Mega Man X Novelization reçoit une traduction de fans en anglais

Vous voulez découvrir le Mega Man X original d’une toute nouvelle façon? Maintenant, vous pouvez le faire avec une nuit tranquille et une tasse de thé!

En 2017, Capcom a publié une romanisation intitulée Rockman X The Novel -Irregulars Report- – basé sur l’adaptation manga du jeu. Bien sûr, le livre n’a jamais vu de localisation occidentale et a été laissé en marge de la communauté Mega Man pendant un certain temps. Certaines personnes ont même tenté une traduction du livre, mais ont finalement abandonné le projet.

Grâce au fan de la série @Bapgei, cependant, cette traduction est maintenant terminée! La grammaire n’est pas entièrement élégante (comme avec la plupart des traductions du japonais vers l’anglais), mais les 13 chapitres sont désormais lisibles en anglais! Même si vous ne voulez pas lire le tout, vous trouverez toujours de belles illustrations de Yoshihiro Iwamoto dans ses pages!

Vous pouvez accéder à la traduction par ici. Si vous souhaitez soutenir les créateurs originaux du livre, vous pouvez également acheter le roman japonais sous forme physique via Amazon Japon.

(Merci, Rockman Corner!)

