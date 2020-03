Metacritic: Nintendo et Xbox figurent parmi les meilleurs éditeurs de 2019

Diverses sociétés ont la possibilité d’être des développeurs et en même temps des éditeurs, ce qui permet à de nombreux jeux d’être publiés et commercialisés sur les marchés les plus importants du monde. Ce rôle en tant que rédacteurs peut également être mesuré et les résultats montrent le bon ou le mauvais œil qu’ils ont pour sélectionner les jeux qui seront sous leur responsabilité. En ce sens, le site Metacritic a révélé les meilleurs éditeurs de 2019 et il y a des informations très intéressantes.

Après ses listes thématiques qui compilent le meilleur de 2019, Metacritic a présenté aujourd’hui la liste des meilleurs éditeurs de l’année dernière, qui incluent des sociétés et des divisions telles que 505 Games, Nintendo, Xbox Game Studios, Activision Blizzard et Capcom, entre autres. Avant d’entrer sur la liste, Metacritic a dévoilé la méthodologie prise en compte pour déterminer les positions, qui est constituée des moyennes et des points obtenus conformément à ce qui suit:

Moyenne de tous les jeux édités en 2019

Pourcentage de jeux qui ont marqué 76 ou plus

Pourcentage de parties ayant obtenu un score égal ou inférieur à 49

Pourcentage de jeux ayant marqué plus de 90

Cela dit, le site a révélé que le meilleur éditeur de 2019 était 505 Games, dont la moyenne totale était de 80 grâce aux notes de jeux comme Control et Bloodtsained: Ritual of the Night. Ensuite, en deuxième position, Activision Blizzard avec une moyenne de 79,9, ce qui montre le grand élan reçu par Sekiro: Shadow Die Twice, ainsi que le port Overwatch pour Switch.

La troisième place revient à Nintendo avec 80 en moyenne, mais avec moins de points que la deuxième place. La société japonaise a atteint cette position grâce à des lancements tels que Fire Emblem: Three Houses et Super Mario Maker 2. En quatrième position, Paradox Interactive, avec une moyenne de 77,8 obtenue grâce au titre Sci-fi Age of Wonders: Planetfall.

La cinquième position revient à Capcom, avec 79,1 mais moins de points que la quatrième place, grâce à des sorties comme Resident Evil 2 Remake, Monster Hunter World: Iceborne, Devil May Cry 5 et les ports de Resident Evil et Devil May Cry pour Switch.

Enfin, Xbox Game Studios s’est classé septième, tandis que Sony s’est classé 22e.

Ici, vous avez les meilleurs éditeurs de 2019 dans Metacritic:

505 matchs

Activision Blizzard

Nintendo

Paradox Interactive

Capcom

Annapurna Interactive

Xbox Game Studios

Humble Bundle

Square enix

Retour numérique

Focus Home Interactive

Take-Two Interactive

Arts électroniques

Ubisoft

Team17

Spike Chunsoft

Koei Tecmo Games

SEGA

Bandai Namco

Konami

Idea Factory

Sony

PQube

XSEED / Marvelous

tinyBuild

Iceberg Interactive

Koch Media

Digerati Distribution

THQ Nordic

Bethesda Softworks

NIS America

Daedalic Entertainment

QubicGames

Courbe numérique

Ratalaika Games

Bigben Interactive

1C Company

Jeux de tête

Jeux de fusion

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.