Mesdames, offrez-vous un luxe économique avec ces pantalons de survêtement pour hommes

En tant que femme, je ne peux pas m’empêcher de remarquer qu’être un homme présente certains avantages. Je ne parle pas des avantages sociaux et économiques qui imprègnent la plupart (la totalité?) De la société – du moins pas sur cette plateforme. Vous devrez parcourir les textes de mon groupe pour ce commentaire.

Je parle des cozies.

Pour une raison quelconque, les pantalons de survêtement pour hommes semblent infiniment plus confortables que ceux faits pour les femmes. Là où les sueurs des femmes sont souvent ajustées et parfois constrictives, les hommes sont suffisamment spacieux pour se recroqueviller sur le canapé ou se superposer à une paire de leggings lors des froides journées d’hiver.

En bref: les pantalons de survêtement pour hommes sont tout simplement meilleurs. J’ai découvert cela il y a des années quand j’ai emprunté une paire de joggeurs après une soirée pyjama pour la nuit d’Halloween, ne voulant pas que le métro du matin revienne à la maison dans mon uniforme de pom-pom girl zombie fait maison. Honnêtement, je n’avais l’intention que d’emprunter les pantalons de survêtement, mais une fois que je les ai mis, je savais qu’ils ne retourneraient pas à leur propriétaire d’origine.

J’ai toujours le pantalon de survêtement, mais après un port presque quotidien, la ceinture élastique est étirée au-delà de toute réparation. J’ai envisagé de persuader mon petit ami d’acheter de nouveaux pantalons de survêtement, de voler lesdits pantalons de survêtement, puis de supporter les regards alors que je portais son pantalon de survêtement est passé de «mignon» à «frustrant».

Je ne l’ai pas fait. Plutôt que de laisser tomber des indices, ou de les acheter pour mon petit-ami comme un rond-point pour le vol, je suis en fait allé acheter mes pantalons de survêtement pour hommes. C’est l’avenir; les sœurs le font pour nous-mêmes.

Le pantalon de jogging en molleton ProGo «Men» est plus qu’une mise à niveau de mes sweats volés – j’ai dit de façon audible «oh bébé» quand je les ai enfilés. Le tissu est doux et lisse de l’extérieur, mais, comme chaque film Disney nous l’a appris, c’est ce qui est à l’intérieur qui compte.

Et quel intérieur ces pantalons ont.

Ces pantalons de survêtement doublés de molleton sont plus que confortables: ils sont confortables, une hygge entièrement américaine qui frappe le concept européen de confort directement dans l’intestin.

La toison est comme l’étreinte d’un nuage, et elle est chaude sans être chaude. Je suis toujours heureux de constater que le confort de mon pantalon doublé de molleton est chaud, solidaire et absolument confortable sans aucun effet sauna. Ils ont également l’air étonnamment bons, ce qui signifie que vous pouvez les porter à la bodega ou à l’épicerie sans avoir à passer à de «vrais vêtements».

À un prix abordable de 21,95 $, ce pantalon est un vol. Ils se sentent comme un achat de luxe à un prix qui rappelle plus une trouvaille de friperie.

Mesdames (et, je suppose, messieurs), au cours de la nouvelle année, nous ne devrions pas avoir à chercher des vêtements de luxe à des prix de luxe. Le luxe est une expérience, un cadeau: non pas à mendier ou à emprunter à un petit ami, mais à prendre, à posséder et à apprécier par nous-mêmes.

Obtenez une paire de pantalons de survêtement doublés de molleton. Offrez à vos journées d’hiver, à vos gueules de bois et à vos soirées cinéma une atmosphère bien méritée. Vous me remercierez plus tard.

