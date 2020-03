Meilleurs casques VR pour 2020: Half-Life: compatibilité Alyx et plus

Avec Half-Life: Alyx dont la sortie est prévue en mars 2020, l’avenir du jeu VR est le plus excitant qu’il ait été depuis un certain temps. Le fait que Valve fasse un grand jeu de réalité virtuelle AAA n’est éclipsé que par le fait qu’Alyx sera la première entrée de la série Half-Life depuis 2007. Et à cause de cela, l’intérêt pour la VR a considérablement augmenté. Le casque d’écoute de Valve Index est en rupture de stock depuis un certain temps, mais la société a récemment annoncé qu’elle réapprovisionnerait son inventaire de casque Valve Index VR le 9 mars à 10 h 00 PT / 13 h HE. Il ne s’attend pas à ce que le stock dure longtemps, et toutes les commandes passées après la fin de l’inventaire initial seront exécutées par ordre de placement.

Oui, le Valve Index est un casque VR populaire, mais ce n’est pas le seul sur le marché. Chaque casque a des qualités et des accessoires uniques, et cela peut être un achat intimidant si vous n’êtes pas déjà connecté à la communauté VR. C’est pourquoi nous sommes sur le point de vous aider à trouver le meilleur casque VR pour vous en fonction de vos besoins.

Que vous recherchiez un casque VR que vous puissiez jouer n’importe où, le casque le plus haut de gamme pour votre salle de jeux ou quelque chose entre les deux, il y a beaucoup d’options à choisir. Alors que les premiers jours de la VR nous faisaient choisir entre l’Oculus Rift et le HTC Vive, plus d’entreprises sont entrées dans l’espace avec leurs propres casques. Oculus est sorti seul avec le casque tout-en-un Quest VR, Samsung a créé un casque Windows Mixed Reality à partir du Samsung HMD Odyssey +, et Sony a sorti sa PlayStation VR uniquement sur PS4.

Half-Life: Alyx est compatible avec une large gamme de casques, nous avons donc noté lesquels des meilleurs casques VR sont compatibles avec le prochain jeu de Valve. Veuillez noter que tous les prix indiqués ci-dessous indiquent le prix courant standard du produit et ne reflètent pas les remises ou autres fluctuations de prix.

Aperçu rapide: les meilleurs casques VR pour 2020

Meilleur casque VR global

Oculus Quest | 399 $ pour 64 Go; 499 $ pour 128 Go

Compatible avec Half-Life: Alyx

Casque Oculus Quest VR

Le bon:

Expérience VR entièrement sans fil Capable d’une connexion filaire pour PC VREasy à configurer et à utiliser Accès à la boutique d’Oculus et aux applications exclusives Des fonctionnalités expérimentales illustrent un avenir passionnant

Le mauvais:

Les fonctionnalités expérimentales ne sont pas toujours stables

L’Oculus Quest est un casque de réalité virtuelle autonome qui abrite tout ce dont vous avez besoin pour une expérience VR exceptionnelle à l’intérieur du casque lui-même. Vous n’avez pas besoin de le connecter à un PC, d’y insérer un téléphone ou quoi que ce soit d’autre. En plus de cela, vous n’avez pas besoin de configurer de capteurs non plus, car il utilise quatre caméras à l’avant du casque pour un suivi à l’envers. Tout ce que vous avez à faire est de mettre le casque, de dessiner une zone de jeu sûre et de commencer à jouer.

En ce qui concerne les spécifications, la résolution combinée de l’Oculus Quest est de 2880×1600 avec un taux de rafraîchissement de 72Hz et 2-3 heures de batterie. Le 72Hz est étonnamment bas pour un casque VR, mais tout au long de mes tests, il n’a jamais été remarqué comme étant trop lent. La durée de vie de la batterie de la Quest était également adaptée à la durée de mes sessions. Tant que je chargeais le casque après chaque utilisation, j’ai pu avoir une session agréable la prochaine fois que je l’ai mis.

La boutique de Quest comprend certains des meilleurs jeux de VR – et les dernières versions – et les jouer sans fil est libérateur. À bien des égards, la quête est ce que la réalité virtuelle aurait toujours dû être. Pouvoir se retourner et se déplacer dans votre espace de jeu sans se soucier de l’emplacement du câble de votre casque rend l’expérience beaucoup plus immersive. L’inconvénient, bien sûr, est que les spécifications du Quest ne sont pas aussi puissantes que votre PC prêt pour la VR, ce qui signifie qu’il ne peut pas jouer à lui seul certains des jeux VR les plus exigeants. Cependant, il existe une solution à cela.

Oculus travaille sur un certain nombre de fonctionnalités. Le premier est appelé Link, qui vous permet de connecter votre Quest à un PC avec un câble USB-C de haute qualité. Cela vous permet d’utiliser le Quest comme s’il s’agissait d’un autre casque PC. Ce n’est peut-être qu’en version bêta, mais c’est toujours impressionnant. Je l’ai testé de manière approfondie et je suis impressionné par la qualité de l’expérience – elle est presque sans faille et se compare bien aux autres casques PC VR. Il y a eu des cas où le démarrage d’Oculus Link a été un peu gênant ou j’ai été déconnecté du flux vidéo, cependant. Tous les blips comme celui-ci ont été facilement corrigés, mais ce sont des blips qui m’ont quand même sorti de l’expérience. Heureusement, car il est en version bêta et le reste de l’expérience est si bon, il y a un espoir raisonnable que ces moments rares puissent être résolus.

En plus de cela, Oculus travaille sur le suivi manuel, qui ne fonctionne actuellement que dans certaines applications et le menu principal de la quête. Il est en version bêta et peut être un peu capricieux lors de la sélection des options de menu, mais être capable de voir et d’utiliser vos vraies mains en VR est futuriste et immersif de la meilleure façon.

Avec Link, l’Oculus Quest est un casque VR facile à recommander. On ne peut pas en dire assez sur la qualité de l’expérience complètement sans fil, et le fait que vous pouvez la brancher sur un PC et l’utiliser avec les jeux PC de Steam et d’Oculus la rend beaucoup plus attrayante. Les spécifications ne sont pas comparables à celles de ses homologues PC VR, mais la liberté que vous gagnez de sa polyvalence fait plus que compenser.

Meilleur casque VR PC économique

Oculus Rift S | 399 $

Compatible avec Half-Life: Alyx

Casque Oculus Rift S VR

Le bon:

Suivi sans capteur, à l’envers Accès à la boutique d’Oculus et à des jeux exclusifs

Le mauvais:

Pas d’option sans fil Se sent légèrement inutile à côté de la quête

L’Oculus Rift S est le casque d’écoute de l’entreprise, ce qui signifie qu’il ne peut pas être utilisé sans fil comme le Quest. Cependant, vous n’aurez toujours pas à vous soucier des capteurs. Oculus a opté pour un suivi à l’envers, de sorte que tous ses casques sont libres de parcourir tout espace qui a suffisamment de place – ou que le câble du Rift S est suffisamment long pour atteindre.

Le Rift S est livré avec ses propres contrôleurs tactiles et a accès aux applications de l’Oculus Store, en plus de tout autre jeu ou application compatible à partir de n’importe quelle vitrine sur PC. Cela comprend la grande majorité des jeux Steam VR. La résolution est de 2560×1440 avec un taux de rafraîchissement de 80Hz.

La grande question est, pourquoi iriez-vous avec le Rift S si le Quest peut se connecter à un PC, faire tout ce que le Rift S peut faire, et aussi vivre comme un casque autonome? Eh bien, la principale raison est que l’Oculus Link de Quest est toujours en version bêta et, bien qu’impressionnant, n’est pas toujours l’expérience la plus stable, surtout si vous sortez de l’écosystème d’applications Oculus. Si vous voulez une expérience PC VR parfaitement stable en ce moment et accéder aux applications de l’Oculus Store, alors l’Oculus Rift S est un excellent choix.

Meilleur casque VR haut de gamme

Indice de soupape | 999 $

Compatible avec Half-Life: Alyx

Casque VR Valve Index

Le bon:

Taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz Champ de vision le plus large Compatible avec les contrôleurs et stations de base Vive Comprend une copie gratuite de Half-Life: Alyx

Le mauvais:

Le Valve Index est sans aucun doute le casque VR le plus haut de gamme du marché. Il n’augmente pas la résolution au-delà de 2880×1600 sur son écran LCD, mais l’Index cloue la réalité virtuelle là où c’est le plus important: taux de rafraîchissement et champ de vision. Bénéficiant d’un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz et d’un champ de vision de 130 degrés, il offre la meilleure expérience de sensation la plus fluide de la réalité virtuelle. Avec le champ de vision plus élevé, vous pouvez voir plus de jeu à tout moment, contrairement à la vision tunnel relative trouvée dans d’autres casques.

Un autre aspect clé du Valve Index est ses contrôleurs uniques, qui offrent un suivi individuel des doigts. Il n’y a pas encore beaucoup d’applications pour cela, mais le suivi des doigts est un excellent moyen de rendre l’expérience VR plus immersive – des jeux comme Boneworks l’utilisent bien. Et bien qu’il soit absolument utilisable en position assise ou stationnaire, il excelle le plus avec la réalité virtuelle à l’échelle de la pièce. Ainsi, les joueurs sans beaucoup d’espace peuvent avoir du mal à pousser l’indice à son plein potentiel.

L’index de valve doit également être alimenté par un PC avec une connexion filaire. Pour le moment, il n’y a pas d’option pour une utilisation sans fil, car l’adaptateur sans fil Vive – conçu pour les casques Vive de HTC – est incompatible. Cependant, le Valve Index est compatible avec les contrôleurs et stations de base du HTC Vive, donc Valve propose le casque Index seul et en kit. De plus, les contrôleurs et les stations de base du Valve Index sont compatibles avec les casques Vive de HTC.

Le kit Valve Index VR est livré avec le casque, les contrôleurs et les stations de base. Chaque achat du kit Index, du casque et des contrôleurs est accompagné d’une copie gratuite de Half-Life: Alyx.

Accessoires pour index de soupape

Casque + contrôleurs Valve Index – 749 $ Également compatible avec les stations de base Vive et Vive Pro Casque Valve Index – 499 $ Également compatible avec les contrôleurs et stations de base Vive et Vive Pro Contrôleurs Valve Index – 279 $ Également compatible avec les stations de base HTC Vive Pro et HTC ViveValve Index – 149 $ Également compatible avec Vive Pro

Meilleur affichage

HTC Vive Pro | 1 199 $

Compatible avec Half-Life: Alyx

Casque VR HTC Vive Pro

Le bon:

Bel écran AMOLED Capable de VR sans fil avec adaptateur séparé Compatible avec les contrôleurs Valve Index

Le mauvais:

Le HTC Vive Pro est un autre casque VR haut de gamme, et tandis que le Valve Index présente un taux de rafraîchissement plus élevé et un champ de vision plus large, le Vive Pro possède quelque chose qu’aucun autre casque ne fait: un écran AMOLED. Cela signifie que vous verrez des couleurs plus lumineuses et un meilleur contraste que l’indice de valve. Le Vive Pro est plus cher que l’indice de valve, vous devrez donc décider si cela l’emporte sur le taux de rafraîchissement élevé de l’index et le champ de vision de 130 degrés.

Une chose qui est géniale avec le Vive Pro est que les contrôleurs manuels uniques de l’Index fonctionneront avec lui (et le Vive d’origine), de sorte que vous n’avez pas à perdre de l’argent pour passer au kit d’index complet – vous pouvez simplement dépenser 279 $ pour obtenir les contrôleurs d’index. Et si vous voulez passer au sans fil, HTC dispose d’un adaptateur sans fil capable – bien qu’il soit vendu séparément pour 300 $.

Chaque achat d’un nouveau casque HTC Vive s’accompagne d’un abonnement de six mois à Viveport Infinity, un service qui permet aux utilisateurs d’accéder à une bibliothèque de jeux et d’applications VR. Être capable de tester un tas d’expériences VR différentes avant de faire des achats est extrêmement précieux, surtout si vous êtes nouveau dans la technologie. Par exemple, il peut être difficile de savoir comment vous pourrez gérer certains jeux et différents types de locomotion. Certains des jeux présentés dans Viveport Infinity à cette époque incluent Superhot VR, I Expect You To Die et Pistol Whip, ce dernier étant l’un des meilleurs jeux VR de GameSpot de 2019.

Meilleur casque VR modulaire

HTC Vive Cosmos | 699 $

Compatible avec Half-Life: Alyx

Casque HTC Vive Cosmos VR

Le bon:

Suivi sans capteur, à l’enversCapable de VR sans fil avec adaptateur séparéLe casque se relève pour un retrait facileLa façade amovible permet de modifier les …

Le mauvais:

… mais il n’y a qu’un seul mod pour le suivi externeTrès cher

Le Vive Cosmos est la réponse de HTC à la gamme de casques VR d’Oculus. Comme le Quest et le Rift S, il utilise un suivi à l’envers, ce qui signifie qu’aucun capteur n’est nécessaire. Cependant, il présente des spécifications plus grandes que le Rift S, offrant une résolution de 2880×1700 et un taux de rafraîchissement de 90Hz – pour référence, le Rift S présente une résolution de 2560×1440 et un taux de rafraîchissement de 80Hz.

Une autre chose que le Vive Cosmos a sur le Rift S est sa capacité modulaire. Sa face avant peut être retirée et remplacée par différents mods, bien qu’il n’y en ait qu’un seul annoncé pour le moment: la face avant de suivi externe, qui vous permet d’utiliser les contrôleurs et stations de base du Vive avec votre Cosmos. Et comme le Vive Pro, le Cosmos peut également utiliser l’adaptateur sans fil de HTC.

L’une des plus grandes commodités du Cosmos est la possibilité de faire basculer l’écran vers le haut, libérant ainsi votre vue du monde réel. La réalité virtuelle peut être une expérience d’isolement.Par conséquent, être capable de la retourner facilement lorsque votre téléphone commence à sonner ou que quelqu’un frappe à votre porte est une fonctionnalité facile à apprécier.

Malheureusement, le Cosmos vient à un prix beaucoup plus élevé que son concurrent le plus proche, l’Oculus Rift S. Le Cosmos coûte 699 $, 300 $ de plus que le prix de 399 $ du Rift S. Ce prix comprend un abonnement de six mois à Viveport Infinity.

Meilleur casque VR de réalité mixte Windows

Samsung HMD Odyssey + | 499 $

Compatible avec Half-Life: Alyx

Casque Samsung HMD Odyssey + VR

Le bon:

Suivi sans capteur et à l’envers Bel écran AMOLED Souvent à prix réduit

Le mauvais:

Peut être inconfortable à porter, en particulier pour les longues sessions

Windows Mixed Reality combine la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) en un seul casque, bien que la grande majorité de ses applications soient en VR. Le meilleur des casques WMR est certainement le Samsung HMD Odyssey +.

Le HMD Odyssey + dispose de deux écrans AMOLED, qui produisent des couleurs vibrantes. De plus, il offre une résolution combinée de 2880×1600, un champ de vision de 110 degrés et un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Comme le Rift S et le Cosmos, il utilise un suivi sans capteur et à l’envers et doit être alimenté par un PC. Il est compatible avec la grande majorité des jeux Steam VR, en plus du propre logiciel Windows Mixed Reality de Microsoft.

Malheureusement, ce n’est pas le plus confortable à porter, et le casque et les contrôleurs ne se sentent pas aussi bien faits que le matériel de la concurrence. C’est une vente difficile au prix régulier, surtout lorsque l’Oculus Rift S et Quest (64 Go) peuvent être ramassés pour moins cher. Heureusement, le HMD Odyssey + de Samsung est régulièrement réduit. Nous l’avons vu pour aussi peu que 230 $, ce qui est une excellente affaire pour ce que vous obtenez. Si votre cœur est fixé sur le HMD Odyssey + et que vous êtes patient, cela vaut la peine de le récupérer à ce prix inférieur.

Meilleur casque de console VR

PlayStation VR | commence à 300 $

Non compatible avec Half-Life: Alyx

Casque PlayStation VR

Le bon:

Grande bibliothèque de jeux exclusifsExtrêmement confortableCompatible avec toutes les caméras PlayStation et PS5

Le mauvais:

La faible résolution et la densité de pixels provoquent un effet de porte d’écran Le suivi peut parfois ne pas répondre

La PlayStation VR n’est actuellement compatible qu’avec la PS4, bien que l’architecte principal de la PlayStation 5, Mark Cerny, ait confirmé à Wired qu’elle fonctionnerait également avec la PS5. Rien n’a encore été confirmé, mais il est probable que Sony publiera une nouvelle version du casque PSVR spécifiquement pour une utilisation avec la PS5 à l’avenir.

À l’heure actuelle, le PSVR est le casque le plus bas en termes de spécifications: résolution combinée de 1920 x 1080, taux de rafraîchissement de 90 à 120 Hz et champ de vision de 100 degrés. La faible résolution et la densité de pixels provoquent un effet d’écran important – vous voyez l’espace noir entre chaque pixel. Cela donne l’impression que vous regardez le jeu à travers une porte moustiquaire. Cela peut être frustrant pour les utilisateurs VR expérimentés, mais sans aucun autre casque VR sur la PS4, c’est un problème que vous n’avez qu’à résoudre. Mais là où le PSVR ne répond pas à ses spécifications, il compense ses jeux exclusifs. Ces titres présentent certaines des meilleures expériences en VR et valent bien la peine d’être joué si vous possédez le casque VR de Sony. Les contrôleurs PlayStation Move sont requis pour certains jeux – comme Farpoint et Concrete Genie – mais il existe de nombreux titres géniaux qui utilisent le DualShock 4, notamment Astro Bot: Rescue Mission et Resident Evil 7: Biohazard.

Le PSVR nécessite la caméra PlayStation pour le suivi, mais heureusement, il est inclus avec le casque dans la plupart des bundles. Et si vous possédez déjà une caméra PlayStation pour la PS4, vous êtes prêt à partir, quelle que soit la version de celle-ci. Le suivi n’est pas à la hauteur des options PC VR, en particulier lorsque vous détournez votre visage de la caméra, bien qu’il fonctionne correctement dans la plupart des situations. Heureusement, le port du casque est extrêmement confortable, ce qui rend les sessions plus longues beaucoup plus faciles à gérer.

Ensembles PSVR

Accessoires PSVR

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.