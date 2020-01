Meilleures nouveautés de jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 16 janvier – 1er février 2019

L’épisode de New Releases de cette semaine porte sur l’exploration. Vous pouvez commencer une nouvelle aventure avec Journey to the Savage Planet ou atteindre la conclusion d’une autre avec Kentucky Route Zero: TV Edition. C’est aussi une semaine de ports, alors que Pillars of Eternity 2: Deadfire arrive sur PS4 et Xbox One, et Aviary Attorney: Definitive Edition débarque sur Nintendo Switch. La foule des PC n’est pas en reste non plus, car Warcraft 3: Reforged est également en route.

Journey To The Savage Planet – 28 janvier

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC

Les jeux amusants sont une race rare, mais Journey to the Savage Planet veut vraiment vous faire rire. Votre objectif est d’explorer une planète étrange et de déterminer si elle convient à la vie humaine. En chemin, vous rencontrerez toutes sortes de plantes et d’animaux exotiques.

Kentucky Route Zero: TV Edition – 28 janvier

Disponible sur: PS4, Xbox One, Switch

Le premier acte du Kentucky Route Zero a été lancé en 2013. Sept ans plus tard, l’acte final est là, et vous pouvez obtenir la saga complète dans la nouvelle édition TV. Cela vous permettra d’explorer tout le parcours mystérieux, de rencontrer des personnages étranges comme un aigle géant et un robot. Ces épisodes vont bien au-delà de la conduite de camions.

Warcraft III: Reforged – 28 janvier

Disponible sur: PC

Ce remaster comprend l’original Warcraft 3 et son extension, The Frozen Throne. Bien sûr, il semble également plus joli et il est livré avec des outils de modding améliorés. Une nouvelle difficulté de “mode histoire” vous permettra de vivre la campagne à un rythme tranquille, mais vous pouvez toujours tester vos compétences en multijoueur en ligne sur Battle.net.

Pillars Of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition – 28 janvier

Disponible sur: PS4, Xbox One

Le retour en arrière CRPG fait ses débuts sur console cette semaine, et l’édition Ultimate comprend le jeu de base et tous les DLC précédemment publiés. Entre toutes ces extensions, une personnalisation profonde des personnages et un monde immense à explorer, il y a beaucoup à creuser ici. Les joueurs PS4 et Xbox One peuvent mordre cette semaine, et une version Nintendo Switch est prévue pour plus tard cette année.

Aviary Attorney: Definitive Edition – 30 janvier

Disponible sur: Switch

Cela dit, les propriétaires de Nintendo Switch peuvent découvrir une autre édition définitive cette semaine. Le port Switch de Aviary Attorney est plus beau que l’original, mais sinon c’est la même histoire de rassembler des preuves et d’aller au tribunal – comme des oiseaux. Dans le cas où la capture d’écran ci-dessus n’était pas claire, ce jeu met en vedette un avocat des oiseaux des années 1840.

Janvier touche à sa fin, ce qui signifie qu’un tout nouveau mois de sorties de jeux vidéo approche. La semaine prochaine, nous verrons ce que février apporte à la table, y compris la sortie occidentale de Yakuza 5 et certains jeux sous licence comme The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics.

