Megadimension Neptunia VII arrive le 19 mars sur Nintendo Switch

L’agence coréenne de classification par âge est en train de devenir le distributeur le plus fiable de l’industrie. Avec le temps, il a montré ce match sans annoncer sa qualification, match qui a été confirmé. Et malgré le fait qu’il y ait encore quelqu’un qui décide de se présenter officiellement, la vérité est qu’à ce stade, il y a quelques jours, ils ont répertorié Megadimension Neptunia VII pour Nintendo Switch, nous savions tous que c’était une question de temps avant qu’il ne soit confirmé. Ce que nous ne pouvions pas imaginer, c’est que le lancement était imminent! Au moins au Japon.

Megadimension Neptunia VII ramène sa vision folle de l’industrie à Nintendo Switch

Avec l’apparition du fichier Megadimension Neptunia VII dans l’eShop japonais, nous confirmons l’arrivée du dernier épisode de la série principale sur Nintendo Switch après ce spin-off bidimensionnel dont nous avons bénéficié il y a quelques mois. Pour le moment, seul le départ au Japon est confirmé le 19 mars avec le japonais comme seule langue, mais compte tenu du fait que le jeu est traduit en anglais depuis février 2016 en Occident, on suppose que tôt ou tard nous le verrons pour ces lares

Comme le reste des jeux de franchise, cette livraison est encore une fois une parodie de l’industrie du jeu vidéo en général et du japonais en particulier. Mondes parallèles, nouveaux terrains, nouveaux processeurs et la possibilité que ces derniers évoluent à nouveau vers la version NEXT gen, car nous ne nous souvenons pas que les processeurs sont les formes humaines des consoles passées et présentes de l’industrie. Ensuite, nous vous laissons une brève galerie avec les premières images de cette version:

