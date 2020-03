Meilleurs accessoires de streaming 2020: Comment commencer à diffuser sur Twitch, YouTube, etc.

Le streaming de jeux vidéo est un moyen populaire et amusant de jouer à des jeux, de divertir un public et d’interagir avec vos amis et vos téléspectateurs. Cependant, cela peut être incroyablement déroutant quand il s’agit de commencer et de déterminer ce dont vous avez besoin. C’est pourquoi nous avons testé une multitude de produits – des microphones et des cartes de capture aux webcams et casques de jeu – pour vous aider à trouver les meilleurs accessoires de streaming parfaits pour Twitch, YouTube, Mixer ou ailleurs.

Si vous souhaitez commencer à diffuser, il y a certaines choses que vous devez considérer. Tout d’abord, vous avez besoin d’un PC capable de diffuser. Dans la plupart des cas, les ordinateurs de bureau dédiés seront en mesure de gérer cette tâche beaucoup mieux que les ordinateurs portables, et si vous jouez également sur ce PC, vous devez prendre en compte vos spécifications et paramètres car vous devrez répartir la charge de travail entre les jeu et le flux. En ce qui concerne le type d’accessoires dont vous aurez besoin, l’essentiel est généralement une carte de capture, un microphone, des écouteurs et une webcam. Certains des accessoires qui amélioreront votre flux (mais ne sont pas exactement nécessaires) incluent un deuxième moniteur et un contrôleur comme Streamdeck d’Elgato.

Bien sûr, il existe de nombreux produits de qualité professionnelle dont les producteurs et les streamers de haut niveau profitent, mais dans ce guide, nous nous sommes concentrés sur des produits abordables et accessibles à ceux qui veulent commencer à diffuser ou à améliorer leur configuration. Tous ces microphones, cartes de capture et autres accessoires sont excellents et faciles à utiliser, et si vous cherchez à commencer, ce guide sera parfait pour vous.

Au fur et à mesure que nous testons plus d’accessoires parfaits pour la diffusion en continu, nous mettrons à jour ce guide avec nos recommandations. Pour l’instant, lisez la suite pour les meilleurs accessoires de streaming que nous avons testés et ne jurons que par.

Remarque: Les prix indiqués ci-dessous indiquent le prix courant standard d’un produit et peuvent ne pas refléter les remises actuelles ou d’autres fluctuations.

Aperçu rapide: les meilleurs accessoires de streaming pour 2020

Meilleures cartes de capture en streaming

Si vous souhaitez capturer et diffuser votre PS4, Xbox One ou Switch, vous aurez besoin d’une carte de capture pour amener le signal dans votre PC et le diffuser dans votre flux en direct. Ils se présentent sous des formes compactes, parfois même sous forme de cartes PCIe internes que vous pouvez brancher directement sur la carte mère de votre PC, et heureusement, il existe plusieurs excellentes options.

Elgato 4K60 Pro

250 $

Elgato 4K60 Pro

Une fois connectées à la carte mère de votre PC, les cartes de capture PCIe internes sont le moyen le plus pratique pour capturer des séquences de gameplay, et le 4K60 Pro d’Elgato est l’un des meilleurs. Capable de capturer un gameplay jusqu’à 4K et 60 images par seconde, le 4K60 Pro peut également capturer HDR10 et transmettre un signal 1080p à 240Hz et un signal 1440p à 144Hz. C’est plus que suffisant pour capturer n’importe quelle console de jeu vidéo, mais c’est aussi une bête absolue quand il s’agit de capturer le flux de votre propre PC. Si vous recherchez une excellente carte de capture qui ne mettra pas votre propre expérience de jeu à genoux, alors le 4K60 Pro est votre meilleur pari.

Elgato HD60 S +

200 $

Elgato HD60 S +

La HD60 S + est la dernière carte de capture externe d’Elgato pour 1080p60. Le nouveau modèle est alimenté par USB-C et, bien qu’il ne puisse capturer que 1080p60 et HDR10, il a la capacité de passer à travers un signal 4K60 sans latence notable. Ce n’est pas la meilleure carte pour capturer le gameplay sur PC – elle ne comporte pas de relais 1080p240 ou 1440p144 – mais c’est une excellente carte pour PS4, Xbox One et Switch. Le prochain 4K60 S + d’Elgato est passionnant, en particulier avec la capacité de capturer directement sur une carte SD, mais le streaming en 4K est une tâche énorme qui nécessite des spécifications puissantes et une vitesse Internet très rapide, donc pour la plupart des gens, le HD60 S + sera une excellente option .

Razer Ripsaw HD

160 $

Razer Ripsaw HD

La Ripsaw HD est la tentative de Razer de créer une carte de capture, et la société a réussi à faire une excellente option de capture. Contrairement à la plupart des produits Razer, il est incroyablement discret, ce qui le rend facile à placer n’importe où autour de votre configuration et n’attire pas l’attention sur lui-même. Il est capable de capturer 1080p60 et de passer à travers un signal 4K60 – bien qu’il ne soit pas capable de passer en HDR10. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de la Ripsaw HD est le fait que vous pouvez brancher et enregistrer un microphone avec un câble de 3,5 mm ainsi que vos écouteurs pour surveiller réellement votre audio – j’ai pu brancher mon casque, qui dispose de prises 3,5 mm pour le micro et le casque.

Meilleurs microphones en streaming

Il existe d’excellents microphones, qui atteignent des gammes de prix hors de portée pour la plupart des gens. Il ne fait aucun doute que ces microphones vont surpasser ceux de cette liste, mais ils sont également assez chers et pas aussi faciles à utiliser, car la plupart auront besoin d’une interface distincte pour se connecter à votre ordinateur. En tant que personne qui a passé beaucoup de temps à monter des podcasts, des interviews audio et des documentaires radio au cours des six dernières années, j’ai toujours hésité à propos des microphones USB, mais à ma grande surprise, les microphones USB ont parcouru un long chemin – la qualité est assez impressionnant. Nous avons sélectionné les meilleurs microphones spécialement optimisés pour le streaming.

Razer Seiren Elite

199 $

Razer Seiren Elite

Le Razer Seiren Elite est l’un des microphones USB les plus impressionnants que j’aie jamais utilisés. La qualité audio est excellente et, étant USB, il est facile à configurer et à démarrer la diffusion. Il dispose d’un commutateur qui active un filtre passe-haut, qui supprime une grande partie du bruit statique de la pièce que vous pourriez entendre et rend votre voix plus claire. Le Seiren Elite a également un anneau LED autour du microphone qui s’allume en rouge lorsque votre voix est un peu chaude, ce qui permet de savoir facilement quand vous devez réduire le gain du microphone. Le Seiren Elite porte bien son nom, ce qui en fait un excellent microphone de streaming.

HyperX QuadCast

140 $

HyperX QuadCast

L’HyperX QuadCast est un excellent micro pour le streaming, mais il est également assez polyvalent, ce qui en fait un excellent microphone pour un certain nombre d’activités différentes. Il a quatre modèles polaires différents, ce qui l’aide à s’adapter à différents paramètres – stéréo, omnidirectionnel, cardioïde et bidirectionnel. Le motif polaire principal que vous voudrez utiliser pour la diffusion en continu est cardioïde, qui tire l’audio d’une direction – votre voix. La stéréo fonctionne très bien pour enregistrer de la musique, omnidirectionnelle est idéale pour les podcasts avec plusieurs personnes, et bidirectionnelle est parfaite si vous interviewez ou faites un podcast avec une autre personne. Heureusement, le QuadCast sonne bien quel que soit le motif que vous utilisez, et si vous avez besoin de couper le micro, c’est un tapotement facile sur le dessus – la lumière rouge du micro (photo ci-dessus) s’éteint dans ce cas. Pour le prix, c’est un excellent microphone de streaming polyvalent que vous adorerez certainement utiliser.

Razer Seiren Emote

180 $

Razer Seiren Emote

Le Razer Seiren Emote fait vibrer son gadget – synchronisant la fonctionnalité LED de votre microphone avec les emojis que votre chat utilise le plus. Vous le connectez à votre compte Twitch via l’application Streamer Companion de Razer, auquel cas il peut afficher un grand nombre d’émojis différents, des visages souriants, des salières et des aubergines infâmes. Heureusement, c’est aussi assez bon en termes de qualité audio. Il ne correspond pas tout à fait au QuadCast et au Seiren Elite, mais son gadget amusant, alimenté par des emoji, le compense.

Meilleures webcams en streaming

Il y a beaucoup de mauvaises webcams, et il peut être difficile de dire lesquelles valent votre argent. Heureusement, avec la reprise de la popularité du streaming, les entreprises ont publié des webcams de meilleure qualité qui facilitent la configuration et la visibilité sur Twitch, YouTube, Mixer ou ailleurs. Il existe même une excellente option pour connecter votre appareil photo reflex numérique de haute qualité à votre ordinateur et l’utiliser comme webcam.

Razer Kiyo

100 $

Razer Kiyo

Le Razer Kiyo est une webcam dotée de sa propre lumière intégrée pour égayer votre visage et votre image pour votre flux. C’est assez efficace si vous diffusez une pièce faiblement éclairée, et la commodité de ne pas avoir besoin d’une lumière séparée est appréciée. Heureusement, la qualité d’image est excellente et fluide, quelle que soit la façon dont vous diffusez. Il peut gérer jusqu’à 720p60 ou 1080p30 et dispose d’une mise au point automatique.

Logitech C920S

70 $

Logitech C920S

La Logitech C920S est une webcam solide que j’utilise depuis longtemps, et si vous cherchez quelque chose du côté abordable, c’est la voie à suivre. Vous devrez peut-être ajuster votre éclairage pour obtenir la meilleure image, mais le C920S offre une excellente image pour le prix. Il est également livré avec un obturateur de confidentialité, ce qui permet d’empêcher facilement votre webcam de vous voir lorsque vous ne le souhaitez pas – la webcam dispose également de deux LED bleues qui s’allument lorsque la webcam est active.

Meilleurs casques de streaming

Les casques de jeu ne vont pas rivaliser avec les microphones dédiés en termes de qualité audio, mais parfois, la commodité d’obtenir vos écouteurs et votre microphone dans un seul paquet est difficile à refuser. Heureusement, plusieurs entreprises ont fabriqué d’excellents casques avec des microphones de qualité qui peuvent certainement garder votre flux divertissant et de bonne qualité – un casque possède même une fonctionnalité unique qui ajoute un peu de charme supplémentaire. Et si vous souhaitez découvrir plus d’options, consultez notre guide des meilleurs casques de jeu de 2020.

HyperX Cloud Alpha S

130 $

HyperX Cloud Alpha S

Le HyperX Cloud Alpha S est notre casque de jeu filaire préféré pour une bonne raison. Il présente un cadre en aluminium robuste, des coussinets extrêmement confortables et une qualité sonore de premier ordre. En plus de cela, son microphone est assez bon, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui veulent aller avec un casque de jeu par opposition à un micro dédié.

Razer Kraken Kitty

150 $

Razer Kraken Kitty

Le Razer Kraken Kitty est un casque spécial, et il est facile de comprendre pourquoi – oui, ce sont les oreilles de chat. Les lumières LED installées dans les oreilles de chat du casque peuvent se synchroniser avec votre flux en direct via l’application Streamer Companion de Razer. La qualité audio est également assez bonne, même si le microphone ne correspond pas au Cloud Alpha S. de l’HyperX. Le Kraken Kitty est un casque amusant qui est sûr d’obtenir une réaction de vos téléspectateurs, bien qu’il soit préférable d’investir dans un microphone dédié si vous les prenez pour les oreilles de chat illuminées.

Également disponible en noir

Meilleurs contrôleurs de streaming

Contrôler votre flux au milieu d’un jeu peut être un processus difficile, de la commutation de scènes et de sources à la lecture de sons et de vidéos amusants. Heureusement, il existe des solutions simples à ce problème qui ne coûtent pas autant que le ferait une carte de contrôle appropriée.

Elgato Streamdeck – 15 touches

150 $

Elgato Streamdeck

Elgato Streamdeck est l’un des outils les plus amusants que vous puissiez avoir à votre disposition en streaming. Il vous donne la possibilité de contrôler votre flux en appuyant simplement sur un bouton et, dans mon cas, de jouer des sons et de la musique amusants aux moments clés. Le logiciel Streamdeck d’Elgato est extrêmement facile à utiliser, et il existe une communauté qui a également trouvé des moyens de le faire fonctionner avec diverses autres applications. La version à 15 touches est compacte et petite, bien que je souhaite que le support soit intégré, car j’ai trouvé qu’il peut facilement glisser hors de son support ou se replier sur lui-même sur un bureau bondé. Quoi qu’il en soit, le Streamdeck se sent définitivement comme un accessoire essentiel.

Elgato Streamdeck XL – 32 touches

250 $

Elgato Streamdeck XL

Le Streamdeck XL est ce que j’irais avec. Il dispose de 32 touches, et bien que cela puisse être un peu écrasant pour certains, il vous donne la possibilité de développer vos actions souhaitées. C’est un morceau de plastique solide et se sent beaucoup plus robuste que son homologue à 15 touches. Si vous voulez un appareil génial qui vous fera sentir en sécurité dans le contrôle de votre flux, le XL est une excellente mise à niveau par rapport au Streamdeck standard.

Meilleurs moniteurs de budget

Si vous cherchez à prendre au sérieux la diffusion en continu, un deuxième moniteur est primordial. Avec un seul écran, il peut être difficile de voir votre discussion et de surveiller le flux de votre flux lorsque vous essayez de jouer et de divertir vos téléspectateurs – et la meilleure partie est que vous n’aurez pas à vous ruiner pour résoudre ce problème. Il existe un certain nombre d’excellents moniteurs que vous pouvez obtenir à bon marché et sont parfaits pour cette expérience sur le deuxième écran. Nous avons un guide des meilleurs moniteurs de budget, et nous en avons sélectionné quelques-uns que vous pouvez voir ci-dessous.

Moniteur Acer R240HY 23,8 pouces, 1080p

130 $

Acer R240HY

Si vous recherchez un moniteur bon marché qui sera idéal pour visualiser votre chat, surveiller votre flux ou toute autre activité que vous devez faire pendant la diffusion, l’Acer R240HY est une excellente option à 130 $. Il dispose d’un écran 23,8 pouces, 1080 à 60 Hz et 4 ms de latence. Cela signifie que vous pouvez même jouer dessus si nécessaire.

Moniteur HP VH240a 23,8 pouces 1080p

110 $

HP VH240a

Le moniteur HP VH240a est populaire pour une raison. C’est une option solide et moins chère, et bien qu’elle ne soit pas la meilleure pour les jeux, elle fonctionnera parfaitement pour toutes les activités adjacentes au streaming. Il dispose d’un écran 23,8 pouces, 1080p à 60 Hz et 5 ms de latence et peut être tourné verticalement pour un affichage portrait.