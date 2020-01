Meilleures nouveautés de jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 19-25 janvier 2020

Au fur et à mesure que janvier avance, il nous apporte de nouvelles aventures, plus de contenu pour certains gros titres et la chance de revoir certaines versions précédentes. Le MMO Temtem inspiré de Pokemon regorge de créatures à collectionner, tandis que The Walking Dead: Saints & Sinners regorge de zombies à abattre. Vous pouvez également revenir dans Kingdom Hearts 3 avec l’extension Re: Mind. Oddworld: Stranger’s Wrath HD obtient un port Nintendo Switch mis à jour, tandis que le jeu d’aventure dystopia Mosaic fait ses débuts sur console.

Temtem – 21 janvier

Disponible sur: PC

À première vue, vous pourriez penser que Temtem est lié à Pokemon Sword & Shield. Eh bien, la série Pokemon est l’inspiration principale du développeur Crema. Mais il y a quelques différences clés: principalement, Temtem est un MMO. Cela signifie que vous pouvez explorer l’archipel, attraper des créatures et vous lancer dans des batailles 2 contre 2 avec des amis. Ces batailles impliquent des forces et des faiblesses élémentaires, oui, mais les Temtems peuvent également synergiser pour des stratégies plus profondes.

Kingdom Hearts III – Re: Mind – 23 janvier

Disponible sur: PS4

Re: Mind apporte plus de ce que vous aimez à propos de Kingdom Hearts dans le dernier jeu, avec plus de combats de boss, du contenu d’histoire et deux nouvelles Keyblades pour Sora: Oblivion et Oathkeeper. Il se concentre sur sa recherche de Kairi dans le cimetière de Keyblade, mais Kairi elle-même est également jouable. Re: Mind ramène également des favoris de Final Fantasy comme Aerith, Yuffie et Leon.

Oddworld: Stranger’s Wrath HD – 23 janvier

Disponible sur: Switch

La série Oddworld est, bien, étrange. L’étranger titulaire manie une arbalète qui tire de minuscules créatures comme munitions, vous permettant d’abattre des ennemis avec des effets uniques. Ce port Nintendo Switch vous permet de le faire avec de nouvelles commandes gyroscopiques. L’étranger lui-même est un chasseur de primes qui peut sauter et grimper dans l’environnement, et il y a aussi beaucoup de plates-formes à avoir ici.

Mosaic – 23 janvier

Disponible sur: PS4, Xbox One, Switch

Mosaic se déroule dans un monde épouvantable: une ville tentaculaire et déprimante avec des gens sans vie qui ne font que suivre leur routine quotidienne. Le jeu vous charge de sortir de cette dystopie, de partir en voyage pour surmonter votre isolationnisme urbain. Cela semble abstrait, je sais, mais au moins il y a un joueur de saxophone amusant dans la bande-annonce.

The Walking Dead: Saints & Sinners – 23 janvier

Disponible sur: PC

Qu’est-ce qu’un épisode de New Releases sans jeu de réalité virtuelle? Saints and Sinners se déroule dans une Nouvelle-Orléans inondée, où vous devrez chercher des fournitures, prendre des décisions difficiles et rencontrer diverses factions si vous voulez survivre. Il y a aussi un secret caché dans la ville qui pourrait bien mettre un terme à toute cette histoire de peste zombie.

Il y a encore un autre lot de jeux de janvier chauds dans le four. La semaine prochaine, les nouvelles versions mordront dans Journey to the Savage Planet et l’épisode final tant attendu du Kentucky Route Zero.

