Meilleures offres de jeux PC (mars 2020): jeux, ordinateurs portables, moniteurs, etc.

La grande chose d’être un joueur PC est que vous n’avez pas à vous soucier du nouveau matériel qui rend votre machine actuelle obsolète, tandis que les nouvelles consoles ont tendance à rendre leurs prédécesseurs redondants. Sur le PC, vous pouvez généralement jouer aux mêmes jeux que tout le monde, même lorsque de nouvelles cartes graphiques ou processeurs sont lancés – même si vous devrez peut-être sacrifier des paramètres plus élevés pour une expérience agréable. Heureusement, il existe de nombreuses offres pour le matériel et les accessoires de jeu sur PC.

Bien sûr, en plus des composants internes tels que les cartes graphiques, les processeurs et la RAM, il y a une tonne d’accessoires PC qui sont constamment réduits: claviers, souris, casques d’écoute et bien plus encore. Même si vous pouvez saisir certains de ces produits à la volée, ils vous dureront encore longtemps – et le nouveau matériel ne les rendra pas obsolètes.

Une chose que le PC a sur les consoles est le grand nombre de ventes de jeux qui se produisent à un moment donné. Steam, Epic Games Store, Green Man Gaming, Fanatical, GOG et bien d’autres détaillants proposent toujours des offres sur les jeux PC, ce qui rend incroyablement facile de ne jamais payer le prix fort pour le jeu que vous voulez.

Pour vous aider à économiser de l’argent, nous avons rassemblé les meilleures offres de jeux sur PC actuellement disponibles sur Internet. Des ordinateurs de bureau aux claviers et aux souris, voici quelques-unes des meilleures façons d’économiser sur le matériel PC ce mois-ci.

Aperçu rapide: les meilleures offres de jeux PC en ce moment

Meilleures ventes de jeux PC

Comme toujours, il y a une tonne d’excellentes offres de jeux PC cette semaine. GOG propose toute la série Dishonored à bon marché, et Steam propose de grandes remises sur Rainbow Six Siege, No Man’s Sky et Hunt: Showdown. Pendant ce temps, The Epic Games Store offre des jeux gratuits chaque semaine et a un record de donner des titres assez fantastiques, il vaut donc toujours la peine de vérifier ce qui est disponible. Bien sûr, des détaillants comme Humble et Fanatical organisent également des ventes de jeux PC, alors assurez-vous de les vérifier tous via les liens ci-dessous.

Meilleures offres pour ordinateur portable et de bureau de jeu

Ordinateur portable de jeu MSI GP65 Leopard 15,6 pouces

1399 $ (1699 $) après une carte de remise postale de 100 $

Le GP65 Leopard dispose d’une carte graphique RTX 2070 8 Go, d’un processeur i7 de 9e génération et d’un écran 144 Hz en 1080p. C’est un ordinateur portable de jeu puissant à un bon prix – et en ce moment, c’est 1499 $ chez Newegg – ou 1399 $ après avoir envoyé une carte de remise postale de 100 $.

Moniteur MSI Optix MAG321CQR 32 pouces, 1440p

377 $ (430 $)

Le MAG321CQR est un excellent moniteur doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’une résolution de 1440p et de la technologie FreeSync. Associez tout cela à l’énorme écran de 32 pouces et vous obtenez un fantastique moniteur de jeu.

Meilleures offres de stockage et SSD

SSD HP S700 SATA3 1 To

98 $

Newegg a actuellement un accord sur le SSD HP S700 SATA3, un disque rapide parfait pour les jeux – d’autant plus qu’il dispose de 1 To d’espace de stockage.

WD Blue SATA3 500GB

65 $ pour 500 Go (80 $); 110 $ pour 1 To (130 $)

Ce WD Blue est un SSD excellent, fiable et abordable qui peut actuellement être acheté sur Newegg pour 20 $ de réduction.

Disque dur externe Seagate Expansion 10 To

160 $ ​​(250 $) avec code promotionnel 93XPG65

Ce lecteur externe USB 3.0 contient une tonne de stockage. Il nécessite un adaptateur secteur pour fonctionner, et bien que cela puisse ajouter un fil supplémentaire, cela en vaut la peine pour les 10 To d’espace de stockage supplémentaire. Newegg a la meilleure affaire, battant même Amazon. Vous pouvez l’attraper pour 160 $ ​​avec le code promo 93XPG65.

Meilleures offres d’accessoires pour PC

Souris de jeu Logitech G502 Hero

46,90 $ (80 $)

La souris de jeu Logitech G502 Hero est l’un des choix les plus populaires pour les joueurs. Il possède 11 boutons personnalisables, cinq profils prédéfinis et des poids réglables ainsi qu’un capteur de 16 000 DPI et un éclairage RVB programmable.

