parfait, j'ai été surpris que plus d'un tiers que j'ai reçu ait au moins trois valeurs IV parfaites et plus d'un quart ait au moins quatre valeurs parfaites.

Malheureusement, malgré la gentillesse de la communauté Pokémon, personne n'a envoyé un Pokémon brillant ou un Legendary. Eh bien, peut-être l'année prochaine! Avez-vous obtenu des Pokémon sympas grâce au commerce surprise jusqu'à présent? Faites le nous savoir dans les commentaires!