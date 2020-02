Meilleurs jeux sortis en mars 2020 pour PS4 et Switch – Pokémon Mystery Dungeon, Animal Crossing et Persona 5 Royal – HITC

Les meilleurs jeux qui sortiront en mars 2020 pour PS4 et Nintendo Switch, dont Pokémon Mystery Dungeon, Animal Crossing New Horizons et Persona 5 Royal.

Février a été un mois calme pour les grands jeux vidéo. Oui, nous avons vu les lancements de la saison 2 pour Call Of Duty Modern Warfare et Fortnite, mais il n’y a rien eu d’aussi gros. Pour les joueurs de PlayStation 4 et de Nintendo Switch qui ont envie de jeux massifs et nouveaux à jouer, il y a de bonnes nouvelles en ce que mars 2020 verra une multitude de titres incroyables, y compris Persona 5 Royal, Pokémon Mystery Dungeon et Animal Crossing New Horizons.

2020 devrait être une année fantastique pour l’industrie du jeu avec avril et mai regorgeant de jeux fantastiques tels que Resident Evil 3, Final Fantasy VII, et une suite peu attendue dont vous n’avez peut-être pas entendu parler appelée The Last Of Us Part 2. Cependant, avant que ces expériences incroyables ne deviennent jouables, les joueurs PS4 et Nintendo Switch ont beaucoup à jouer en mars 2020.

DÉCHIRURE. ton portefeuille.

Les meilleurs jeux PS4 sortis en mars 2020

Certains des meilleurs jeux PS4 qui sortiront en mars 2020 incluent Persona 5 Royal et Nioh 2.

Ces deux jeux de mars 2020 seront exclusifs à la console PS4, ce qui signifie que seuls les fidèles de Sony pourront en profiter.

Quant à ce que les amateurs de PlayStation 4 peuvent anticiper d’autre, il y a aussi DOOM Eternal qui vous permettra d’abattre des dizaines de démons de l’enfer une fois de plus tout en écoutant une bande-son percutante.

Les meilleurs jeux Nintendo Switch sortis en mars 2020

Les plus grands et les meilleurs jeux Nintendo Switch sortis en mars 2020 sont Animal Crossing New Horizons et Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX.

Des fuites ont également été signalées selon lesquelles Cooking Mama Cookstar arrivera sur la Nintendo Switch en mars 2020, mais cela est loin d’être confirmé.

Cependant, son absence ne serait pas terrible car les joueurs de Nintendo auront encore beaucoup à affronter sous la forme d’Animal Crossing et de Pokémon.

© Nintendo

Date de sortie de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX

La date de sortie de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est le 6 mars.

Comme un autre remake d’un jeu ancien et bien-aimé, ce qui rend Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX si attrayant superficiellement, ce sont ses beaux visuels qui se présentent comme une peinture en mouvement.

Il est absolument magnifique et mignon, et nous avons hâte de devenir un Pokémon qui sauve les autres dans le cadre d’une équipe d’exploration de donjons.

© Team Ninja

Date de sortie de Nioh 2

La date de sortie de Nioh 2 est le 13 mars et elle sera exclusive à la PlayStation 4 au lancement.

Pour les joueurs coquins qui se lancent dans un gameplay incroyablement difficile et sont tués à plusieurs reprises, Nioh 2 sera une expérience incroyablement satisfaisante comparable à la série Dark Souls et Bloodborne.

Certains craignaient que Team Ninja ne réduise la difficulté (en particulier à la suite des plaintes concernant l’accessibilité de Sekiro l’année dernière), mais les développeurs ont apaisé toutes les inquiétudes en s’assurant que la difficulté ne serait pas «atténuée».

Bien que nous détestions probablement tous cela en criant et en jetant nos contrôleurs contre le mur, Nioh 2 est un concurrent extérieur pour être l’un des meilleurs jeux de l’année.

© Nintendo

Date de sortie d’Animal Crossing New Horizons

Les joueurs de Nintendo pourront quitter leur travail de bureau ennuyeux le 20 mars en se rendant dans le village d’Animal Crossing New Horizons.

Le jeu n’avait pas été beaucoup montré depuis l’E3 2019 et son retard, mais le récent Direct de Nintendo nous a stupidement excités pour le dernier opus.

Nous savons qu’il y aura 383 villageois composés d’anciens et de nouveaux visages, il y aura une application compagnons dans le jeu et la ridiculement mignonne Daisy Mae nous bénira de sa présence.

Si vous ne pouvez pas attendre le lancement d’Animal Crossing New Horizons, vous pouvez passer le temps en créant votre propre carte d’embarquement authentique.

© Bethesda

DOOM Eternal

DOOM Eternal sera lancé sur PlayStation 4 le 20 mars.

Vous n’avez vraiment pas besoin d’en dire trop sur le jeu car vous en connaissez déjà les prémisses: tirer sur les démons de l’enfer comme le dur à cuire Doomguy.

Pour ceux qui aiment les jeux de tir à la première personne avec une action exagérée et des charges de sang et de sang gore Carrie, DOOM Eternal est probablement votre jeu de rêve.

Et, pour rendre les choses encore plus douces, il sera également doté d’une bande-son de heavy metal qui vous gardera constamment pompé et plein d’adrénaline lorsque vous photographiez en premier et ne pensez jamais.

© Atlus

Date de sortie de Persona 5 Royal

La date de sortie de l’extension Golden-like d’Atlus, Persona 5 Royal, est le 31 mars.

Il y a récemment eu une certaine controverse sur la censure d’Atlus sur une scène “homophobe” du jeu de base, mais loin de cette absurdité, Persona 5 Royal semble tout simplement incroyable.

Kasumi semble comme si elle remplacerait facilement Makoto comme la meilleure fille, il y aura plus de 20 heures de nouveau gameplay pour satisfaire ceux qui ont déjà joué à Persona 5, et il y aura également de nouveaux événements Confidant tels que la prise de Caroline et Justine pour explorer Tokyo.

Persona 5 Royal est une exclusivité PS4, mais j’espère qu’elle pourra un jour passer à la Nintendo Switch.

