Mère 3 viendra-t-elle jamais à l’ouest?

Nous ne perdrons jamais espoir

Mother 3 est sorti en avril 2006 pour Game Boy Advance comme le dernier opus de la série Mother / Earthbound. Cependant, le jeu n’a jamais atteint les territoires occidentaux, restant un jeu exclusif au Japon pendant plus d’une décennie. Là encore, Earthbound est l’une des franchises Nintendo les plus appréciées. Donc, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander: est-ce que Mère 3 sortira jamais dans l’Ouest?

L’histoire compliquée de la série de jeux Mother / Earthbound

Mother, le premier jeu de la série, est sorti le 27 juillet 1989 pour le Famicon. Le jeu s’est avéré un succès avec une excellente réception au Japon. En raison de la popularité du jeu, Nintendo prévoyait de le localiser dans les territoires occidentaux.

Cependant, malgré l’achèvement de la localisation du jeu, ils ont décidé de ne pas le publier. C’était en grande partie à cause des blagues culturelles japonaises et des références dans le jeu dont les gens de Nintendo doutaient qu’ils plairaient au public occidental. Finalement, la localisation du jeu a été distribuée via Internet sous le nom Earthbound Zero. Et enfin libéré, 26 ans plus tard, en juin 2015 en tant que Earthbound Beginnings pour la console virtuelle Wii U.

Mère 2

Mais les problèmes de la série Mère ne se limitaient pas à la localisation. Après la sortie du premier jeu pour le Famicon, le développement a commencé pour une suite avec une équipe pleine de nouveaux membres. Cependant, le développement est passé du Famicon au nouveau système Super Famicon. Ce qui rend encore plus difficile pour les nouveaux développeurs le remorquage sur le jeu.

Le jeu a suivi un cycle de développement de 4 ans et était sur le point d’être annulé. En fin de compte, il a été sauvé par le président de HAL Laboratories Satoru Iwata et libéré en 1994. Ensuite, Mother 2 a été localisé et libéré à l’ouest en tant que Earthbound en 1995. Où il a finalement obtenu une grande et fidèle base de fans.

Mère 3

Onze ans après Earthbound, Nintendo a sorti Mother 3 au Japon. Malheureusement pour les fans occidentaux, le jeu n’a jamais atteint l’ouest. La raison de l’absence d’une version localisée varie. Certains ont encore une fois à voir avec les références culturelles et les aspects controversés. Plus la sortie de la Nintendo DS en 2006. Quelles que soient les raisons, la triste vérité est qu’après plus de 10 ans, nous ne sommes toujours pas en mesure de jouer la suite de Earthbound à l’ouest.

Vous pouvez en apprendre plus sur l’histoire du développement d’Earthbound dans cette superbe vidéo de Video Game Story Time. Sinon, vous pouvez regarder les vidéos de Mother 3 pour en savoir plus sur les controverses et les problèmes de localisation. Cependant, sachez que la plupart des vidéos sont remplies de spoilers. (Et croyez-moi, vous ne voulez pas être gâté).

Il y a encore de l’espoir

Nintendo a réédité Earthbound sur la console virtuelle Wii U en 2013 après une campagne menée par des fans sur Miiverse. Ensuite, nous avons eu Mère 1 sur l’Amérique et l’Europe pour la première fois sous le nom de Earthbound Beginnings en 2015. Donc, si Mère est sortie dans l’Ouest 26 ans plus tard, il y a encore de l’espoir pour Mère 3.

L’annonce sincère de Earthbound Beginnings nous a donné de l’espoir!

La sortie de Earthbound Beginnings nous a donné de l’espoir. Espoir qui s’était estompé avec le temps mais qui était toujours là. Maintenant, avec un espoir revigoré, nous demandons toujours la suite de notre jeu bien-aimé. Nous, fans de Mother / Earthbound, savons que Mother 3 arrivera finalement, nous le savons.

Nintendo sait que nous voulons Mère 3!

Mother 3 est sans aucun doute la suite Nintendo la plus recherchée. Les fans ont tellement demandé la sortie occidentale du jeu au fil des ans qu’il est même devenu un mème. Même Nintendo elle-même a utilisé le Meme dans ses présentations officielles. Ainsi, pour faire comprendre aux fans qu’ils savent que nous voulons le jeu.

Demandez Mère 3 à votre discrétion …

Même nous avons demandé à Reggie pour Mother 3 ici dans The Gaming Geek. (Bien que nous craignions les boules de feu).

En outre, il a même été signalé que Nintendo envisageait de localiser le jeu sur un matériel plus récent. Cependant, comme indiqué dans l’article de la vie de Nintendo, les aspects controversés du jeu ont de nouveau été révélés. Nous ne pouvons qu’espérer qu’un jour viendra où Nintendo cessera d’avoir peur de cela et localisera en fait Mother 3.

Mère 3 arrivera finalement

Donc, les fans le veulent toujours et continueront de le demander. D’un autre côté, Nintendo le sait et a pensé à le localiser. Earthbound Beginnings a été lancé pour célébrer le 20e anniversaire de Earthbound. Et, la série Mother aura 30 ans en 2019 et Earthbound en aura 25 en 2020. Donc, il y a encore beaucoup de dates de sortie possibles devant nous.

«Au plus profond de nos cœurs, les fans de Mother / Earthbound savent que cela arrivera. Nous le savons, on ne peut le nier, cela arrivera… Et n’osez pas essayer de me convaincre du contraire. »

-Tony de The Gaming Geek sur ses souhaits et attentes pour l’E3 2019

ALERTE DE SPOILER! Ne regardez pas la vidéo si vous n’avez pas joué à Earthbound !!!! Vous ne l’apprécieriez même pas si vous le faites.

Pendant que nous attendons, célébrons Mother / Earthbound avec de beaux hommages comme celui-ci! (Une de mes vidéos Youtube préférées)

Oh et faites-nous savoir si l’hommage vous a apporté une larme comme il l’a fait pour moi et tous mes amis …

Il y a toujours des rumeurs et des rapports d’une éventuelle libération. Il y a celui-ci sur une édition de la collection Mother / Earthbound avec les 3 jeux. D’un autre côté, il y a une enquête officielle sur la série de jeux en raison de son 30e anniversaire. De toute évidence, il y a encore des gens qui parlent de Mère 3 qui se passe.

Alors, gardez espoir! Croyez-moi, j’ai l’impression d’être excité et plein de vœux sur chaque E3 et Nintendo Direct juste pour être déçu. J’y suis allé aussi. Et oui, j’ai aussi dit que je cesserais de le faire. Donc, pour une fois, j’arrêterai de me mentir et j’accepterai simplement que je le veux et je continuerai de le mendier! PK Adieu tout le monde!

Maintiendrez-vous toujours les possibilités de Mère 3?

