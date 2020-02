MediEvil rencontre Jak & Daxter dans Pumpkin Jack sur Nintendo Switch

Connaissez-vous Jack et Daxter? Avez-vous joué un titre de ce duo? Vous avez aimé le remake de MediEvil pour PlayStation 4? Avez-vous pensé à comment ce serait un jeu vidéo qui mélange les deux séries Sony? S’agit-il de nombreuses questions? Eh bien, le développeur Headup Games a la réponse à la quatrième question: Pumpkin Jack. Ici, nous allons expliquer les détails entourant cette annonce, sa première bande-annonce et bien plus encore, ici, dans la salle … Quatrième … Quatrième millénaire juste en dessous:

Courez, sautez, combattez. Vous ne pouvez pas échapper à Pumpkin Jack », a déclaré le démon.

Le paisible Royaume ennuyé avec ses bonnes gens, sa paix, sa tranquillité et ses lapins rendent le diable malade, alors il a décidé qu’il était temps de faire ressentir au monde ce qu’est un peu de rock’n’roll. de bien déchaîner la malédiction de la nuit éternelle. Mais pour les gens du Royaume, l’idée n’est pas cool, alors ils engagent un puissant sorcier pour mettre le point sur le démon. Cela, têtu comme son mulet, n’abandonne pas si facilement, et pour continuer avec l’enfer sur terre, il invoque Jack, Lord Pumpkin afin que vous ayez une conversation amicale avec le magicien et retirez la bougie de cet enterrement.

Et comment allons-nous exécuter l’ordre du démon? Eh bien, profiter d’une aventure terrifiante. Pumpkin Jack est une plateforme tridimensionnelle style de bande dessinée où nous devons affronter des bêtes désireuses d’obtenir notre délicieuse tête pendant que nous résolvons des puzzles dans lesquels nous devrons prendre en compte les lois de la physique et de la raison dans une multitude de défis. Nous n’irons pas sans défense pour cette entreprise, nous aurons bras pour distribuer le lib de la manière la plus lourde possible, et nous aurons l’aide de nos amis, un hibou hautain et un corbeau sarcastique, presque rien n’entend.

Que pensez-vous de l’annonce Headup Games? Nous espérons que vous l’avez aimé autant que vous l’avez écrit dans cette écriture, mais surtout que vous pouvez le supporter jusqu’à son lancement, car Pumpkin Jack ne verra pas la lumière sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et PC jusqu’au 4e trimestre 2020. Jusque-là!

Source: communiqué de presse de Headup Games

