Meilleures offres Steam Winter Sale 2019: Sekiro, Disco Elysium, et plus

Les produits discutés ici ont été choisis indépendamment par nos éditeurs.

GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.

Les soldes d'hiver 2019 de Steam sont enfin là.

À personne, la vente d'hiver Steam 2019 a débuté aujourd'hui comme prévu par une fuite plus tôt cette année. Des milliers de jeux sont limités, y compris certaines des plus grandes sorties de cette année, comme Star Wars Jedi: Fallen Order, Sekiro: Shadows Die Twice et Red Dead Redemption 2. Les soldes d'hiver sont en ligne et se poursuivent jusqu'au 2 janvier.

Si vous achetez un jeu dans la vente, vous gagnerez des jetons de fête, qui peuvent ensuite être échangés sur le marché des vacances. Le marché des vacances comprend un coupon de 5 $, des autocollants de chat, des effets de salle de chat, des arrière-plans de profil, des émoticônes et d'autres avantages Steam divers. Vous gagnerez 100 jetons pour chaque dollar dépensé sur Steam.

Vous gagnerez également des jetons Festivité en accomplissant des quêtes de vacances, qui vous encouragent à faire diverses activités sur Steam, comme rejoindre un salon de discussion ou ajouter trois jeux à votre liste de souhaits. En plus des quêtes disponibles pendant toute la durée de la vente, vous obtiendrez également une nouvelle quête tous les jours à 10 h 00 PT / 13 h HE, la dernière quête devenant disponible le 1er janvier. Elles valent 100 jetons chacune. Complétez toutes les quêtes et vous obtiendrez l'insigne Steamville exclusif.

Bien sûr, si vous vous souciez uniquement des offres de jeu, nous avons ce qu'il vous faut. Parce que votre temps est précieux et que des milliers de jeux sont réduits, nous avons rassemblé les meilleures offres de jeu qui valent la peine d'être utilisées dans les soldes d'hiver. Lisez la suite pour nos choix sur toutes les meilleures offres Steam en ce moment. Et si vous avez un budget limité, découvrez les meilleurs jeux en vente pour moins de 10 $.

Meilleures offres de jeux Steam Winter Sale 2019