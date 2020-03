Meilleures cartes Micro SD Nintendo Switch – Guide

Si vous avez récemment acheté une Nintendo Switch ou une Switch Lite et téléchargé des jeux sur le Nintendo eShop, il est fort probable que vous manquerez bientôt d’espace de stockage interne. En effet, l’espace de stockage est l’une des faiblesses de Switch, et le fait que de nombreux jeux incroyables arrivent sur le Nintendo eShop en fait un problème qui ne fait qu’empirer.

Le Switch standard et le Switch Lite sont livrés avec seulement 32 Go d’espace de stockage interne, dont seulement 25 Go sont réellement accessibles par l’utilisateur final. C’est une si petite quantité d’espace que certains jeux comme NBA 2K19 ne tient même pas sur la console. Même si vous achetez vos jeux Switch physiquement, les nombreux correctifs et mises à jour téléchargeables que vous devrez installer signifieront inévitablement que vous devrez étendre votre stockage. Et ne nous lancez pas sur la pratique des éditeurs de publier une version «physique» d’un jeu qui se révèle être un code dans une boîte! Pour chaque jeu comme The Witcher 3 qui contient tout le jeu (moins les patchs) sur la cartouche, il y en a d’autres comme le Collections de Resident Evil qui nécessitent des téléchargements supplémentaires importants. Tsk.

La réponse? Augmentez la mémoire de votre Switch et investissez dans une carte Micro SD. Heureusement, il existe de nombreuses options de mise à niveau de mémoire bon marché pour Switch en 2020. Il est même possible d’acheter une carte Micro SD de 1 To à un prix alléchant pour votre Nintendo Switch. Bien qu’il faudra un certain temps avant que cette carte particulière devienne plus abordable, les petites cartes Micro SD sont toujours à un prix plus raisonnable, et même des tailles modestes offrent une mise à niveau substantielle par rapport à la mémoire interne. Donc, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour obtenir une carte Micro SD bon marché pour Switch.

Ci-dessous, nous avons rassemblé toutes les meilleures offres de cartes Micro SD que vous pouvez obtenir dès maintenant aux prix les moins chers. Les coûts diminuent régulièrement, vous pourriez donc être surpris de voir combien vous pouvez en avoir pour votre argent.

Veuillez noter que certains liens sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre Divulgation FTC pour plus d’informations.

Meilleures cartes Micro SD Switch (USA)

Nos recommandations concernant les cartes micro SD américaines sont principalement adoptées par SanDisk, car ces cartes offrent un bien meilleur rapport qualité / prix que leurs concurrents directs. Cela dit, nous recommandons une carte Samsung à 512 Go en raison de son prix compétitif.

Il convient également de noter l’énorme remise sur la carte monstrueuse de 1 To, la ramenant à “ seulement ” 259,99 $. Un investissement coûteux, bien sûr, mais qui vaut la peine d’être considéré si vous êtes un propriétaire de Switch uniquement numérique.

Meilleures cartes Micro SD Switch (UK)

Nos recommandations britanniques sont extrêmement similaires, SanDisk offrant généralement le meilleur rapport qualité-prix dans toutes les gammes, bien qu’Integral propose actuellement la meilleure option de 256 Go.

Avec de nombreuses options à tous les niveaux, il y en a pour tous les budgets.

Cartes Micro SD Nintendo Switch sous licence officielle

Ces cartes micro SD Nintendo Switch de 64 Go, 128 Go et 256 Go sous licence officielle de SanDisk ne vous en donneront peut-être pas le plus pour votre argent, mais elles sont vraiment jolies!

FAQ sur les cartes Micro SD de Nintendo Switch

Notre FAQ sur la carte micro SD ci-dessous devrait répondre à toutes vos questions, mais n’hésitez pas à nous demander quoi que ce soit dans la section des commentaires et nous ferons de notre mieux pour répondre. Les questions les plus fréquemment posées seront ensuite ajoutées ici.

Pouvez-vous utiliser une carte Micro SD avec Nintendo Switch?

Le commutateur prend en charge toutes les cartes Micro SD, Micro SDHC ou Micro SDXC UHS-I. Si vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie, cela ne vaut pas vraiment la peine de vous inquiéter, car vous devez vraiment rechercher les cartes que le commutateur ne prend pas en charge.

Étant donné la faible différence de vitesse entre les différentes cartes prises en charge par le commutateur, nous vous recommandons d’ignorer complètement cet aspect et de saisir le moins cher possible. Cela ne fait vraiment pas beaucoup de différence.

De plus, les cartouches sont presque toujours plus lentes que les cartes Micro SD, donc peu importe votre choix, vous obtiendrez de meilleures vitesses de chargement.

Où est l’emplacement pour carte Micro SD sur la console Switch?

Si vous vous demandez comment installer une carte Micro SD dans votre Nintendo Switch ou Switch Lite, les photos pratiques ci-dessus devraient vous aider.

Pour accéder à la fente pour carte Micro SD de votre Nintendo Switch, sortez simplement la béquille à l’arrière du Switch. L’insertion d’une carte Micro SD peut être un peu fastidieuse, vous voudrez donc le faire avec le logo vers le haut. Poussez la carte dans la fente jusqu’à ce qu’elle émette un son de clic rassurant. Pour le retirer, poussez à nouveau jusqu’à ce qu’il s’enclenche et il devrait ensuite s’éloigner facilement.

Le Switch Lite n’a peut-être pas de béquille, mais vous trouverez le couvercle au même endroit à l’arrière de la console en bas à gauche. Ouvrez l’onglet et poussez doucement votre Micro SD jusqu’à ce que vous entendiez un clic comme vous le feriez sur la Nintendo Switch régulière.

Quelle vitesse la carte Micro SD dois-je acheter?

Pour le moment, la vitesse ne vaut pas vraiment la peine d’être prise en compte lorsque vous achetez une carte micro SD pour votre Nintendo Switch. La raison en est que le commutateur ne prend en charge que les cartes UHS-1, dont la vitesse maximale est de 104 Mo / s. Les types UHS-2 sont trois fois plus rapides, avec une vitesse de 312 Mo / s, mais ce n’est pas pertinent car le commutateur ne les prend pas en charge actuellement.

Bien qu’il soit vrai que la vitesse entre même les cartes UHS-1 varie, les différences ne sont tout simplement pas assez visibles pour vous inquiéter. C’est pourquoi nous nous sommes concentrés uniquement sur le meilleur rapport qualité-prix, car il y a une différence considérablement plus grande entre les prix de deux cartes micro SD que la vitesse.

Quelle taille / capacité de la carte Micro SD dois-je acheter?

Cela va prendre un certain temps avant que les cartes 2 To soient disponibles et, plus important encore, abordables. À l’heure actuelle, vous avez généralement le choix entre 1 To, 512 Go, 400 Go, 256 Go, 200 Go et 128 Go.

SanDisk a enfin publié une carte Micro SD d’une capacité de 1 To, ce qui est une option fantastique pour les propriétaires de Switch qui prévoient de télécharger de nombreux jeux, mais elle est actuellement très chère – bien plus que la console elle-même! Si vous avez ce genre d’argent à dépenser, c’est actuellement l’option ultime pour votre Switch.

À l’autre extrémité de l’échelle, vous pouvez vous procurer une carte Micro SD de 128 Go très bon marché, mais il est probable que vous la remplissiez très bientôt avec des téléchargements, nous vous recommandons donc de penser à long terme et d’envisager la gamme ~ 200-256 Go.

Le meilleur rapport qualité-prix en ce moment sont les cartes de 400 Go de SanDisk, chacun de ces gigaoctets ne vous coûtant que 0,13 £ / 0,14 $.

Une autre approche serait d’acheter plusieurs cartes et de les échanger en fonction des jeux auxquels vous souhaitez jouer – un peu plus d’efforts, mais potentiellement très abordable. Assurez-vous simplement de les conserver dans un endroit sûr.

Quel type / marque de carte Micro SD convient le mieux à Switch?

Nintendo Switch veut idéalement la carte micro SD la plus rapide pour des temps de chargement améliorés; généralement, une bonne carte micro SD surclassera légèrement les cartes de jeu physiques de Nintendo, ce qui est un bonus pour les téléchargeurs.

Vous pouvez généralement obtenir une cote de «vitesse de lecture» sur la carte SD que vous souhaitez acheter. Vous devriez également noter que le micro SDXC est le type le plus récent et le plus rapide par rapport à l’ancien micro SDHC.

Les marques proposent également des versions “premium” de leurs produits; un exemple est la gamme SanDisk “Ultra”, qui est généralement peuplée de leurs cartes les plus rapides.

Nous vous recommandons d’opter pour l’une des offres premium si vous le pouvez, mais cela ne devrait pas faire une énorme différence pour l’utilisateur moyen, d’autant plus que Switch n’est actuellement pas en mesure de profiter des vitesses les plus rapides.

Dois-je installer tous mes jeux Switch sur une carte Micro SD?

Étant donné les 32 Go de stockage interne limités de la Nintendo Switch – dont seulement 25,9 Go sont réellement utilisables – vous allez être obligé d’installer la grande majorité de vos jeux téléchargés directement sur la micro SD.

Cependant, nous avons appris que les jeux installés directement sur le stockage interne ont amélioré les temps de chargement par rapport aux cartouches et aux micro SD, les cas les plus extrêmes améliorant les temps de chargement sur La légende de Zelda: le souffle de la nature par un énorme cinq secondes.

Les différences entre les cartouches Switch et la micro SD étaient trop petites pour être vraiment discutées – une ou deux secondes ici et là – mais il semble que l’installation sur le stockage interne de la console offre une amélioration significative. En tant que tel, nous vous recommandons d’installer vos jeux les plus joués sur votre stockage interne et le reste sur la micro SD.

Comment déplacer un jeu Switch entre Micro SD et stockage interne?

Malheureusement, il n’y a pas de moyen facile de déplacer rapidement un jeu de la micro SD vers votre stockage interne. Au lieu de cela, vous devrez le supprimer et le télécharger à nouveau.

Lors du téléchargement d’un jeu, le Switch privilégiera toujours la carte micro SD par rapport au stockage interne.Par conséquent, pour vous assurer qu’un téléchargement va dans la mémoire interne, vous devrez d’abord retirer la carte micro SD.

Éteignez le commutateur avant de le faire pour éviter toute corruption de données désagréable, puis retirez la carte micro SD de son emplacement. Rallumez l’interrupteur, dirigez-vous vers l’eShop et téléchargez le jeu que vous souhaitez installer sur votre stockage interne. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez éteindre le commutateur et réinsérer la carte micro SD.

Pour déplacer un jeu de la mémoire interne vers la carte micro SD, inversez simplement les étapes. Supprimez-le ou archivez-le d’abord, puis téléchargez-le pendant que la carte micro SD est dans son logement. Comme la console privilégie la micro SD par rapport au stockage interne, elle sera téléchargée en premier – à condition qu’il y ait suffisamment d’espace, bien sûr.

Ne vous inquiétez pas de perdre vos fichiers de sauvegarde lors de la suppression ou de l’archivage d’un jeu – ils sont stockés dans un emplacement différent et doivent être supprimés séparément. En outre, l’enregistrement sur le cloud est une chose si vous êtes abonné à Nintendo Switch Online. Huzzah!

Quelle que soit la carte Micro SD que vous choisissez, vous allez augmenter le potentiel de votre bien-aimée Nintendo Switch. Si vous prévoyez d’emmener votre Switch avec vous lors de vos voyages, avoir une grande capacité sera une excellente idée car vous n’aurez pas besoin de transporter des chargements embêtants avec vous.

