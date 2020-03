Meta Heroes – Riki Carry

Voici un peu d’informations sur ce héros embêtant de Dota 2.

Chaque méta dans Dota 2 introduit de nouveaux héros qui deviennent soudainement très populaires. Cela était particulièrement vrai il y a quelques années lorsque chaque nouveau patch présente des changements de gameplay drastiques. Cependant, depuis que Valve a décidé de changer sa politique de mise à jour (maintenant, les mises à jour ne sont pas aussi drastiques mais plus fréquentes), certains héros sont dans la méta depuis longtemps.

Cela dit, le héros que nous examinerons aujourd’hui ne rentre pas vraiment dans cette catégorie. Riki est l’un de ces héros que vous pouvez voir dans la plupart des jeux de pub. Néanmoins, en ce qui concerne Pro Dota, il n’était pas vraiment très populaire. S’il est vrai qu’il peut faire beaucoup de dégâts, il peut également être facilement contré, c’est pourquoi de nombreuses équipes ne voulaient pas du tout le choisir.

Cependant, cela a changé lorsque le patch 7.23 a été publié. Actuellement, quelques petites mises à jour plus tard, Riki est l’un des héros de portage les plus populaires de Dota 2. Jetons un coup d’œil et en savoir plus sur la nature de ce petit, mais mortel, gars.

Modifications après le patch 7.23

Avant cette mise à jour, Riki n’était pas vraiment un héros bien établi. Beaucoup de gens l’ont choisi comme support, bien qu’il soit un peu trop gourmand pour ce rôle. Cependant, après les changements. la capacité Cape et Dagger (la compétence invisible) a été modifiée pour devenir son ultime comme il y a de nombreuses années. En conséquence, Riki est devenu beaucoup moins efficace en tant que support, surtout au début. Avant cela, il a pu tuer des courriers et gank efficacement mais pas plus.

Beaucoup de gens pensaient que c’était la fin pour le héros et qu’il serait oublié depuis longtemps. Néanmoins, cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, les joueurs ont commencé à jouer sur la voie avec lui et ont découvert qu’il était en fait un monstre à clic droit assez puissant.

Gameplay

Riki est l’un de ces héros qui peuvent entrer et sortir quand il en a envie. Il a un clin d’œil qui lui permet de sauter rapidement dans les combats et de les échapper si nécessaire.

Bien qu’il soit vrai qu’il est très spongieux par rapport aux autres héros de Dota 2, il a la capacité de compenser. En plus de Blink, Tricks of the Trade est désormais une capacité qu’il peut à chaque fois qu’il en a envie. En plus de faire des dégâts, cette compétence peut également être utilisée défensivement et esquiver une grande partie des dégâts entrants. Bien sûr, vous pouvez également acheter des objets défensifs, comme un Black King Bar et devenir encore plus difficile à tuer.

Si vous allez jouer en tant que porteur, il n’y a pas grand-chose à faire pendant le début de la partie, à part la ferme. Vous devez essayer d’obtenir autant de derniers coups que possible car Riki n’est pas vraiment le fermier le plus rapide du jeu. En fait, cela pourrait être l’un des plus gros problèmes auxquels vous devez faire face lorsque vous le choisissez. Si les choses ne vont pas bien au début, il pourrait être assez difficile de récupérer, alors gardez cela à l’esprit.

Une fois les étapes de laning terminées, vous devriez avoir au moins un gros objet (dans la plupart des cas – Lame Diffisuelle), c’est donc à ce moment-là que vous devez commencer à faire des jeux autour de la carte. Riki n’est pas un de ces héros avec lesquels vous pouvez cultiver AFK et espérer gagner le match. Au contraire, il est fort lorsqu’il fait des boules de neige en profitant des supports faibles.

Si votre milieu de jeu se passe bien, vous devriez avoir au moins quelques objets et vous aventurer dans la fin du jeu (à moins que vous n’ayez gagné maintenant). Ici, chaque erreur peut être cruciale, alors réfléchissez bien avant de cligner des yeux pour le tuer.

Articles

Il est assez difficile de gâcher la construction de votre article en tant que Riki, surtout si vous êtes un porteur. Le premier et le plus important article que vous devez acheter est une lame diffusante. Cela change complètement la façon dont vous jouez au jeu car il vous permet de sécuriser des éliminations seul.

Le deuxième élément à la mode est maintenant soit un Skill Basher ou Sange et Yasha / Manta Style. Il est même conseillé d’acheter à la fois le Basher et Manta ou SNY, car ces articles causent beaucoup de dégâts à Riki. De plus, Manta Style peut vous donner encore quelques secondes pour vous échapper, donc c’est certainement quelque chose à prendre en compte.

Bien sûr, n’oublions pas non plus le Black King Bar. C’est un article que chaque héros principal doit acheter à un moment donné, et Riki ne fait pas exception ici.

En termes d’articles de luxe, des choses telles qu’une lame abyssale, un papillon et un œil de Skadi sont des options très populaires. Cependant, vous obtiendrez probablement ces éléments très tard dans le jeu, alors gardez cela à l’esprit.