Mega Man aura un jeu en VR … mais il sera exclusif au Japon

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRE

07/03/2020 14:53 pm

La VR est une expérience magique qui peut nous conduire à vivre des aventures inimaginables. Par exemple, aujourd’hui, vous pouvez déjà vous sentir comme Tony Stark dans Iron Man VR de Marvel, et Ceux qui sont fans de jeux rétro peuvent désormais devenir Mega Man grâce à Mega Man VR.

Il s’agit d’une expérience de réalité virtuelle, le seul problème ici est que vous ne pourrez probablement jamais y jouer. Capcom annoncé plus tôt dans la journée Mega Man VR, une expérience exclusive pour le Japon, spécifiquement pour le magasin de la société sur la Plaza Ikebukuro, et pour le moment il n’est pas prévu d’apporter cette expérience aux consoles ou à d’autres régions du monde, et compte tenu de la pandémie mondiale, je ne pense pas qu’un voyage au Japon soit une bonne idée en ce moment. .

L’histoire de cette petite expérience VR est la suivante: le Dr Wily essaie de pirater le monde de la réalité virtuelle, alors Mega Man doit le défendre en utilisant une technologie spéciale développée par le Dr Light. Mega Man VR a été confirmé comme étant un jeu solo, et sera disponible à partir du 18 juillet à Ikebukuro.

Via: Destructoid

PlatinumGames répond aux plaintes concernant le Wonderful 101 Kickstarter

Tencent ouvre un nouveau studio américain pour un mystérieux jeu de nouvelle génération

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.