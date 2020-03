Meilleur service VPN pour diffuser du contenu verrouillé par région

Il y a une tonne de raisons d’utiliser un VPN dans le monde d’aujourd’hui. Pouvoir se connecter à un réseau privé et masquer votre véritable emplacement présente de nombreux avantages en termes de sécurité, mais cela peut également être un excellent moyen d’accéder à du contenu limité à des régions spécifiques du Web – j’en utilise même un pour regarder les autres prix de la région pour la couverture des offres de GameSpot. Et si vous êtes coincé à l’intérieur pendant ces moments difficiles, vous regardez peut-être les films et les émissions de télévision disponibles dans un autre pays, en vous demandant comment les regarder. Un VPN sûr et sécurisé est la réponse.

Maintenant, il existe une tonne d’options VPN gratuites, mais je ne recommanderais aucune d’entre elles. Il peut être difficile de dire lesquels sont réellement de bonne qualité et encore plus difficile de savoir si l’un d’eux surveille, utilise et / ou vend vos informations personnelles. Ma suggestion est d’éviter toutes les options gratuites.

Heureusement, il existe un certain nombre de fournisseurs VPN abordables et excellents, qui ont tous été testés et vérifiés par nous ou notre site frère CNET. Nous avons sélectionné une poignée de confiance et inclus leur meilleure offre, mais si vous recherchez encore plus d’options, assurez-vous de consulter le guide de CNET sur le meilleur service VPN pour 2020.

Aperçu rapide: les meilleurs services VPN pour 2020

VPN express

6,67 $ par mois pour un forfait annuel avec 3 mois gratuits supplémentaires

ExpressVPN est un excellent fournisseur de VPN qui se targue de son engagement en matière de confidentialité. La société a déclaré à CNET qu’elle avait construit le réseau technologique TrustedServer pour s’assurer que les journaux d’activité en ligne des utilisateurs n’étaient jamais pris ou stockés. L’une de ses principales fonctionnalités est un kill switch que vous pouvez activer pour empêcher vos données de fuir si la connexion VPN échoue.

VPN IPVanish

4 $ par mois; 48 $ par année

IPVanish VPN se démarque par son interface configurable et ses capacités multiplateformes. Il fonctionne bien avec Netflix et Kodi, ce dernier est une application multimédia open source populaire – CNET a été particulièrement intrigué par son support Kodi.

Bouclier de hotspot

3 $ par mois sur un plan de 3 ans

Hotspot Shield a eu un passé controversé de problèmes de confidentialité et de failles, que la société a corrigés et corrigés. Hotspot Shield offre maintenant une fantastique garantie de remboursement – si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez obtenir un remboursement dans les 45 jours.

NordVPN

3,49 $ par mois sur un plan de 3 ans

En octobre 2019, Nord a fait l’objet de critiques après avoir découvert qu’il y avait eu une violation de sécurité non autorisée. Bien que Nord n’ait pas divulgué la violation en temps opportun, aucune information utilisateur n’a été impliquée, ce qui signifie que NordVPN ne conserve pas de journal d’activité de l’utilisateur. Il offre également de nombreux avantages avec son service: une IP dédiée, un kill switch et une garantie de remboursement de 30 jours.

PureVPN

3,33 $ par mois sur un plan d’un an; 1,65 $ par mois sur un plan de 5 ans

PureVPN accepte les paiements en bitcoins, et si vous n’êtes pas satisfait dans les 31 jours, vous pouvez récupérer votre argent. PureVPN n’enregistre aucune de vos informations, et son plan sur 5 ans est particulièrement attrayant. Vous êtes facturé 1,65 $ par mois, ce qui est bonkers pour un excellent VPN – qui ne totalise que 100 $ sur ces cinq ans.