Meilleures nouvelles sorties de jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 16-22 février 2020

Les nouvelles versions mettent en évidence certains des jeux les plus populaires sortis chaque semaine, et cet épisode compte 23 jeux. Le pack Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler en a 18, et le pack 10e anniversaire de Bayonetta & Vanquish est un autre package deux en un. Ce ne sont pas non plus les seules rééditions à venir cette semaine, car Hunt: Showdown arrive sur PS4 et Devil May Cry 3 Special Edition débarque sur Nintendo Switch. Pendant ce temps, la communauté des jeux de combat a la chance de se débarrasser de Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r].

Pack 10e anniversaire Bayonetta & Vanquish – 18 février

Disponible sur: PS4, Xbox One

Ces classiques cultes des jeux Platinum lancés il y a 10 ans, et ils sont regroupés sur PS4 et Xbox One pour célébrer. Ceux d’entre vous qui ont une PS4 Pro ou Xbox One X peuvent même les expérimenter en résolution 4K à 60 images par seconde. Cela semble être un bon moyen de vous rafraîchir avant d’obtenir enfin Bayonetta 3.

Hunt: Showdown – 18 février

Disponible sur: PS4

Pour les non-initiés, Hunt vous charge de retrouver un monstre sur une grande carte – mais vous n’êtes pas seul. Que vous jouiez en solo ou avec un ami, n’importe quel autre joueur peut tourner son regard vers vous et terminer votre chasse plus tôt. Si votre personnage meurt, ils sont partis pour toujours, avec tout l’équipement qu’ils ont équipé. De plus, tuer avec succès le monstre met une prime sur votre tête, envoyant tous ces autres chasseurs après vous.

Pack Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler – 20 février

Disponible sur: PS4, PC, Switch

Ce package comprend un énorme 18 jeux, dont 11 n’ont jamais été sortis en Amérique du Nord. Il a la trilogie Double Dragon habituelle que vous attendez, et bien plus encore. Consultez la liste complète ci-dessous:

* Produit inédit en Amérique du Nord

Devil May Cry 3: édition spéciale – 20 février

Disponible sur: Switch

L’éveil de Dante vous permet de jouer à la fois comme Dante et son frère Virgile. Pour la première fois, vous et un ami pouvez faire équipe pour une action coopérative élégante dans le mode de survie Bloody Palace. C’est l’une des nouvelles fonctionnalités de la version Switch de DMC 3, en plus de la possibilité d’échanger des armes et des styles de combat à la volée.

Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r] – 20 février

Disponible sur: PS4, Switch

Under Night a été réédité auparavant, mais cette version propose une tonne de changements d’équilibre et de nouveaux mouvements pour les 20 combattants. Il y a aussi un tout nouveau concurrent: le Londrekia glacé et porteur de lance. De plus, il s’agit des débuts de la série sur Nintendo Switch.

Février n’est pas encore terminé. La semaine prochaine, les nouvelles versions revisiteront le combattant anime One Punch Man: Un héros que personne ne connaît et le combattant automatique de Dota Underlords de Valve, qui quitte Steam Early Access.

