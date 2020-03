Mes débuts avec Animal Crossing: New Horizons

Mercredi dernier, le 11 mars dans l’après-midi, l’attente est enfin terminée, car nous avons reçu notre copie préliminaire pour la revue Animal Crossing: New Horizons. Une fois le téléchargement terminé, il était temps de plonger dans le monde merveilleux de nos animaux bien-aimés et de voir les progrès accomplis après le succès de la nouvelle feuille 3DS. Vous vous demandez peut-être où est l’examen? Eh bien, par la nature du jeu, ces cinq jours que nous avons passés avec lui, sont totalement insuffisants pour vous donner un verdict final, d’autant plus que jusqu’à ce vendredi 20 mars que le jeu est officiellement sorti, nous aurons accès à ses aspects en ligne et bien sûr, le premier événement majeur de la saison. Cependant, nous avons préparé ce contenu spécial pour vous raconter nos premiers jours sur l’île.

Peut-être que l’aspect qui aura le plus d’impact sur les vétérans d’Animal Crossing une fois qu’ils auront commencé leur aventure New Horizons est le point où vous venez de commencer. Ici, vous ne devenez pas maire d’une ville déjà établie, loin de là. Vous êtes l’un des premiers habitants d’une île déserte qui grandira en fonction de la durée de son investissement. Chacune des constructions et des développements de ce nouveau lieu est liée à nous. Oui, le travail est plus intense que jamais, ce qui enchantera à coup sûr les plus obsédants dans toute cette affaire et oui, le décor du lieu est entièrement entre nos mains.

Après avoir découvert ce que je viens de vous dire, vous vous rendez compte qu’il y a deux nouveaux ajouts à la franchise que bien qu’ils ne changent pas l’essence de ce qui a toujours été Animal Crossing, ils donnent une saveur complètement originale à représentant l’expérience New Horizons. Je parle d’abord de tout le système d’artisanat ou faites-le vous-même. Nous arrivons sur une île déserte, donc beaucoup de nos outils et autres objets peuvent et doivent être construits par nous-mêmes. Ne vous inquiétez pas, ce système fonctionne très simplement et grâce à des recettes très claires qui nous indiquent exactement quels matériaux sont nécessaires pour fabriquer cet objet spécifique dont vous avez besoin.

Le deuxième élément dont je veux vous parler est celui que vous trouvez probablement le plus révolutionnaire. En plus d’avoir les célèbres cloches ou cloches comme devise de base, dans New Horizons, nous sommes présentés avec une nouvelle unité d’échange connue sous le nom de Nook Miles. Cette idée s’inspire bien entendu des systèmes de fidélisation que les compagnies aériennes doivent récompenser leurs passagers en leur accordant des “miles” échangeables contre des billets d’avion ou d’autres produits. Le concept, bien sûr, prend tout son sens dans le monde avec le thème du jeu sur les voyages.

Maintenant, comment fonctionnent les Nook Miles? Contrairement aux cloches obtenues principalement par la vente de marchandises de toutes sortes, ces miles nous sont attribués pour remplir des missions et des activités de toutes sortes, de la coupe de bois ou de la capture d’insectes à la fabrication de meubles, la décoration de notre maison ou la la pêche. New Horizons a une interface qui vous indique comment vous progressez avec ces objectifs, qui, comme vous l’imaginez sûrement, sont atteints plus rapidement en fonction de votre niveau d’activité au quotidien. En fait, pour que vous vous habituiez rapidement à ce nouveau système monétaire et que vous le compreniez, la première dette que vous devez payer à notre avare Tom Nook, c’est précisément à travers des miles. Le concept Nook Miles vous donne un sens du but; Je veux dire, tu sais toujours quoi faire.

Que pouvez-vous acheter avec ces miles? Comme je le disais, au début du jeu, la première dette que vous devez payer pour pouvoir rentrer chez vous et ainsi quitter votre humble tente, passe par Nook Miles, cependant, après avoir franchi cette étape, Cette unité d’échange joue un autre rôle. Les miles que vous accumulez peuvent être échangés contre des objets spéciaux, des recettes ou des améliorations pour vos outils, par exemple. Une autre utilisation extrêmement utile est d’acheter des billets d’avion et de pouvoir visiter d’autres îles grâce à Dodo Airlines. Attention, je ne parle pas de visiter des îles d’amis, je veux dire qu’il est possible d’aller dans d’autres îles désertes à la recherche de plus de ressources et peut-être de nouveaux voisins.

En dehors de ce que je viens de vous dire et au moins pendant ces cinq jours que je joue tous les jours à New Horizons, je peux vous dire que l’expérience a été complètement fidèle à ce qu’est Animal Crossing en tant que série, c’est-à-dire que mes jours ont eu différents des activités ici et là mais toujours avec cet élément de travail de collecte de ressources comme le bois (il y a maintenant trois types de bois différents) et d’autres, que vous vendez ensuite pour payer votre dette. De même, je me suis concentré sur l’augmentation de la collection d’insectes, de poissons et de fossiles pour la création et l’expansion du musée, qui, soit dit en passant, part également de zéro.

Environ deux heures par jour environ, c’est ce que vous pouvez vous attendre à ce que New Horizons vous donne des activités «pertinentes» avant l’apparition de ce mur qui vous indique qu’il n’y a pas grand-chose de plus à faire et que vous devriez revenir demain. Bien sûr, vous pouvez continuer à moudre presque à tout moment, mais il faut se rappeler que Animal Crossings sont des jeux qui sont fortement liés au temps réel dans lequel nous vivons. Autrement dit, ce ne sont pas des jeux sur lesquels vous pouvez vous étouffer et terminer tout ce qu’ils proposent en deux ou trois jours. Une partie de leur magie consiste à comprendre que certaines choses prennent du temps. De par leur conception, ce sont des jeux vidéo qui sont dosés.

Mes premiers jours avec Animal Crossing: New Horizons ont été fabuleux et je suis sûr que les vétérans seront fascinés. Est-ce que je le recommande à quelqu’un qui n’est jamais entré dans la série? Bien sûr que oui, vous n’avez besoin d’aucune expérience pour prendre ce nouveau titre. Je sais qu’il est très difficile d’expliquer la magie de cette série par le biais d’un texte ou même d’une vidéo, car nous sommes confrontés à un jeu qui, d’une manière grossière, est un jeu dans lequel vous ne devriez travailler qu’à payer des dettes sans fin. Oui, cela semble terrible, mais quelque chose doit en faire une partie très spéciale de votre vie quotidienne en tant qu’être humain.

Mais alors, quand aurons-nous notre examen complet et tout autre contenu? La première chose à laquelle vous pouvez vous attendre est que ce jeudi 19 au matin, nous publierons un gameplay dans lequel nous vous montrerons tous les aspects de base du jeu et dans lequel j’essaierai d’expliquer, de la meilleure façon possible, ce qu’est Animal Crossing, car il y en a sûrement beaucoup nouveaux qui sont intéressés. En ce qui concerne notre verdict final avec qualification, je veux attendre d’essayer le mode en ligne du titre, ainsi que de voir comment l’événement de Pâques qui arrivera ce week-end sera, alors vous pouvez vous attendre à notre examen et examen vidéo au début de la semaine prochaine . Je comprends le désir de voir un avis final, mais alors nous sommes face à un jeu vidéo tout à fait hors du commun qui, comme je le disais, par sa propre conception demande du temps.

