Mega Man Zero / ZX Legacy Collection présentée sur divers jeux

Il y a quelques semaines, la dernière compilation Capcom, Mega Man Zero / ZX Legacy Collection, Il est entré dans nos vies grâce à la console hybride eShop, et en particulier les quatre premiers titres qui sont sortis à l’origine dans Game Boy Advance ont la réputation d’être assez compliqués, surtout quand il s’agit d’affrontements contre les boss finaux. . Peut-être rappelle-t-on le début de Mega Man NES, où vous gardiez vos doigts collés au contrôleur essayant de les surmonter sans perdre trop de vies? Quoi qu’il en soit, la société japonaise chevronnée Capcom semble avoir pris conscience de cette courbe de difficulté, qui peut être quelque peu difficile pour ceux qui ont moins d’expérience avec cette saga exigeante malgré les points d’enregistrement automatique inclus dans cette version par le développeur. Inti Creates, et a décidé de publier plusieurs gameplays montrant comment gérer certains des boss les plus amusants de cette compilation, via sa chaîne japonaise sur Youtube. Bien sûr, avant d’y jeter un coup d’œil, gardez à l’esprit que dans certains cas, un spoiler important est fait, en particulier sur le boss final du premier Mega Man Zero, entre autres, donc celui qui ne l’a pas encore passé peut vouloir garder le surprise.

Gameplays Mega Man Zero / ZX Legacy Collection (Nintendo Switch eShop)

