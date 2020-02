Mega Man Zero / ZX Legacy Collection célèbre son lancement dans une bande-annonce

Le populaire robot bleu de Capcom a combattu le mal dans une myriade de plates-formes différentes et a reçu de nombreuses retombées, qui à leur tour ont formé des séries de grand succès et surtout très chères au public. Il n’a pas toujours été le protagoniste, car Mega man Il a été relevé par Zero dans la saga Zero / ZX, passant du bleu au rouge. Pour les félicitations de vos fans, nous pouvons profiter de Nintendo Switch de tous les titres avec le porteur de Z-Sabre. Au Japon, ils célèbrent l’arrivée de cette collection avec une bande-annonce de lancement. ¡¡Mega Man Zero / ZX Legacy Collection maintenant disponible!

Mega Man Zero / ZX Legacy Collection est maintenant disponible sur Nintendo Switch

La compilation maintenant disponible dans l’eShop à partir de la console Joy-Con, et rassemble tous les titres appartenant à la saga Zero et à la saga ZX, dont la publication est répartie entre Game Boy Advance et Nintendo DS. Le retour de Zero a applaudi ses nombreux fans et donne de l’espoir à ceux qui espèrent voir d’autres spin-offs de la nouvelle génération comme Mega Man Battle Network. Bien que les responsables disent que la porte est ouverte, ils rapportent que pour revoir Lan Hikari, ils doivent être en mesure d’offrir un jeu avec de nouvelles idées et de nouvelles mécaniques qui gardent cette saga fraîche.

Si vous aviez déjà réservé le jeu, vous recevrez un petit cadeau, et si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez déjà acheter cette méga-collection dans la boutique numérique de la console. Êtes-vous prêt à combattre à nouveau Neo Arcadia?

