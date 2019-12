Merge Games annonce la vente des fêtes 2019 pour le Switch eShop

Maintenant que les vacances battent leur plein, Merge Games a lancé une nouvelle vente sur le Switch eShop. Des rabais sont disponibles jusqu'à 80% de réduction, avec des titres éligibles qui incluent Aragami, Sparklite, et plus encore.

Nous avons la gamme complète de vente ci-dessous:

Aragami – Shadow Edition – 11,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Battle Group 2 – 0,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Bougie: Le pouvoir de la flamme – 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Cast of the Seven Godsends – 1,29 $ (au lieu de 12,99 $)

Le comte Lucanor – 2,24 $ (au lieu de 14,99 $)

Crimson Keep – 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

HoPiKo – 0,99 $ (au lieu de 9,99 $)

The Long Reach – 1,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Mainline – 3,74 $ (au lieu de 14,99 $)

RIOT – 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Solo: Islands of the Heart – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Sparklite – 17,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Stranded Sails – Explorers of the Cursed Islands – 17,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Unbox: Newbie’s Adventure – 4,49 $ (au lieu de 29,99 $)

Vaporum – 7,49 $ (au lieu de 24,99 $)

The Walking Vegetables: Radical Edition – 1,94 $ (au lieu de 12,99 $)

La vente des fêtes 2019 de Merge sera en vigueur jusqu'au 31 décembre à 23 h 59 (heure du Pacifique) / 1 janvier à 2 h 59 (HE).

Source: Merge Games PR

en relation