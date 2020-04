Megadimension Neptunia VII pour Switch arrivera à l’ouest en été

Trois dimensions différentes avec des histoires interconnectées? Un large éventail de personnages à jouer et de méchants à affronter? Un système de gameplay basé sur le rôle et la stratégie? Style anime et excellent OST? Ouais voici Megadimension Neptunia VII. Ne manquez aucun détail.

Si nous vous avions confirmé il y a un mois que le jeu allait arriver sur Nintendo, nous devions attendre un peu avant de pouvoir anticiper les détails et les dates. La version Switch de Megadimension Neptunia VII, qui est déjà Il est sorti au Japon le 19 mars, arrivera dans l’Ouest l’été prochain. Comme annoncé par son éditeur, Idea Factory International, il sera accessible à tous les publics via l’eShop. De plus, le contenu téléchargeable disponible pour PC et PlayStation 4 sera également accessible aux joueurs Nintendo au format DLC (en payant bien sûr son coût). L’exception sera “Million Arthur”Il n’est plus disponible pour toutes les plateformes.

Une nouvelle aventure pour Neptune commence

Dans cet épisode, nous constatons que Gamindustri est entré dans une saison précaire connue sous le nom de période de changement de CPU. Pendant cette période de troubles sociaux, des rumeurs désobligeantes sur les déesses ont commencé à saturer Gamindustri. Neptune et les autres craignent que les citoyens appellent bientôt de nouveaux dirigeants pour les remplacer et mettre fin à leur règne.

À ces moments critiques pour Planeptune, Neptune et Nepgear disparaissent mystérieusement. Son destin: un monde divergent, proche de sa fin catastrophique, appelé la Dimension Zero. Là, ils rencontreront la dernière déesse restante de ce monde, Uzume Tennouboshi, qui mène désespérément une bataille solitaire contre un mal colossal connu sous le nom de Dark CPU. Neptune et Nepgear pourront-ils travailler avec Uzume pour sauver Zero Dimension de la tragédie?

Caractéristiques clés

Pour cette édition, une série d’améliorations ont été ajoutées. Pas seulement pour le combat, mais aussi pour l’histoire. Les premières de ces améliorations sont les modes Rupture de pièces et “Batailles Géantes”. Les personnages pourront s’unir pour effectuer de puissantes attaques. Alors que “Parts Break” vous permettra de briser les ennemis en morceaux pour réduire leurs statistiques et désactiver les attaques spéciales, “Giant Battles” vous imposera des limites pour détourner le stratège en vous.

Le mode Suivant Cela amènera vos déesses à un nouveau niveau de puissance avec lequel réduire vos adversaires en pièces grâce à de nouvelles capacités spéciales. Il est également accompagné de nouveaux costumes pour eux. Comme nous l’avons avancé précédemment, Megadimension Neptunia VII comptera trois mondes, trois histoires et trois modes d’histoire différents. Enfin, le Mini jeu de donjon de style Spelunker, un hommage au Spelunker classique. Ici, vous pouvez gagner des objets spéciaux tant que vous effacez le donjon ennemi dans le délai imparti.

Megadimension Neptunia VII est sorti pour la première fois sur Play Station 4 en avril 2015 au Japon. Plus tard, en février 2016, une version arriverait en Occident et en juillet de la même année, elle serait publiée sur PC. Les joueurs de Western Nintendo Switch pourront enfin en profiter cet été. Nous vous laissons avec sa dernière bande-annonce officielle.

