Meilleurs contrôleurs Xbox One en 2020: contrôleurs compatibles Xbox série X

La Xbox One a connu un lancement houleux en 2013, mais depuis lors, Microsoft a considérablement amélioré la console et, surtout, ses contrôleurs. Les choses s’annoncent bien avant le lancement de la Xbox Series X, d’autant plus que la console de nouvelle génération sera rétrocompatible avec tous les périphériques de la Xbox One. Cela signifie que chaque propriétaire de Xbox One possède déjà un contrôleur qui fonctionne avec la série X, et tout ce qu’ils achètent avant les versions de la console sera également compatible.

Meilleurs contrôleurs Xbox One avec compatibilité Xbox Series X

Avec le nombre d’excellentes manettes Xbox sur le marché, y compris les options haut de gamme, vous pouvez rester tranquille en sachant que si vous déposez une grosse somme d’argent sur un pad, vous pourrez l’utiliser avec la Xbox Series X et les suivantes génération de consoles Xbox.

Bien sûr, la manette de base Xbox One convient parfaitement. Il présente une excellente ergonomie, des déclencheurs fluides et des sticks analogiques précis, et si vous avez besoin d’affronter quelqu’un en tête-à-tête dans un jeu de combat, son D-pad clicky vous servira assez bien. Cependant, certaines des options alternatives vous offriront des fonctionnalités de personnalisation, une expérience plus accessible ou même un avantage sur la concurrence.

Si vous devez garder le pouce sur les deux bâtons pendant un échange de tirs tendu, il existe plusieurs contrôleurs de Microsoft, Scuf et Razer qui comportent des palettes arrière remappables. Si vous voulez revivre le passé avec une bonne dose de nostalgie, la Xbox One a deux excellentes options dans les pads Hyperkin’s Duke et X91. Et si vous cherchez à rationaliser l’expérience de jeu en tant que personne à mobilité réduite ou pour elle, Microsoft dispose d’un excellent contrôleur axé sur l’accessibilité.

Manette Xbox Series X: ce que nous savons sur le pad nouvelle génération

Nous n’aurons pas la main sur le contrôleur Xbox Series X avant la fin de cette année, mais nous en savons déjà beaucoup à ce sujet. Fin 2019, nous avons discuté avec le chef de la Xbox, Phil Spencer, pour la révélation de la Xbox Series X. Il a déclaré que Microsoft avait beaucoup appris du contrôleur Elite et des commentaires des fans. Il en est résulté deux changements de conception importants pour le contrôleur Xbox Series X. Le premier est un nouveau D-pad hybride, tandis que le second est un bouton de partage. Mis à part cela et certains changements cosmétiques évidents, pas grand-chose d’autre n’a été ajusté, car Spencer pense que la manette Xbox One est déjà “assez bonne”. Et comme tous les contrôleurs de cette liste, il sera compatible avec la Xbox Series X et n’importe quelle console Xbox One.

Nous garderons cet article à jour pendant que nous testons de nouveaux contrôleurs, menant à la sortie de la Xbox Series X et tout au long de sa durée de vie. Pendant que vous attendez la console de nouvelle génération, assurez-vous de lire notre liste des meilleurs contrôleurs Xbox One qui fonctionneront avec la série X. Il est important de noter que les prix indiqués ci-dessous sont le prix standard de chaque contrôleur et ne reflètent pas toutes remises ou fluctuations.

Aperçu rapide: les meilleures manettes Xbox One en 2020

Meilleure valeur

Manette sans fil Xbox One | commence à 60 $ / 70 $

Avantages:

Des améliorations aiguisées ont permis d’obtenir un excellent contrôleur standard Prix abordable Plusieurs éditions différentes au choix

Bien sûr, vous ne pouvez pas parler des meilleurs contrôleurs Xbox One sans d’abord parler de la norme sur laquelle tous sont basés. La manette Xbox One a subi une cure de jouvence importante depuis sa sortie avec la console en 2013. Pour commencer, les pare-chocs ont été réglés pour les rendre plus ergonomiques et plus faciles à pousser, tandis que la face avant entière de la manette en est maintenant une solide morceau de plastique – le plastique autour du bouton Accueil était autrefois séparé du reste du pad. En plus de cela, le contrôleur dispose désormais d’une prise casque 3,5 mm et d’une connectivité Bluetooth. D’autres petits changements ont également été adoptés, ce qui rend de plus en plus difficile de revenir à toute itération précédente du contrôleur Xbox One. Malgré tous les changements, il nécessite toujours deux piles AA.

Différentes éditions du contrôleur possèdent parfois des propriétés uniques, telles qu’une texture supplémentaire sur les poignées ou les déclencheurs. Si vous voulez un design unique pour votre manette, Microsoft propose Xbox Design Lab, qui vous donne la possibilité de changer la couleur de presque toutes les parties du pad – vous pouvez également ajouter un message gravé. Peu importe dans quelle direction vous allez avec un contrôleur Xbox One standard, vous obtiendrez un excellent pad qui fonctionne bien avec chaque jeu sur la console. | Mat Paget

Meilleure manette Xbox One globale

Manette Xbox One Elite Series 2 | 180 $

Avantages:

Les poignées nouvellement ajoutées gardent la manette fermement entre vos mains Le déclencheur arrête automatiquement la sensibilité Trois profils pour la personnalisation de la manette La tension du stick analogique réglable Les nouvelles têtes de manette émulent la manette Xbox 360 40 heures d’autonomie

Les inconvénients:

Mal à l’aise avec les quatre pagaies attachées

La manette Xbox One Elite Series 2 est difficile à battre. Avec sa main texturée et ses poignées de détente, ses arrêts de détente raffinés et sa tension de manche réglable, c’est tout à fait le pas par rapport au contrôleur Elite d’origine. Il propose également les mêmes options de personnalisation, mais au lieu de seulement deux profils, il y en a quatre – dont l’un ramène le contrôleur à ses paramètres par défaut. Il dispose également d’une batterie intégrée pouvant durer jusqu’à 40 heures et d’une connectivité Bluetooth, qui a été introduite dans les contrôleurs de la Xbox One après la sortie du contrôleur Elite Series 1.

Il y a cependant un inconvénient. La disposition de Microsoft pour les palettes arrière des contrôleurs Elite est un peu inconfortable, et bien qu’il ne soit pas très difficile de s’y habituer, j’ai du mal à mettre mes mains dans une position confortable avec les quatre palettes attachées. Heureusement, je ne ressens pas le besoin d’avoir les quatre pagaies attachées – je suis parfaitement satisfait de deux pagaies pour m’accroupir et sauter dans mes tireurs de choix. Cependant, lorsque des entreprises comme Scuf fabriquent des contrôleurs avec une disposition confortable pour les quatre pagaies, cela est légèrement décevant en comparaison.

Malgré ce revers, l’Elite Series 2 est un plaisir à utiliser. La poignée supplémentaire et la poignée de détente sont agréables, et pouvoir ajuster la tension du manche est un énorme avantage. Les sticks analogiques plus serrés se sentent bien et lorsqu’ils sont associés à des têtes de stick de pouce plus grandes, ils émulent le contrôleur Xbox 360, sauf avec l’ergonomie plus confortable du pad Xbox One. En plus de cela, il y a maintenant deux positions d’arrêt de déclenchement par opposition à une, et par défaut, le contrôleur ajuste la sensibilité de déclenchement par lui-même – auparavant, vous deviez le faire dans l’application Accessoires Xbox sur Xbox One ou PC . Le bouton d’accueil clicky a également une sensation plus premium par rapport à la bouillie de la manette de base Xbox One. Tout cela fait que l’Elite Series 2 se sent comme un contrôleur de nouvelle génération, parfait pour une utilisation avec la Xbox Series X. | Mat Paget

Meilleure manette Xbox One pour l’accessibilité

Manette adaptative Xbox | 100 $

Avantages:

Fonctionne avec une large gamme d’appareils d’assistance Personnalisation extrêmement flexible Officiellement compatible avec Xbox One et PCWorks sur Nintendo Switch avec adaptateur Bluetooth

La manette Xbox Adaptive est très différente des autres options de contrôle de ce tour d’horizon. Il est avant tout conçu comme un appareil qui aide les personnes à mobilité réduite à jouer à des jeux. Il fonctionne avec une large gamme d’appareils d’assistance que les utilisateurs peuvent brancher et affecter à des entrées de contrôleur spécifiques pour leur donner la possibilité de jouer à n’importe quel jeu sur les deux plates-formes.

Il dispose de 20 ports pour vous permettre de brancher des joysticks, des commutateurs, des boutons et tout autre appareil d’assistance – 19 d’entre eux sont des ports 3,5 mm, tandis que les deux autres sont des ports USB 2.0. Il existe également un port de sortie audio de 3,5 mm pour les écouteurs ou un casque. Il est compatible avec Xbox One et PC, et il y a toute une communauté dédiée derrière, découvrant de nouvelles façons d’utiliser la manette adaptative – vous pouvez même utiliser un adaptateur Bluetooth pour le faire fonctionner avec la Nintendo Switch.

Le contrôleur adaptatif n’est peut-être pas pour tout le monde, mais grâce à sa capacité à combler efficacement l’écart entre les joueurs à mobilité réduite et les jeux auxquels ils veulent jouer, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il s’agit du contrôleur le plus important de cette liste. | Mat Paget

Meilleures pagaies de dos

Scuf Prestige | à partir de 160 $

Avantages:

Palettes dorsales extrêmement confortables Durée de vie de la batterie rechargeable de 30 heures Poignée caoutchoutée pour une sensation agréable Sticks analogiques interchangeables

Les inconvénients:

Scuf fabrique des manettes de style Elite depuis des années, et ça se voit. Les contrôleurs de la société sont parmi les plus confortables que vous puissiez trouver, et le contrôleur Scuf Prestige en est un excellent exemple. Le Scuf Prestige est très similaire à un pad Xbox One standard, mais il se sent vraiment différent. Le plastique est beaucoup plus lisse sur le contrôleur Scuf, et l’arrière présente une poignée caoutchoutée subtile mais efficace. Il comprend également une plaque frontale interchangeable et une batterie rechargeable intégrée avec 30 heures de vie.

Le Prestige excelle le plus dans ses quatre pagaies arrière, qui sont les plus confortables que nous ayons testées, grâce à leur alignement vertical et à leurs textures, formes et tailles distinctes. Le remappage des palettes est également assez simple, mais vous devrez vous assurer de vous accrocher à un petit accessoire pour le faire – la clé EMR (remappage électromagnétique). Tout ce que vous faites est de placer la clé magnétique à l’arrière du contrôleur, puis maintenez une palette et un bouton spécifiques pendant au moins une seconde. Une fois que vous avez terminé de remapper vos palettes, retirez simplement la clé EMR et vous êtes prêt à partir.

Le Prestige est également livré avec deux baguettes interchangeables et des arrêts de détente intégrés réglables. Comme tous les contrôleurs Scuf, vous pouvez personnaliser et créer le vôtre exactement à votre goût sur le site Web de Scuf. Cela commence à 160 $, et vous pouvez choisir la couleur de chaque pièce, ainsi que supprimer les moteurs de grondement si vous souhaitez emprunter cette voie. | Mat Paget

Meilleurs boutons

Razer Wolverine Ultimate | 160 $

Avantages:

Excellents boutons faciaux cliquables Six boutons programmables D-pad interchangeable

Les inconvénients:

Utilisable uniquement avec une connexion filaire

Les manettes Xbox One Elite et Elite 2 sont considérées comme parmi les meilleures manettes de jeu de style professionnel haut de gamme. Mais Razer a sa propre vision de ce design avec le Wolverine Ultimate. Cela ne semble pas changer la donne, mais la meilleure chose à propos du Wolverine est la sensation de ses boutons. Les boutons faciaux imitent la nature tactile des clics de souris et se sentent plus réactifs en conséquence, et les bâtons analogiques sont d’une douceur beurrée et sans friction (ce qui facilite les mouvements et la précision minuscules).

Une autre caractéristique clé du Wolverine est ses six boutons programmables – quatre sont à l’arrière et deux sont près des boutons d’épaule. Bien sûr, cela signifie que vous pouvez mapper les fonctions des boutons du visage à ces entrées supplémentaires et garder vos pouces sur les bâtons à tout moment. Ces boutons sont également faciles à appuyer. Vous pouvez également personnaliser le D-pad pour l’utiliser dans une disposition traditionnelle à quatre voies ou à huit voies arrondie.

Il y a quelques inconvénients avec le Wolverine Ultimate, l’un étant qu’il ne peut être utilisé que via une connexion USB filaire. Il coûte généralement environ 160 $ ​​USD, ce qui le place également sur le territoire d’un contrôleur Elite. Mais si vous recherchez un contrôleur de style Elite et que vous pouvez le trouver en vente, le Razer Wolverine Ultimate serait une excellente option. | Michael Higham

Meilleures manettes Xbox One de style rétro

Hyperkin Duke | 70 $

Avantages:

Recrée la sensation classique de la Xbox Comprend des touches modernes comme des boutons d’épaule Convient parfaitement aux grandes mains

Les inconvénients:

Peut être assez encombrant pour les petites mains Utilisable uniquement avec une connexion filaire

L’Hyperkin Duke a été créé uniquement par nostalgie de la manette de lancement Xbox originale depuis 2001 – c’était cette manette de jeu énorme avec des boutons faciaux de forme étrange et décalés. Il n’y a donc pas eu beaucoup de surprise quand il a été rapidement dépassé par le Controller S, qui est devenu la conception standard à l’avenir. Mais si vous avez des mains massives, le Duke pourrait être mieux adapté.

Hyperkin s’est fait un nom en recréant des expériences de jeu rétro grâce à sa large gamme de matériel, et sa manette Duke ressemble beaucoup à la manette Xbox d’origine en termes de taille et de disposition des boutons, mais avec quelques touches modernes. Alors que les contrôleurs Xbox d’origine avaient des boutons noirs / blancs au lieu de pare-chocs gauche / droit, Hyperkin incorporait de petits pare-chocs afin que le duc soit logique pour jouer aux jeux d’aujourd’hui. L’énorme logo au centre du contrôleur est un écran qui sert également de bouton d’accueil – lorsque vous allumez, l’écran affiche l’ancien écran de démarrage Xbox. Sinon, c’est une reconstitution fidèle du Duke qui fonctionne maintenant via USB pour Xbox One et PC. | Michael Higham

Hyperkin X91 | 30 $

Avantages:

Facteur de forme rétro Comprend tous les boutons d’une manette Xbox One classique Idéal pour les jeux de style rétro ou axés sur le pavé numérique

Les inconvénients:

Déclencheurs MushyUtilisable uniquement avec une connexion filaire

En plus de la large gamme de matériel de jeu rétro d’Hyperkin qui vous permet de jouer facilement à d’anciens jeux, il dispose de quelques accessoires d’inspiration rétro. L’un d’eux est l’Hyperkin X91, une manette Xbox One qui se résume en un format SNES. Malgré la petite taille, tout ce dont vous avez besoin dans un contrôleur est là et tout fonctionne étonnamment bien. Des sticks analogiques aux boutons du visage, le X91 recrée presque parfaitement la sensation du contrôleur. Un inconvénient est que les déclencheurs peuvent sembler un peu spongieux par opposition à la sensation de douceur des déclencheurs sur un DualShock ou un contrôleur Xbox One ordinaire.

Et si vous avez un ordinateur portable de jeu et que vous jouez souvent en déplacement, le X91 est la taille idéale pour les voyages. Malheureusement, ce contrôleur ne fonctionne que via USB filaire. Bien que cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de la durée de vie de la batterie, le fait d’avoir un cordon épais connecté peut le rendre un peu maladroit. Le facteur de forme peut également rendre légèrement plus difficile la précision avec les sticks analogiques car il n’y a pas grand-chose que vous pouvez saisir pour maintenir le contrôleur stable. Cependant, si vous avez besoin d’une petite manette de jeu complète pour les jeux moins intenses, le X91 est un bon choix. | Michael Higham

Meilleur bâton de combat Xbox One

Bâton de combat Razer Atrox | 200 $

Avantages:

Facilement modifiable Excellente clé à 8 voies Boutons fantastiques Pièces Sanwa Câble USB amovible

Les inconvénients:

Pas de contrôle du joystick droit ni de boutons L3 / R3 Pas de support PC officiel

Si vous recherchez un bâton de combat Xbox qui durera, alors le Razer Atrox est celui que vous voulez. Non seulement il sera compatible avec la Xbox Series X, mais il est également entièrement modifiable, ce qui signifie que vous pouvez remplacer le joystick et les boutons comme vous le souhaitez – et c’est aussi simple que d’appuyer sur un bouton pour ouvrir l’Atrox et accéder à son divers fils et composants. Malgré son potentiel de modification, il est plus que prêt à sortir de la boîte. Le joystick et les boutons Sanwa se sentent bien et sont satisfaisants pour exploiter les combos. Le câble USB est également complètement amovible, ce qui le rend facile à ranger dans le compartiment du bâton de combat.

L’Atrox est peut-être le meilleur bâton que j’ai utilisé pour la Xbox One jusqu’à présent, mais ce n’est pas tout à fait parfait. Contrairement au bâton Panthera Evo PS4 de Razer, l’Atrox n’est pas officiellement compatible avec le PC et ne dispose pas d’un interrupteur qui vous permet d’échanger le joystick du D-pad vers un bâton analogique ou un moyen d’appuyer sur L3 ou R3. Les cas dans lesquels vous avez besoin de ces entrées dans un jeu de combat sont rares, mais avoir besoin d’un contrôleur régulier pour la personnalisation des personnages ou de toute autre chose qui utilise ces entrées est un peu décevant.

Heureusement, l’Atrox compense cela lorsque vous entrez dans l’action. Je l’ai testé avec Dragon Ball FighterZ, Street Fighter 30th Anniversary Collection, Tekken 7 et Dead or Alive 6 et j’étais très heureux de la façon dont il fonctionnait dans différents styles de jeux de combat. Si vous recherchez un bon bâton de combat Xbox One à l’épreuve du temps, l’Atrox est un excellent compagnon. | Mat Paget