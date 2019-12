Merge Games Holiday Sale Now Live On Switch eShop, jusqu'à 90% de réduction

Besoin de renforcer votre bibliothèque Switch cette saison de Noël et du nouvel an? Eh bien, vous pouvez maintenant plonger dans plus de titres numériques pour pas cher!

Merge Games a commencé sa propre vente des Fêtes sur le Switch eShop – qui dure jusqu'au 7 janvier 2020. La vente offrira jusqu'à 90% de réduction sur le catalogue de jeux de l'éditeur, avec des titres tels que Le Comte Lucanor et Vaporum qui en voient de jolis fortes remises.

Consultez la liste de vente détaillée ci-dessous!

Jeu

Prix ​​d'origine

% De réduction

Prix ​​de vente

Aragami – Shadow Edition

29,99 $

60%

11,99 $

Groupement tactique 2

9,99 $

90%

0,99 $ US

Bougie: Le pouvoir de la flamme

19,99 $

80%

3,99 $

Distribution des sept aubaines

12,99 $

90%

1,29 $

Le comte Lucanor

14,99 $

85%

2,24 $

Donjon cramoisi

19,99 $

80%

3,99 $

HoPiKo

9,99 $

90%

0,99 $ US

The Long Reach

14,99 $

90%

1,49 $

Mainlining

14,99 $

75%

3,74 $

ÉMEUTE

19,99 $

80%

3,99 $

Solo: Îles du Cœur

19,99 $

75%

4,99 $

Sparklite

24,99 $

30%

17,49 $

Voiles échouées – Explorateurs des îles maudites

24,99 $

30%

17,49 $

Unbox: Newbie’s Adventure

29,99 $

85%

4,49 $

Vaporum

24,99 $

70%

7,49 $

The Walking Vegetables: Radical Edition

12,99 $

85%

1,94 $

Allez-vous saisir l'un de ces jeux? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous!

