Meilleures ventes de livres Kindle, ChiliPAD, masseurs pour les pieds et les mollets, etc.

Une vente sur les best-sellers de livres Kindle, un surmatelas rafraîchissant, des offres beauté pour la fête des mères, des parasurtenseurs aux formes étranges et bien plus sont les points forts des meilleures offres d’aujourd’hui.

Sling TV Blue est maintenant gratuit pendant les heures de grande écoute, NFL Network …

Le meilleur VPN, selon nos lecteurs ici sur The Inventory, est l’accès Internet privé. Pour payer le soutien qu’ils ont vu dans notre coopérative respective il y a deux ans à peine, ils offrent 3 mois supplémentaires GRATUITS à l’achat d’un sous-marin d’un an.

Leur grande favorabilité parmi les lecteurs du réseau Giz / Onion (c’est ce que G / O signifie!) Est évidente. En 2014, Private Internet Access a complété la liste Lifehacker’s Hive Five des meilleurs VPN du marché. Quatre ans plus tard, nos lecteurs ont voté de la même manière.

Bien que les VPN à source fermée aient suscité la controverse au fil des ans, PIA s’est démarqué en tant que pionnier dans l’espace. Maintenant, allez-y et commencez à suivre les meilleures pratiques de confidentialité sur Internet dès aujourd’hui afin de pouvoir parcourir et diffuser sans souci pendant votre temps supplémentaire passé à la maison.

Vous ne savez jamais combien de temps nous resterons à la maison; en attendant, jouez prudemment et abonnez-vous pendant un an pour acheter votre cadeau pendant que l’offre est toujours active.

Si vous avez appris quelque chose sur moi, chers lecteurs, c’est que je n’ai pas de place pour la merde. Ma chambre est petite, mon bureau est petit, et je dois jeter des casques et des contrôleurs sur le mur comme si j’étais une sorte de nerd (enfin, je suis un nerd, mais ce n’est pas tout). Trouver un endroit où mes barrettes d’alimentation et mes parafoudres où mon chat ne les frappera pas est également un défi, mais c’est là que ce protecteur de surtension au look funky entre en jeu.

Cette multiprise à six fiches et 4 USB peut s’accrocher au côté de votre bureau avec sa forme et son clip à l’intérieur, ce qui signifie que vous pouvez brancher tous vos trucs d’ordinateur et certains chargeurs, puis éliminer les encombrants fils de la façon. C’est bien mieux que ma solution de coller du ruban adhésif à l’aide de l’arrière du bureau, du moins.

Office Depot a une vente sur ce petit gars astucieux, et vous pouvez l’obtenir pour seulement 20 $. Aucun code nécessaire!

Carte-cadeau de 200 $ avec achat Apple iPhone SE | Visible

Le nouvel iPhone SE d’Apple, qui est mis en vente aujourd’hui, coûte déjà 400 $ pour 64 Go de stockage dans un téléphone de poche avec de bonnes spécifications. Mais pour ceux qui souhaitent économiser un peu plus d’argent, vous pouvez obtenir un rabais supplémentaire de 200 $ si vous achetez votre téléphone auprès de Visible, sous la forme d’une carte-cadeau MasterCard en ligne de 200 $.

À l’heure actuelle, il semble que les seules options via Visible sont les modèles 128 et 256 Go, qui vous coûteront environ 430 $ et 530 $, respectivement. Pourtant, la carte-cadeau peut vous faire économiser un peu d’argent, si vous avez de l’argent à dépenser d’avance.

Hé toi. Êtes-vous à la recherche d’une excellente paire d’écouteurs sans fil qui coûtent moins cher qu’un déjeuner de banlieue? Nous avons déjà adoré le BT Transfer de Status Audio lors de leur première sortie à 69 $, nous avons donc été surpris quand nous avons vu qu’ils étaient tombés à 20 $.

Ils ne sont pas vraiment sans fil, mais vous obtenez une paire de têtes à cordes avec un audio Bluetooth 5.0 aptX fiable, une résistance à l’eau IPX5 et une autonomie de huit heures. Chaque paire est livrée avec quatre options de tailles différentes pour les embouts et les nageoires, donc même si vous avez quelques Grands Canyons flanquant votre visage comme moi, vous ne devriez pas avoir de problèmes de confort.

20 $

D'Amazon

Klipsch est célèbre pour sa longue histoire de fourniture d’équipement audio de premier ordre, ayant bâti son nom sur un équipement d’enregistrement de studio solide et des écouteurs haut de gamme. Vous pouvez ajouter des haut-parleurs sans fil à cette liste avec des produits comme The Three II, qui vont normalement au prix approprié de Klipsch de 574 $, mais si vous agissez rapidement, vous pouvez obtenir une réduction rare jusqu’à 250 $ (il existe également un modèle noir mat ), aucun code promo requis.

Le Three II propose une abondance d’options d’entrée pour répondre à tous vos besoins, notamment Bluetooth, 3,5 mm auxiliaire, USB et Wi-Fi. Ce dernier propose l’une des meilleures fonctionnalités de The Three II: l’audio multiroom sans fil. Avec lui, vous pouvez jumeler l’enceinte avec n’importe quelle autre dans toute la famille compatible avec plusieurs pièces de Klipsch pour diffuser de bonnes vibrations dans toute la maison. Le haut-parleur dispose également d’un contrôle vocal via Alexa (un appareil séparé est requis, comme l’Echo Dot).

Bee-tee-dubs, au cas où vous ne le sauriez pas, The Three II n’est pas un haut-parleur portable. Il s’agit d’une unité de table destinée à être utilisée à la maison – peut-être que le design antique avec ses boutons et interrupteurs physiques le révèle – et vous aurez besoin d’une prise de courant pour l’utiliser.

250 $

D'Amazon

250 $

D'Amazon

Il n’y a rien de pire en voyage que la batterie de votre téléphone s’épuise. Si vous n’avez pas de voiture de luxe avec ports USB intégrés, vous pourriez avoir du mal lorsque le téléphone commence à vous dire que la batterie est faible. Le chargeur de voiture Qidoe peut vous assurer que vous n’aurez plus ce problème, avec deux ports USB et un port USB Type-C. Il a également des emplacements pour briquets supplémentaires intégrés, juste au cas où vous utiliseriez l’allume-cigare pour alimenter autre chose. C’est une très bonne affaire à 14 $ sur Amazon, alors saisissez cela pendant que ça dure!

14 $ US

D'Amazon

Mes colocataires et moi n’aimons pas trop payer les services publics, nous gardons donc la maison à 76 degrés, comme le recommande notre compagnie d’électricité. Tout va bien et bien pendant la journée, mais je me retrouve en train de brûler quand je me couche. Mon petit fan n’aide pas vraiment, j’ai donc besoin d’une méthode plus directe pour me calmer. C’est là que le ChiliPAD entre en jeu.

Le système de sommeil ChiliPAD est livré avec un surmatelas qui vous rafraîchit, ainsi qu’une «unité de commande à régulation thermique», ce qui semble extrêmement sophistiqué. Vous pouvez obtenir le ChiliPAD et refroidir votre lit pour 150 $ de réduction lorsque vous utilisez le code Sleepretreat à la caisse. Cela ramène un ChiliPAD pour un lit queen à 350 $! Maintenant, allez dormir pour moi de qualité.

Besoin d’une poignée de vodka envoyée à votre porte dans les 2 prochaines heures? Qui ne le fait pas! Pour nos lecteurs basés à New York, Vodka Mariette offre 15% de réduction sur les abonnements et les achats uniques en utilisant le code de coupon KINJA15. Maintenant, je l’ai essayé moi-même (en fait, je me suis offert un soda à la vodka Mariette hier soir en cuisinant le dîner) et je dirai que ça se passe vraiment bien. Trop lisse presque. Mais en ces temps désespérés, nous avons tous besoin d’un petit quelque chose pour prendre l’avantage.

La vodka Mariette est distillée 5x ET sans OGM, et elle promet une livraison en moins de 2 heures pour toute personne vivant à Manhattan ou Brooklyn. J’ai récemment commandé à notre studio au centre-ville et peut témoigner du rythme rapide. Malheureusement, les villes en dehors de New York manquent cet accord – mais ne vous inquiétez pas – un représentant de Vodka Mariette m’a dit qu’ils prévoyaient d’étendre le service très bientôt. Inclinez votre chauffeur et buvez de manière responsable.

Vous avez déjà nettoyé votre maison avec tout le temps libre que vous avez gagné, j’en suis sûr, et si vous êtes comme Jolie, vous avez également fait du ménage avec rage, juste parce que. À ce stade, tout autre effort de nettoyage ne peut être considéré que comme un cri désespéré et cryptique pour une sorte d’aide. Une fois que vous avez résolu votre conflit interne et que vous êtes revenu à la normale, laissez quelqu’un d’autre faire le travail. Ce pourrait être vos enfants, mais nous ne les avons pas tous, et à moins de soins coûteux pour les nounous, un RoboVac eufy pourrait bien être la prochaine meilleure chose. Le BoostIQ RoboVac 11S ne coûte que 150 $, mais uniquement lorsque vous utilisez le code promotionnel exclusif KINJAEUFY sur Amazon.

150 $

De amazon Utiliser le code KINJAEUFY

Les poils de votre brosse à dents ressemblent-ils à des serpents sur la tête de Medusa? Que votre brosse à dents actuelle soit usée ou que vous souhaitiez simplement rester en sécurité en ces temps soucieux de votre santé, il ne peut pas faire de mal de ramasser un paquet de nouvelles brosses à dents. Les brosses douces Oral-B Shiny Clean sont offertes en paquets de 12, et vous pouvez les attraper pour seulement 9 $ expédiés chez iTechDeals avec le code de coupon TBRS9.

Si vous n’êtes pas encore convaincu que nous vivons dans un état de surveillance et que Google vend vos informations aux collecteurs d’organes, nous avons la bonne affaire pour vous. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un Google Nest Mini – anciennement Google Home Mini – pour 29 $ chez B&H Photo. C’est une remise de 20 $ par rapport à son prix habituel. C’est une petite petite chose qui ne fera certainement pas exploser le toit d’une fête à la maison, mais si tout ce dont vous avez besoin est des commandes de l’Assistant Google, alors c’est tout l’argent que vous devez dépenser.

Qu’obtenez-vous votre maman pour la fête des mères? Pas encore sûr? Décidez vite, car la journée sera sur nous avant que vous ne le sachiez. First Aid Beauty vous couvre cependant avec un mini coffret cadeau gratuit lorsque vous dépensez 50 $ ou plus lorsque vous utilisez le code GIFT4MOM à la caisse.

Le mini coffret cadeau comprend les mêmes produits que le nettoyant pour le visage, les tampons d’éclat pour le visage et l’apprêt hydratant hydratant ultra réparateur. Il est également livré dans un sac super mignon! Mais pourquoi s’arrêter là avec le coffret cadeau, pourquoi ne pas lui aussi dépenser les 50 $? Prenez quelques-uns de ces best-sellers et faites-en un cadeau complet pour la fête des mères.

Mes mollets sont constamment en étanchéité. Étirez-les dans le mauvais sens et je boiterai le reste de la journée avec un méchant cheval charlie. J’ai cherché des masseurs de veaux sur Amazon plusieurs fois, mais ils sont tous très chers. Mais maintenant, il est temps d’économiser gros avec le masseur de pieds et de mollets de Naipo! Vous pouvez saisir cette masse d’une machine pour seulement 175 $ (plus de 100 $ de rabais) si vous utilisez du code 40XOWMC4 à la caisse. Si c’est quelque chose comme le masseur d’épaule que j’ai acheté chez eux, ça vaut chaque centime.

175 $

Depuis amazon Utilisez le code 40XOWMC4

Ennuyeux, les longues nuits de nos jours sont le nom du jeu, alors pourquoi ne pas ajouter de l’excitation, surtout si vous êtes en bunker avec un partenaire? Ella Paradis propose une offre totalement agréable où vous obtenez deux vibromasseurs incroyables pour vous et pour avoir les orgasmes de votre vie (ensemble ou séparément) pour seulement 69 $! Ouaip. Habituellement, ces deux vibrations vous coûteraient environ 140 $, mais vous obtenez essentiellement plus de la moitié! Bien sûr, cela me semble satisfaisant – saisissez cette offre avant qu’elle ne soit partie!

Il n’y a pas de temps comme le présent pour commencer à pratiquer l’hygiène de base. Et si vous souhaitez améliorer votre jeu dentaire pour impressionner vos collègues le moment venu, nous vous proposons une longueur d’avance. Pour 36 $ de moins que le tarif en vigueur, vous pouvez rafraîchir ces crocs avec le kit de blanchiment LED Colgate Optic White Advanced.

Bien que je n’aie jamais personnellement testé la solution de Colgate, j’AI déjà utilisé un kit de blanchiment des LED – et cela a fonctionné jusqu’à ce que je tombe du chariot. Restez avec lui pendant 10 minutes par jour, 10 jours d’affilée et le peroxyde d’hydrogène activé par la lumière bleue mettra rapidement vos ados en forme. Branchez-le, appliquez deux flacons de sérum par jour, et voilà, vous êtes en or (mais pas vos dents!).

Chaussures Lems | 120 $ à 90 $ | HuckberryGraphic: Sheilah Villari

Si vous connaissez Huckberry, vous êtes probablement assez aventureux. Et si vous êtes plutôt aventureux, vous connaissez ou possédez probablement une paire de Lems. Ce sont les bottes incontournables pour la vie sur les sentiers. Et maintenant, ils sont 25% de réduction sur tous les styles jusqu’au 27. Il est fou de penser que ces structures robustes conçues pour escalader des montagnes et traverser des forêts pluvieuses sont également conçues pour être rangées facilement dans votre sac. Bottes de voyage compressibles en cuir robuste pour terrain accidenté.

Lems est une entreprise qui a trois choses en tête lorsque chacune de ses chaussures est fabriquée: confort, légèreté et durabilité. L’entreprise basée au Colorado prend toutes les possibilités en considération lors de la conception de chaque style qu’elle propose. Même leurs baskets sont assez solides pour les excursions en plein air et en ville. Livraison gratuite sur les commandes de plus de 75 $, donc tout ce qui se trouve dans cette vente sera admissible à cela.

Indochino a une offre exclusive incroyable juste pour nos lecteurs, trois de leurs belles chemises sur mesure pour 129 $ avec code KINJA. Comme nous l’avons déjà dit, ils sont connus pour leur coupe et leur style impeccables, donc une telle offre revitalisera à coup sûr votre placard. Parce que chaque chemise et costume est fait spécialement pour vous, Indocino vous assure un ajustement parfait pour le look et le confort. Et comme la plupart d’entre nous continuent de travailler à domicile, ce sont deux choses qui font toute la différence.

Les articles d’Indochino réunissent les derniers styles avec les tissus de luxe qui est une combinaison gagnante qui existe depuis toujours. Cette offre met trois chemises personnalisées dans votre garde-robe au prix le plus bas de tous les temps. Ce n’est pas parce que vous vous éloignez toujours de la société que vous devez passer à la mode. Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 150 $.

S’il y a une constante dans la vie, c’est qu’il y a une vente Kindle Store en cours. Ce week-end, vous pouvez économiser sur certains favoris du lecteur et ajouter à votre carnet de commandes en constante augmentation, le tout pour moins de 5 $ par livre.

Il y a cependant quelque chose qui me frappe dans cette vente. Les favoris des lecteurs couvrent une variété de genres, bien sûr, mais il y a … beaucoup de livres d’auto-assistance. Le tout premier livre de cette liste est Tiny Habits: Les petits changements qui changent tout, et en parcourant les huit pages de la vente, on découvre plus de livres d’entraide comme Mistakes Were Made (but Not by Me) et The Deepest Well: Healing the Long- Effets à long terme de l’adversité infantile. Bref, vous avez tous besoin d’aide, et ces livres ont l’une des nombreuses, nombreuses réponses à votre disposition. Qui est super! Ce n’est pas comme si la thérapie était abordable pour tout le monde.

Oh, il y a aussi des livres sur les mathématiques ou quelque chose.

ComiXology a une vente pour la semaine prochaine et l’appelle une remise sur les livres “Black Widow”. Mais il n’y en a pas dans la collection. :: hausse les épaules :: Cependant, une de mes bandes dessinées Marvel préférées de tous les temps est et Natasha joue un très grand rôle. La course d’Ed Brubaker avec le Soldat d’hiver est probablement pour moi un des trois premiers de l’histoire des romans graphiques. Il prend si bien soin de Bucky selon mes critères. Dans The Longest Winter, Bucky fait équipe avec Black Widow pour découvrir une multitude d’agents dormeurs ex-russes qui ont été réactivés. Butch Guice fait aussi de belles choses avec l’art dans les séquences d’action. Les quatre volumes sont inclus dans la vente et je ne saurais trop les recommander. Si vous avez déjà été curieux au sujet de Bucky, Natasha et même Clint (Hawkeye), c’est un excellent endroit pour commencer. Les connaissances cursives devraient être bonnes.

Également dans la vente est un méli-mélo de livres Secret Avengers. J’aime vraiment ce que Warren Ellis a fait avec cette série. Mais mon chapeau est à Ales Kot qui prend vraiment ce livre dans de nouveaux endroits dans les trois volumes. Il fait des choses amusantes avec Clint et Natasha et j’aime la façon dont Michael Walsh dessine la veuve. Même le titre du premier livre vous dit tout, ayons un problème. Où nos héros bien-aimés font face à trois crises à la fois. De toutes les options de cette série, vous ne pouvez pas vous tromper avec celle-ci.

Il est maintenant temps de se faire de nouveaux amis dans le monde, et à moins que votre idée d’un bon moment ne déchiffre les codecs cryptiques – car c’est exactement ce que l’on ressent parfois avec Google Translate – apprendre une nouvelle langue peut être quelque chose que vous ” re dans. Les licences Rosetta Stone sont fortement remises aujourd’hui pour tous ceux qui sont prêts à relever le défi, y compris une licence à vie de 200 $ (au lieu de 300 $). Vous pouvez également mettre en place 96 $ pour 12 mois d’accès illimité et 144 $ pour deux ans. (Mais soyons réalistes: vous aurez probablement besoin de plus de deux ans.)

Vous bénéficiez d’un accès complet pour apprendre plus de 24 des langues les plus courantes et les plus populaires au monde, notamment le mandarin, le français, l’allemand, le japonais, le grec et même l’hébreu. Je peux vous dire par expérience que la chose la plus utile que vous puissiez prendre en vacances internationales est au moins une connaissance de base de la langue locale, alors assurez-vous de commencer à pratiquer maintenant pour ce voyage post-quarantaine que vous avez dû reporter.

Si vous aimez les sports de combat, vous connaissez Bruce Lee. Si vous n’aimez pas les sports de combat, vous connaissez Bruce Lee. Si vous n’êtes pas encore né, vous connaissez Bruce Lee. Cet artiste martial légendaire est mort trop jeune, donc si vous vous sentez un peu nostalgique et que vous voulez revivre les jours de gloire de lui en train de percer des trous dans les coffres humains, consultez cette grande collection des plus grands succès de Bruce Lee sur Blu-Ray, qui est normalement 125 $, mais est tombé à 92 $ sur Amazon.

Vous obtiendrez cinq films remasterisés dans le pack:

The Big BossFist of FuryLa Voie du DragonEntrez le DragonJeu de la Mort

C’est à peu près aussi solide un pack de démarrage que vous allez trouver.

92 $

D'Amazon

Amazon donne trois mois d’accès à son service de musique de plus en plus impressionnant, après quoi il vous sera demandé de payer 8 $ par mois pour continuer. C’est moins cher que la plupart des autres, cependant, et vous aimerez peut-être ce que vous trouverez après votre inscription.

Amazon possède l’un des catalogues les plus complets avec plus de 60 millions de titres, et l’application mobile prend en charge Alexa et tous les appareils dans lesquels elle aime habiter, vous n’avez donc pas à bouger d’un pouce pour commencer cette playlist de routine du matin.

En tant que principal de Reinhardt qui s’appuie sur l’instinct rusé et l’énergie fougueuse pour accumuler des éliminations, je meurs toujours un peu à l’intérieur quand de nouveaux personnages (Over: fookin ‘surpuissants) Overwatch comme Echo sortent. Ils font juste que mon gars ressemble à un gommage complet. Vous pouvez soit les battre, soit les rejoindre, et pour avoir de meilleures chances de succès dans les deux cas, vous devriez jouer plus que Joy-Cons. C’est pourquoi cette manette sans fil PowerA pour Nintendo Switch est parfaite avec son habillage Overwatch. Reaper est à l’avant et au centre ici, ce qui n’est peut-être pas idéal si vous avez le même SSPT que moi en entendant son ultime pop, mais HEY: le contrôleur ne coûte que 37 $, nous aurons donc juste à y faire face.

37 $

D'Amazon

Team Ninja semble avoir sorti un autre banger dans Nioh 2, le RPG d’action semblable à des âmes qui ne connaît que la PS4 comme domicile. Si vous avez épuisé votre carnet de commandes et que vous cherchez quelque chose de nouveau à jouer, vous pouvez acheter l’édition spéciale sur Amazon dès maintenant pour 11 $ de réduction, ou un total final de 69 $.

L’édition spéciale est livrée avec quelques subtilités supplémentaires pour les quelques dollars supplémentaires dont ils ont besoin, y compris un étui Steelbook, un livre d’art et le laissez-passer de saison qui vous mettront probablement en ligne pour tous les DLC qui sortiront sur la route.

Voici comment Heather Alexandra à Kotaku commence dans son long regard évaluatif sur Nioh 2:

La formule de Dark Souls a fait ses preuves. Il a été adapté dans des contextes de science-fiction, placé en 2D et affiné maintes et maintes fois. Nioh de 2017 est sans doute la rotation la plus réussie du genre, ajoutant un combat flashy et la politique turbulente du Japon médiéval. Nioh 2 est une amélioration sur tous les fronts. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire: je n’ai jamais joué à un jeu où le combat est aussi agréable que ça.

Vendu? Acheter.

Pré-commande Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One, PC) | 50 $ | AmazonImage: CD Projekt Red

Nous étions censés jouer à Cyberpunk 2077 à cette époque, mais comme le bon studio qu’il est, CD Projekt Red a retardé le jeu jusqu’au 17 septembre pour peaufiner. Il y a beaucoup trop de jeux pour jouer pour être encore contrarié à ce sujet, mais si vous avez fait du jones pour Cyberpunk 2077, peut-être que cette offre de précommande vous fera vous sentir un peu mieux. Amazon propose le jeu pour 50 $ aujourd’hui (PS4 et PC aussi), et il arrivera à votre porte le jour du lancement.

Quoi de mieux, vous aurez toutes sortes de jolis extras inclus:

Numérique:

Cyberpunk 2077 SoundtrackCyberpunk 2077 Art BookletCyberpunk 2020 SourcebookWallpapers for desktop and mobile

Physique:

World Compendium détaillant le cadre et les traditions de Cyberpunk Cartes postales de Night City Carte de Night CityStickers

Et comme vous le savez peut-être, la précommande sur Amazon vous garantit toute baisse de prix supplémentaire d’ici à chaque expédition de votre article.

50 $

D'Amazon

50 $

D'Amazon

50 $

D'Amazon

Image: Nintendo

Ce sont les meilleures offres Nintendo Switch pour avril 2020.

La Nintendo Switch est rapidement devenue le meilleur ami de tous pendant la pandémie, compte tenu non seulement de sa vaste et divertissante bibliothèque de jeux (Animal Crossing!), Mais également de la possibilité de jouer où vous le souhaitez. Comme, vous savez, le canapé, le lit ou les toilettes. Hé, ce sont toujours des options.

Les consoles de commutation sont toujours très difficiles à trouver dans les magasins en ce moment, nous ne pouvons donc pas vous aider là-bas – tout lien que nous trouvons est généralement épuisé dans l’heure.

Mais nous pouvons vous aider à économiser un ensemble sur les meilleurs jeux et accessoires avec ces offres incroyables ci-dessous. De plus, si vous cherchez des détails sur les meilleurs casques Bluetooth pour Switch, nous pouvons également vous y aider.

Hier, nous vous avons expliqué comment réaliser la manucure parfaite à la maison. Aujourd’hui, nous vous proposons une offre exceptionnelle de l’une des meilleures entreprises de vernis à ongles. Butter London est convoité parmi les amateurs de griffes embellies. Avec le code promo MINI25, vous pouvez mélanger et assortir 5 mini-laques. Si je peux faire une suggestion, Oil Slick et Union Jack Black sont des faveurs personnelles et créent vraiment un look. À la fois énervé et classique.

Selon les sélections que vous effectuez, vous pourriez économiser au moins 50% mais cela pourrait aller jusqu’à 60%. Moitié prix pour un peu de soins, pas trop minable. Et les merveilleuses personnes de Butter vous offrent également deux cadeaux gratuits à chaque achat. Ajoutez encore quelques choses et obtenez la livraison gratuite à 40 $.

Jusqu’au 30, vous pouvez bénéficier d’une remise de 30% sur tout le site sur adidas.com. Cela comprend les articles à prix plein et en solde. Adidas nous offre ici l’une des meilleures offres de l’année. J’ai accroché ces mignonnes décontractées pour ajouter à plus de collection de coups de pied. Accédez à la section vente et obtenez des offres détaillées, jetez simplement le code AVRIL. Si vous cherchez une excellente option dans la section Hommes, j’aime le look de la ligne Stan Smith.

Vous ne pouvez pas utiliser l’offre sur Yeezy, Pharrell, 4D, Boston Marathon ou des cartes-cadeaux. Mais encore beaucoup de chemises, chaussettes et survêtements au choix.

Livraison gratuite avec les commandes de plus de 49 $, vous pourrez donc probablement acheter quelques trucs lors de cette vente printanière.

Besame a eu de belles collaborations avec Disney au fil des ans et cet hommage à la souris de la maison n’est pas différent. Les deux teintes sont inspirées de l’art en noir et blanc qui a donné vie au capitaine du bateau à vapeur dans les années 1930. C’est le moyen idéal pour se sentir encore à l’écart du Magic Kingdom pendant que les parcs sont fermés.

La teinte noire (Ink & Paint) est en fait une couleur mûre et aromatisée aux baies. C’est une teinte qui fonctionne avec votre pH personnel pour vous donner une teinte violette totalement unique. Mickey Red est un ton / saveur de fraise provenant directement du pantalon et des chaussures du rongeur coquin. Les deux sont réduits de 15 $ à 15 $.

Comme toujours, chaque tube est magnifiquement construit avec de l’art levé dès l’aube de Disney. Aucun code nécessaire pour les remises. Et la livraison est gratuite pour toutes les commandes de plus de 50 $.

Quand je vivais à Brooklyn, je considérais le vélo comme mon principal moyen de transport. Le transport en commun de Bed-Stuy à Prospect Park est pour le moins délicat, et le vélo réduit considérablement le temps de trajet entre les quartiers. Cela dit, sans connaissance préalable des zones que vous cherchez à traverser, le vélo est pour le moins intimidant. Pour 6 $ en utilisant le code promo KINJA014, vous pouvez vous éviter les tracas et obtenir un support de téléphone, parfait pour la navigation GPS.

6 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA014

Je suis tout à fait pour l’amour de soi et pour se faire plaisir, surtout pendant une pandémie où le stress est … élevé. Mon préféré de soins personnels est ma routine de soins de la peau, mais plus précisément ces masques sous les yeux en or 24 carats à 18 $. Ils hydratent et traitent la peau sensible sous vos yeux avec du collagène et de l’acide hyaluronique pour les rendre agréables et repulpées après votre passage. Le pack est livré avec 16 paires de masques afin que vous puissiez vous asseoir avec un verre de vin tout en ayant enfin la chance de simplement … vous détendre.

18 $

D'Amazon

Les gymnases et les studios de yoga étant fermés dans un avenir prévisible, il est facile de se sentir nerveux et de manquer votre routine d’entraînement habituelle. Heureusement, il n’est pas trop difficile de reproduire les bases à la maison, et avec quelques accessoires, vous pouvez transformer votre chambre en un mini studio de yoga en un rien de temps. Un bon oreiller de yoga, comme ceux de Brentwood Home, peut aider à soutenir votre corps là où il est nécessaire pendant les étirements, et rendre ces poses difficiles un peu plus faciles à clouer. Pour célébrer le Jour de la Terre, Brentwood offre aux lecteurs de Kinja 25% de réduction sur ses oreillers de yoga en utilisant le code promo KINJAYOGA jusqu’au 24 avril.

Il y a une limite d’un par client, mais vous pouvez également saisir le Yoga Pack de Brentwood, qui comprend les trois oreillers, pour 150 $, soit une économie d’environ 40 $.

Je ne suis pas un fan d’avocat – oui, vous pouvez me faire glisser dans les commentaires à ce sujet plus tard, mais je ne peux pas nier l’efficacité totale de cette trancheuse d’avocat. Pour un prix aussi bas que 9 $, vous pouvez diviser, dénoyauter et trancher vos avocats plus rapidement que vous ne pouvez même dire avocat. La trancheuse a une poignée antidérapante et est également lavable au lave-vaisselle pour les personnes qui ne peuvent tout simplement pas supporter de laver leurs ustensiles de cuisine à la main. Obtenez ceci avant qu’il ne soit parti et profitez du guacamole fait maison!

10 $

D'Amazon

Lorsque vous êtes dans la maison toute la journée, tous les jours (littéralement), les petits revers brutaux de votre maison et de votre appartement apparaissent plus fréquemment. Plus précisément, des drains bouchés remplis de vos cheveux, des cheveux de votre colocataire ou même des cheveux de votre femme et de vos enfants. Peu importe à qui appartiennent les cheveux, ils sont coincés sous la douche et vous devez les retirer. Pour 10 $ à bas prix, vous pouvez obtenir trois serpents de drainage pour lutter contre le colmatage afin que votre douche puisse revenir à la normale. Tout ce que vous avez à faire est de le coller dans votre drain et les petites crêtes (plus un peu d’huile de coude) feront le reste. Obtenez un pack et récupérez votre douche!

10 $

D'Amazon

Les choses étant aussi difficiles qu’actuellement, il peut être difficile de se sentir à l’aise ou de se reposer une nuit complète. Si vous avez essayé toutes les vitamines, les podcasts axés sur le sommeil et les remèdes maison que Google peut offrir, il est peut-être temps d’essayer une couverture lestée. À l’heure actuelle, la couverture pondérée de 15 lb de Buzio est tombée à environ 45 $, une réduction de 25%, en utilisant le code promo OWZ3IA9H.

Si ce poids ne vous semble pas approprié, il existe une option de 5 lb, une option de 18 lb et une option de 20 lb, qui peuvent toutes utiliser le même code promotionnel

45 $

Depuis amazon Utilisez le code OWZ3IA9H

Je ne sais pas pour vous, mais la façon dont j’ai fait face à l’éloignement social a été d’écouter de la musique quelques heures par jour. C’est une grande évasion de tout ce qui m’attend dehors. Eh bien, pourquoi ne pas le faire avec une paire d’écouteurs Bluetooth TaoTronics? Ils ne coûtent que 27 $ avec le code promotionnel W6QPLXDW ce qui est moitié moins cher que le prix catalogue d’origine. Les écouteurs eux-mêmes ont un bandeau flexible, ce qui le rend vraiment confortable pendant des heures de port. Prenez-les avant qu’ils ne disparaissent.

27 $

Depuis amazon Utilisez le code W6QPLXDW

Bien sûr, vous obtenez un nouveau câble Lightning chaque fois que vous obtenez un nouvel iPhone, mais ils ne sont pas très durables et ils sont trop courts pour vous donner beaucoup d’espace pour vous déplacer lorsque votre téléphone est branché. Vous pouvez simplement continuer à les remplacer par de nouveaux câbles à chaque coupure, mais cela coûte cher, et l’achat d’un câble plus durable peut vous éviter les tracas. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir l’un des câbles Kevlar de Nomad à 10% de réduction jusqu’au 1er mai.

Il y a beaucoup d’options à choisir, avec des câbles Lightning qui se branchent sur les ports USB-C ou USB-A, ainsi que des câbles universels et USB-C, qui viennent tous dans des configurations de 1,5 m et 3 m, de sorte que vos gadgets n’auront jamais s’éloigner trop d’un peu de jus.

Vous avez enfin mis à niveau tous les gadgets de votre maison vers USB-C … à l’exception de vos concentrateurs USB, qui sont tout simplement merdiques par rapport aux plus récents. Plus qu’un simple excès de ports USB 3.0, cette unité VAVA 9-en-1 ajoute également Ethernet, un lecteur de carte SD, un lecteur de carte TF, Ethernet et HDMI capable de résolutions jusqu’à 4K. Il n’y a pas de meilleur moment pour acheter quelque chose comme ça qu’aujourd’hui, d’autant plus que c’est 50% de réduction. Rendez-vous simplement sur Amazon et ajoutez-le à votre panier avec la remise instantanée de 10 $, puis utilisez le code promo KINJAVA417 pour couper un autre 20 $.

30 $

Depuis Amazon Utilisez le code KINJAVA417

Écoutez, parfois votre espace ne sent pas aussi bon que vous le voudriez. Ce n’est peut-être même pas ce que vous avez fait, mais ces sacs de purification de l’air peuvent vous aider. Ils ne coûtent que 14 $ avec un code promotionnel et sont livrés dans un pack de huit, afin que vous puissiez les répartir dans votre appartement ou votre maison pour un soulagement odorant. Mais comment fonctionnent-ils même? Eh bien, le charbon de bois absorbe essentiellement les particules malodorantes dans l’air, tout en dégageant une bonne odeur du tissu en maille ouvert. Vous pouvez les réutiliser jusqu’à deux ans, selon l’odeur de votre placard, de votre voiture ou de votre salle de bain. Faites ce que vous devez faire et arrachez-les avant qu’ils ne disparaissent! Assurez-vous simplement de taper XW4UYYIK à la caisse.

14 $ US

Depuis amazon Utilisez le code XW4UYYIK

.