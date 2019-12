Meilleurs et pires redémarrages, adaptations et remakes de films et de séries télévisées de 2019

Cette année a vu plus d'adaptations, de remakes et de redémarrages sur les écrans qu'à tout moment dans la mémoire récente. L'explosion du streaming a conduit à une demande insatiable de contenu, tandis qu'un besoin accru d'Hollywood de puiser dans le marché mondial a permis de prendre moins de risques que jamais. Pourquoi se donner la peine d'écrire et de réaliser un film ou une émission de télévision original et espérons que les gens voudront le regarder alors que vous pouvez simplement reconditionner une propriété plus ancienne avec un public existant?

Bien sûr, l'originalité n'est pas la garantie d'un bon film ou d'une bonne émission, tout comme un remake ou une adaptation ne signifie pas que le résultat final sera sûr et ennuyeux. Au fil des ans, il y a eu de nombreuses sorties géniales basées sur du matériel existant, et l'explosion de la narration de super-héros signifie que les écrivains et les cinéastes ont des décennies de bandes dessinées incroyables à exploiter pour trouver des idées. De même, pour un public plus jeune qui ne connaît pas les versions antérieures de livres ou de films, un remake moderne peut être tout aussi puissant que l'original.

2019 a vu un grand nombre de redémarrages et d'adaptations sur les écrans. Il y avait des films de super-héros à gros budget, encore plus d'adaptations de Stephen King, des émissions de télévision de bandes dessinées noires et de nouvelles versions de romans très appréciés. Et comme toujours, certains étaient super, d'autres moins. Voici donc notre tour d'horizon des meilleures et des pires adaptations, remakes et redémarrages de l'année. Et une fois que vous avez lu cela, consultez cet aperçu des superproductions les plus décevantes de l'année et de notre guide des plus grands films à regarder en 2020.