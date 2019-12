Meilleures scènes de film de 2019 – The A.V. club

La meme-ification des films s'est poursuivie sans relâche en 2019, lorsque même certains des meilleurs films de l'année – y compris notre favori n ° 1 – ont été tranchés et coupés en dés et décomposés en séquences non partageables, comme Al Pacino regardant des poignards tout en coupant en un dalle de surlonge. Sommes-nous en train de voir les premiers présages d'un avenir sombre pour le médium, lorsque tous les films viendront sous forme GIF et JPEG? Eh, probablement pas. Les films, de par leur nature même, image par image, ont toujours été divisibles: comme, par exemple, aux États-Unis, vous pouvez les considérer à la fois comme un tout et comme les parties individuelles qui composent cet ensemble – les plans, les les performances, les effets, etc. C’est pourquoi, chaque année, The A.V. Le Club gère non seulement des listes des meilleurs et des pires films, mais également un aperçu séparé de nos scènes autonomes très préférées, sans classement, à l'exception de la sélection d'un seul choix de consensus. Ci-dessous, vous trouverez nos choix pour les plus grands films de l'année dans les films, les fragments de beauté et d'horreur et d'excitation tirés des images qui les contenaient et disposés dans aucun ordre particulier, sauf pour une tendance à coller les plus culminants et spoiler-heavy ceux vers le bas. Certains d'entre eux pourraient, bien sûr, être encore plus découpés en de très bons mèmes. Mais nous laisserons ce jeu de micro-film aux vrais déconstructionnistes.

Scène de l'année

«Le paradis», son odeur

Ne sous-estimez jamais la puissance d'une bonne ballade de puissance. En décembre dernier, nous avons appelé la ceinture de Lady Gaga «Shallow» le moment du film de 2018. Un an plus tard, c'est une performance plus silencieuse mais non moins émouvante d'un smash radio plus léger dans l'air (celui-ci préexistant, pas original) qui a explosé au sommet de notre rétrospective de grandes scènes. Il arrive dans la partie de l'œil de la tempête du drame volatile d'Alex Ross Perry dans les coulisses, Her Smell. Des années après avoir saccagé sa vie et sa carrière dans une tornade d’autodestruction, la rock star brûlée d’Elisabeth Moss, Becky Something, émerge de l’état de dépendance à la fugue, brisée et propre, ses priorités sont désormais entièrement tournées vers la parentalité. C'est vraiment étonnant de voir Moss, qui est passé au travers des trois actes précédents comme un taureau dans un magasin de porcelaine, rétrograder vers un registre si regrettable; sa sobriété, dans tous les sens du terme, frappe comme le pont mélodique inattendu d'un hymne hardcore. Mais cet avant-dernier passage atteint la transcendance lorsque Becky est assise au piano et – en une seule prise – joue pour sa fille une interprétation tendre du hit du fromage des années 80 de Bryan Adams «Heaven». Trouver la vérité émotionnelle dans un aliment de base FM Cornball est un irrésistible crochet approfondi à travers le contexte – ici, une déesse grunge jetant tous les vestiges restants de son cool contre-culturel pour embrasser les sentiments d'une chanson profondément non cool. Ce que nous voyons, dans un sens, c'est la mort de "Becky Something" et la naissance de quelqu'un de nouveau de ses cendres. Pourtant, les vieilles habitudes du showbiz ont la vie dure: «Celui-ci est une couverture», annonce-t-elle, avant de porter doucement son âme et de briser notre cœur sur l'ivoire. (A.A. Dowd)

«Supernature», Climax

"Un film français, et fier de lui", déclare une carte de titre effrontée au début de la panique de Gaspar Noé, alimentée par la drogue et la danse, alors que la caméra bascule d'un tricolore français pour révéler Sofia Boutella en tirant un dernier coup de une cigarette à un remix contagieux du single discernaire de Cerrone de 1977 "Supernature". Ce qui suit est cinq minutes de danse pure, captivantes capturées dans un seul mouvement de caméra – une variété de jeunes corps voguant, waacking et se déformant sur un slasher-blood-red piste de danse, se séparant en solos puis se ressaisissant comme poussés par une énergie utopique invisible. C'est un sacré numéro d'ouverture et une formidable vitrine pour les acteurs (dont la plupart sont des danseurs professionnels) et pour Noé, dont les dons techniques éblouissants ont souvent été éclipsés par une faiblesse pour la provocation vide et la philosophagie du dortoir. (Ignatiy Vishnevetsky)

L'offre d'emploi, Bombe

Une scène unique dans Bombshell condense si efficacement toute la poussée du film, elle fonctionne essentiellement comme un court métrage autonome. Véritable étoile montante unique dans le monde du journalisme, Rudi Bakhtiar (joué dans le film de Nazanin Boniadi) n'est qu'à quelques mois de son nouveau poste chez Fox News lorsqu'elle se fait proposer sexuellement par un supérieur, ce qui implique qu'une promotion majeure serait condition qu'elle coule avec lui. Alors que les deux parlent dans un restaurant, nous voyons non seulement le scénario du cauchemar se dérouler en temps réel, mais nous entendons le monologue interne que Bakhtiar mène avec elle-même – comment masser l'ego de cet homme sans compromettre son intégrité ou perdre la promotion? – et soudainement le tout un monde de situations impossibles et de dégradations quasi quotidiennes pour les femmes forcées de faire face à une culture de la maltraitance est tout à fait clair. (Coda déprimante: cela a effectivement mis fin à la carrière de journaliste de Bakhtiar.) Ils sont trois minutes aussi puissants que le film entier qui les entoure. (Alex McLevy)

La confession d'Esther, Notre temps

Dans Our Time, le réalisateur Carlos Reygadas et sa femme, la monteuse Natalia López, jouent un couple bohème analogue, Juan et Esther, dont le mariage ouvert commence à s'effriter avec l'entrée du nouveau beau d'Esther, un gringo nommé Phil. Le film est centré sur la cruauté insensée, banale et répétitive de l'ego masculin, à tel point que lorsque c'est finalement au tour d'Esther de parler, il s'agit d'une lucidité totale, voire d'une transcendance. Fixée au bas d'un avion, la caméra glisse sur la campagne et descend à Mexico en un long plan ininterrompu, tandis qu'une Esther désincarnée raconte une lettre confessionnelle. Son monologue, sincère et conflictuel, contraste fortement avec le langage employé par son mari poète, dont les prétentions intellectuelles masquent ses insécurités. La lettre d’Esther est envoûtante, un répit bref mais glorieux de l’insularité et des délires de la vision par ailleurs masculine du film. (Beatrice Loayza)

Chasse lunaire, Ad Astra

Pour la plupart, Ad Astra est un film de science-fiction assez pensif, sur un astronaute stoïque sautillant à travers notre système solaire tout en réfléchissant à une vie de souffrance. Mais à chaque arrêt, le major Roy McBride (Brad Pitt) traite également des séquelles d'un programme spatial défaillant qui a laissé la galaxie jonchée de dangers imprévisibles. Voilà comment Roy finit par zoomer sur l'autre côté de la Lune, avec – enfin, il n'y a pas de meilleure façon de le dire – des pirates de l'espace sur sa queue. Ces ravageurs représentent le sous-produit d'une malveillance inattendue de nos efforts humains bien intentionnés. Mais le réalisateur James Gray s'assure également que leur attaque est passionnante à regarder. La grande scène de poursuite est étrangement belle, alors que les méchants émergent de la désolation et du silence de la surface lunaire, comme des forces littérales de l'obscurité. (Noël Murray)

The Fuck Box, High Life

Après une longue journée à essayer d'inséminer de force ses camarades captifs dans la prison flottante qui les abrite, le Dr Dibs (Juliette Binoche) aime se détendre en se déshabillant, à cheval sur un gode-machine en métal brillant appelé «The Fuck Box». et broyant dans la poursuite futile d'un orgasme comme si sa vie en dépendait. Une fois que les rires nerveux du spectateur se seront calmés, ils se rendront compte du nombre de tons belligérants qui ont été liés dans ces tableaux. Il y a du désespoir et du désespoir, liés à l’incapacité de Dibs à obtenir cette libération insaisissable; une légère légèreté de deadpan, comme dans le nettoyage automatisé activé une fois qu'elle en a fini avec elle; et un érotisme sérieux et mûr bien trop rare dans le cinéma de langue anglaise. La vision de Claire Denis de la distorsion biologique dans l’espace le plus profond pose les processus corporels comme le fondement de notre humanité – selon elle, venir, c’est vivre. (Charles Bramesco)

Feeley Meeley, Annabelle rentre à la maison

Ces jours-ci, les films d'horreur ont tendance à favoriser la peur du saut facile et presque toujours efficace, et vous en trouverez beaucoup dans ce que nous sommes apparemment censés considérer comme l'univers invocateur. Mais le dernier épisode sur la poupée hantée Annabelle prolonge fréquemment la crainte d'anticipation, le plus mémorable lorsque trois filles s'assoient pour jouer à Feeley Meeley, un véritable jeu de société Milton Bradley des années 1960 où les joueurs mettent la main à l'intérieur d'une boîte et tentent de deviner la identité d'un objet par le seul toucher. Ce serait énervant dans pratiquement tous les contextes – juste le nom «Feeley Meeley» semble effrayant, d'une manière ou d'une autre – et il n'a presque pas d'importance qu'il n'y ait pas de paiement horrible impliquant, disons, une souche sanglante retirée du trou. Jouer sur notre peur de ce que nous ne pouvons pas voir est tout ce qui est nécessaire. (Mike D’Angelo)

Lâchez les chiens, John Wick: Chapitre 3 – Parabellum

Après des années de maltraitance aux mains de la liste de lowlifes criminels de l'univers John Wick, les chiens ont enfin leur journée dans le troisième opus de la franchise. Lorsque l'assassin pimpant de Keanu Reeves et son allié à contrecœur (Halle Berry) se retrouvent en fuite d'un gang typiquement sans visage de voyous au couteau et au pistolet au Maroc, le duo se tourne vers l'arme secrète ultime: une paire de très qualifiés Bergers allemands avec un goût pour les cascades de parkour et l'entrejambe de minion. Nulle part le joyeux mélange de chorégraphie d'action techniquement brillante et de bêtise pure et simple de Parabellum atterrit mieux que lorsque vous regardez des missiles canins synchronisés abattre des goons condamnés en tandem, sautant vers le haut des bâtiments avec une compétence pratique et guidant infailliblement leurs crocs vers l'intérieur de la cuisse de la prochaine -mois à crier. C'est à la fois hilarant et impressionnant comme l'enfer; le meilleur de tous, la violence dans cette séquence est toutes les morsures de chien-homme, plutôt que l'inverse. (William Hughes)

Retour à Fengjie, Ash Is Purest White

Photo: Cohen Media Group

Représentant deux décennies de changement culturel à travers des allusions aux films réalisés par Jia Zhangke au cours de la même période, Ash Is Purest White est peut-être l'œuvre la plus autoréférentielle de la carrière de bon augure du réalisateur chinois. À mi-chemin, il offre un rappel diaboliquement intelligent, qui crée des vagues de dissonance cognitive. Jia place sa muse, Zhao Tao, sur le pont d'un ferry approchant du Fengjie de 2006 – un tir qui reflète directement celui de Still Life de la même année. Sauf que le premier film de Jia a été tourné et tourné en 2006; il a utilisé le cadre d'une histoire fictive pour montrer comment la zone rurale était menacée d'être submergée par la marée montante causée par le barrage des Trois Gorges. Donc, bien que Ash Is Purest White soit censé se dérouler, dans cette scène, exactement au même endroit et au même moment que Still Life, Fengjie a l'air très différent – il y a maintenant une ville animée. Dans l'anachronisme, Jia repère l'une de ses métaphores les plus puissantes: comment mieux communiquer l'idée d'une transition constante que de dépeindre le passé comme l'avenir qu'il deviendra? (A.A. Dowd)

«Coyote», Rolling Thunder Revue: une histoire de Bob Dylan par Martin Scorsese

L'autre film de Scorsese en 2019 pourrait être consacré à Bob Dylan (à la fois réel et fabriqué), mais sa séquence la plus glorieuse d'archives trouve Joni Mitchell enseignant sa chanson nouvellement écrite "Coyote" – qu'elle interprètera plus tard dans The Last Waltz de Scorsese —À Dylan et Roger McGuinn des Byrds. C’est une jam session informelle, le genre de chose qui ne serait normalement pas vue par quiconque n’était pas dans la salle. «D'accord, ré mineur maintenant», leur dit-elle alors qu'elle se dirige vers la section «Pas de regrets, coyote», hochant la tête en signe d'approbation et ajoutant: «Ouais, un peu de dissonance», quand ils ont bien compris. Scorsese choisit de superposer l'audio d'une interview d'aujourd'hui sur ce moment déniché de l'histoire musicale (afin de noter la frustration de Mitchell de ne pas la recevoir en tant qu'auteur-compositeur), mais cela diminue à peine son pouvoir désinvolte et libre. (Mike D’Angelo)

Spahn Ranch, Il était une fois… à Hollywood

Quentin Tarantino n'est pas étranger aux décors à combustion lente, et ils sont devenus particulièrement importants dans ses travaux ultérieurs. Il était une fois… À Hollywood ne dépend pas autant du suspense qu'Inglourious Basterds ou Django Unchained, mais il génère un frisson historique de pâte similaire lors d'une longue scène suivant Cliff Booth (Brad Pitt) après avoir conduit un hippie en auto-stop ( Margaret Qualley) abrite Spahn Ranch, un ancien décor de cinéma qu'il connaît depuis ses jours de gloire de cascadeur. La tentative de Booth de tomber sur le propriétaire âgé du ranch se heurte à une hostilité frémissante, à peine masquée (au moins au début) par hippie bonhomie, des nouveaux habitants de la propriété Manson. Booth parvient également à brouiller davantage la frontière entre le cascadeur à louer et le véritable cow-boy, impliqué dans sa propre impasse remplie de tension. Une grande partie de Hollywood a une lueur chaleureuse de star de cinéma, et la menace rampante de la scène de Spahn Ranch sert de cours intensif indélébile dans la menace qui guette ses personnages à la périphérie de leur privilège de Los Angeles. (Jesse Hassenger)

«Criminel», Hustlers

Les Hustlers de Lorene Scafaria sont branchés sur la façon dont les femmes luttent, se connectent et se sacrifient pour prendre le contrôle dans des espaces traditionnellement masculins. Peu d'acteurs incarnent cette bataille plus que Jennifer Lopez, survivante de l'ère Bennifer. Lopez se heurte à Hustlers sur des plates-formes de six pouces, des paillettes irisées et un string négligeable, et avec tout le fanfaron que ses décennies d'expérience fournissent. Alors que son Ramona tourne et se tord sur le "Criminel" de Fiona Apple, le regard de Scafaria est aussi conscient de lui-même que la chanson d'Apple. "J'ai été une mauvaise, une mauvaise fille", c'est ce que les hommes qui jettent de l'argent à Ramona veulent croire, et elle se livre à ce fantasme. Mais Scafaria se concentre sur sa force, sa fierté clignotante et son étreinte vigoureuse de toutes ces factures. "L’argent ne vous rend-il pas excité?", Murmure-t-elle sciemment au futur protégé Destiny (Constance Wu). La ligne est un accessoire parfait pour une performance qui transforme un tremblement de butin en un acte subversif. (Roxana Hadadi)

Attaque de parapluie à clapet, Shadow

Les parapluies ont déjà été utilisés comme armes dans les films. Enfer, il y a même un livre intitulé Death By Umbrella! Les 100 armes de films d'horreur les plus étranges. Mais les parapluies de l'ombre de Zhang Yimou sont à la fois plus polyvalents et plus meurtriers qu'on ne l'imagine, même après avoir entendu qu'ils jouent un rôle tactique majeur dans plusieurs séquences de bataille. Ce n'est pas seulement que chaque auvent se compose de nombreuses lames métalliques tranchantes plutôt que de tissu, permettant aux rayons d'être projetés sur l'ennemi. C’est aussi que les guerriers peuvent s’accroupir dans deux de ces disques et descendre dans la rue principale d’un village, en utilisant le parapluie inférieur comme un traîneau de terre ferme et le parapluie supérieur comme bouclier. Des dizaines de ces engins à clapet qui montent une offensive créent un spectacle si bizarre que vous devez cligner des yeux et vous frotter les yeux pour confirmer que vous le voyez. (Mike D’Angelo)

Réunion des amoureux, Douleur et gloire

Photo: Sony Pictures Classics

Il y a une qualité endormie dans la première moitié du drame semi-autobiographique de Pedro Almodóvar Pain And Glory. Charitablement, c'est le reflet de la stupeur douloureuse et parfois induite par l'héroïne du cinéaste vieillissant sans gouvernail Salvador Mallo (Antonio Banderas), bien que cela ressemble plus à un acte d'ouverture qui manque de centre. Mais le film change d’axe avec l’arrivée de Federico (Leonardo Sbaraglia), un vieil amoureux que Salvador n’a pas vu depuis leur rupture difficile des décennies plus tôt. Les retrouvailles spontanées du couple en fin de soirée sont une danse délicate d'incertitude, de flirt et d'anticipation. Une mélancolie douce-amère remplace toute animosité ressentie par les deux hommes dans le passé, et une charge palpable se trouve juste en dessous de leur confort croissant. Almodóvar transforme lentement la conversation doucement cathartique en quelque chose qui ressemble également à une promenade à sensations romantiques au bord de votre siège. La reconnexion envoie une secousse bien nécessaire dans la vie de Salvador et dans tout le film autour de lui aussi. (Caroline Siede)

Poursuite à moto, Gemini Man

Gemini Man d'Ang Lee est plus qu'une simple vitrine technique tournée vers l'avenir avec un scénario de science-fiction obsolète, grâce à la mise en scène d'action généralement accomplie du réalisateur. Ce n'est jamais aussi clair que lors de la confrontation initiale entre l'agent voyou Henry Bogan (Will Smith) et l'assassin – son plus jeune clone – envoyé pour le tuer. Une fusillade tendue sur le toit se poursuit dans une course de moto propulsive dans les rues de Colombie, qui culmine avec le jeune Smith maniant son vélo contre Henry avec une précision mortelle. Contrairement aux décors baroques des récents épisodes de Mission: Impossible, Gemini Man ne met pas en avant l'effort investi pour créer la scène. Comme dans les sommets bondissants et ballétiques de Crouching Tiger, Hidden Dragon, Lee met toujours l'accent sur la clarté et la grâce, de sorte que la séquence est chorégraphiée avec fluidité mais toujours percutante et viscérale; c'est la scène d'action de plus en plus rare qui est sans effort sans jamais se sentir en apesanteur. (Lawrence Garcia)

«Être vivant», histoire de mariage

"Quelqu'un a trop besoin de vous / Quelqu'un vous connaît trop bien …" En dressant cette liste, nous avons reçu un certain nombre de suggestions de nos contributeurs pour des scènes de Wedding Story (y compris, bien sûr, l'argument culminant). Mais aucun ne capture les thèmes du drame de la séparation et du théâtre de Noah Baumbach avec plus d'élégance que la séquence vers la fin du film dans laquelle le metteur en scène récemment divorcé Charlie (Adam Driver) laisse brièvement échapper son geek de théâtre adolescent intérieur alors qu'il prend le micro à un piano-bar pour une interprétation impromptue profondément sincère de «Being Alive», une ode aux désagréments et au confort du couple de la compagnie musicale classique de Stephen Sondheim en 1970. Dans une année record pour les hommages de Sondheim à gauche (y compris un épisode complet de Documentary Now! Consacré à la parodie de la création de Company, et des ceintures impromptues de mélodies de Sondheim par des personnages de Joker, Knives Out et même ailleurs dans Marriage Story), «Being Vivant »se distingue comme le plus émouvant. Il transmet également parfaitement l'ironie centrale de l'histoire: que Charlie et Nicole (Scarlett Johansson) peuvent trouver des sentiments si profonds dans les mots des autres, mais ne peuvent pas communiquer entre eux. (Ignatiy Vishnevetsky)

L'auteur-compositeur, Sous le lac d'argent

Et si toute la musique que vous avez jamais aimée n'était pas née de la créativité? Et si ce n'était que le travail d'un mercenaire indifférent? Pour Sam (Andrew Garfield), un théoricien du complot paranoïaque qui a le don de trouver des indices dans la culture populaire, c'est un scénario de cauchemar. L'auteur-compositeur (Jeremy Bobb), un vieil homme enfoui dans un château de Los Angeles, représente une véritable menace existentielle. Non seulement confirme-t-il que les messages existent (bien qu'ils ne soient certainement pas destinés à Sam), il démonte de façon narquine toute l'identité de la gumshoe amateur en révélant son noyau creux. Alors qu'il joue un mélange de tubes qu'il aurait écrit («Jump», «I Want It That Way», «Earth Angel», la chanson thème Cheers, etc.), il démolit le concept artistique, l'exposant comme une publicité canular. "Il n'y a pas de rébellion", ricane-t-il. «Il n'y a que moi qui gagne un chèque de paie.» Quiconque s'est déjà soucié de l'art, ou, par exemple, écrit pour un site Web sur la culture pop, ressentira l'aiguillon de ces mots. (Vikram Murthi)

Réunion de famille, Docteur sommeil

L'épopée d'horreur de Mike Flanagan se charge à la fois d'adapter la suite de Stephen King à The Shining et de séquencer le film de Stanley Kubrick, ce qui signifie que ce suivi pour tout le monde se sent souvent coincé dans un feu croisé de rappels. Mais il y a des moments où le film prend la qualité réfractée et étrange de la mémoire, en particulier la scène où un adulte Danny Torrance (Ewan McGregor) retourne à l'hôtel Overlook et discute avec un barman fantomatique, tout comme son père, Jack, l'a fait. Mais cette fois, le barman est Jack – du moins en apparence. Ils parlent brièvement du passé et de l'alcoolisme qui a tourmenté leur famille, et naturellement, Jack offre à Danny un verre de «médecine», reliant de manière poignante les hantises surnaturelles avec une variété plus terre à terre. Une des clés de l’efficacité de la scène est l’évitement par Flanagan des dernières technologies numériques lors de l’évocation de Torrance Sr. Il est interprété par Henry Thomas composé pour ressembler à Jack Nicholson en 1980, ce qui fait que le personnage semble à la fois irréel et familièrement tactile. Pendant quelques minutes, la nature liminale du Docteur Sleep se cristallise en quelque chose de suffisamment triste et effrayant pour être à la hauteur de sa lignée. (Jesse Hassenger)

Fendre le boîtier, Couteaux sortis

Photo: Lionsgate

Étant donné que Rian Johnson’s Knives Out est un hommage aux mystères classiques du style Agatha Christie, le film a dû se terminer par une révélation surprenante. Mais plutôt que de rassembler tous les suspects dans un élégant salon avant de pointer le doigt sur le meurtrier, le détective traînard Benoit Blanc isole le véritable auteur, puis procède à une explication éblouissante du crime, reliant les extrémités lâches et les indices mineurs que beaucoup les membres du public ont peut-être oublié. Johnson ajoute quelques derniers rebondissements qui plairont à la foule pour fermer la scène. Mais le vrai frisson ici est d'entendre Daniel Craig dans le rôle de Blanc – faisant son accent du Sud le plus grotesque – rassembler l'image de Knives Out, sans épargner aucun détail, jusqu'à «l'enfant nazi mastuh-batin» dans la salle de bain. »(Noel Murray)

Joyeux anniversaire, parasite

La souffrance invisible des pauvres, et la façon dont elle permet aux riches de vivre leur vie sans soucis, est un thème récurrent dans Parasite de Bong Joon ho. Il est donc approprié que la confrontation finale du film entre exploiteur et exploité ait lieu lors d'une fête d'anniversaire impromptue élaborée, le type d'événement dont le charme sans effort repose sur un travail assidu en coulisses. Commençant par le fils Ki-woo (Choi Woo-shik) demandant à son élève tuteur / petite amie mineure s'il «appartient» à la fête et culminant avec le père Ki-taek (Song Kang-ho) explosant de rage après que son patron se soit l'odeur d'une personne appauvrie une fois de plus, la scène empile assurément les nombreux fils narratifs et thématiques du film les uns sur les autres comme un jeu cinématographique de Jenga. Il abat ensuite la structure résultante d'un mouvement du doigt du réalisateur, au bon moment, typique du méchant sentiment de malice qui fait de Parasite une promenade si agréable. (Katie Rife)

Avengers se réunissent, Avengers: Endgame

Il n'a jamais été question de savoir si cela se produirait, mais comment. Lorsque Thanos a enlevé la moitié des défenseurs de la planète dans Avengers: Infinity War, il y avait plus qu'assez d'éléments extérieurs (comme une suite confirmée de Spider-Man, pour un) pour émousser la piqûre initiale de regarder le vent emporter les restes cendrés de T 'challa, Peter Parker et le reste des super-héros poussiéreux. Mais rien ne pouvait diminuer la précipitation d'entendre l'avertissement rauque de Falcon "Sur votre gauche" à travers l'écouteur de Steve Rogers ou la manifestation d'espoir sous forme de portail après portail accueillant le retour d'un nouveau héros. Rassemblé devant la plus grande menace de la Terre était l'aboutissement écrasant d'un univers de 11 ans dans la fabrication, attendant simplement un signal. Et "Avengers, assembler" de Captain America était exactement ce dont ils – et le public – avaient besoin. La bataille qui a suivi a été sans aucun doute épique, mais le retour triomphal et adéquatement dramatique de presque tous les héros était le véritable avantage que les fans méritaient. (Shannon Miller)

L'appel téléphonique à Jo, l'Irlandais

L'appel téléphonique que Frank Sheeran (Robert De Niro) fait à Jo Hoffa (Welker White) marque le point où l'Irlandais éclate, se penchant étrangement vers sa fin. C'est une symphonie de mots creux, bégayée dans un plan fixe de Sheeran assis seul dans une chambre bien aménagée payé avec l'argent de Jimmy Hoffa. Cette simplicité est un coup de maître, Scorsese plaçant le focus exactement là où il doit être: le visage de De Niro. La star ne vend pas non plus la chose. Il n'est pas obligé. Les faux départs et les balbutiements atterrissent vite et férocement, chacun un coup que vous ne voyez pas venir. Le montage sonore aide De Niro ici: vous entendez l'humidité de ses lèvres et de sa langue, augmentant l'intimité de l'appel et donc les profondeurs de la trahison qu'il contient. Mais vraiment, tout ce dont l'Irishman a le plus besoin est l'homme assis sur le lit avec le téléphone à la main, couché et se séparant en deux. (Allison Shoemaker)

Vivaldi, Portrait d'une dame en feu

L'affaire entre la peintre française du XVIIIe siècle Marianne (Noémie Merlant) et son sujet réticent, Héloïse (Adèle Haenel), est basée sur le respect mutuel autant que sur l'attraction physique, et leur lente accumulation d'intimité culmine dans les douleurs de Portrait Of A Lady On Fire. scène finale. Une coda établie plusieurs années après que les deux ont été écartés par la pression de la société, la scène rappelle sa dynamique d'origine en faisant observer secrètement Héloïse à Marianne dans une salle de concert dorée. La caméra de la réalisatrice Céline Sciamma regarde cette dernière avec la tendre absorption d'un amant, zoomant lentement sur son visage alors qu'elle est submergée par l'émotion en écoutant les Quatre saisons de Vivaldi – la musique que Marianne a autrefois joué pour elle pendant l'idylle de leurs amants trop brefs. Évoquant des sentiments de chaleur nostalgique et de désir doux-amer, c'est une expression sublime de l'amour entre ces deux femmes, ainsi qu'un exemple triomphant du regard féminin. (Katie Rife)

Ensemble à la fin, Paddleton

«Bromance» est un mot qui devrait peut-être être retiré; il décrit l'amitié masculine proche comme une plaisanterie, titillant nerveusement l'idée de l'amour entre les hommes. Nous avons utilisé le terme, hélas, dans le titre de notre critique de la comédie mélancolique de Alex Lehmann, Paddleton, qui décrit en grande partie comment les gars expriment parfois la sincérité de ce qu'ils ressentent les uns envers les autres dans les jeux compétitifs et les blagues et la nonchalance. Bien que Michael (Mark Duplass) ait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale et ait décidé de mettre fin à ses jours par ses propres moyens via des médicaments, il passe la majeure partie du film à éviter toute conversation profonde avec son meilleur ami et voisin, Andy (Ray Romano), qui accepte être là avec lui à la fin. Mais après 80 minutes à parler maladroitement de leurs sentiments, les deux hommes se retrouvent face à la réalité profonde de ce que Michael est sur le point de vivre. La fin, un duo extrêmement puissant entre ces deux acteurs, pousse les personnages aux limites de leur vulnérabilité; ce qu'ils sont capables de se dire, et exactement quand, en dit long. (A.A. Dowd)

La reine et l'ours, Midsommar

"Écoutez, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas bouger. D'accord? Bien. "La clé de l'horreur de Midsommar réside dans le contraste entre son cadre ensoleillé et son contenu dérangeant, comme en témoigne le visage souriant de la femme Hårga qui prononce ces mots à Christian (Jack Reynor) dans les premiers moments de la finale du film. Le dénouement désordonné de la relation de Christian avec sa petite amie, Dani (Florence Pugh), se reflète avec une clarté déchirante alors que la scène bascule entre leurs perspectives distinctes, la caméra s'éloignant de Reynor et vers Pugh alors qu'on lui demande de choisir s'il vit ou s'il meurt. Entouré de villageois rayonnants dans la campagne suédoise bucolique, le visage de Pugh enregistre une mélodie complexe d'émotions alors que la Hårga exécute son verdict, et le réalisateur Ari Aster superpose un feu purifiant sur son expression changeante pour une image finale horrible et brutalement honnête. (Katie Rife)

