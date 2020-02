Metro 2033 et les derniers ports de commutateur d’éclairage sont superbes, tous deux maintenant

La Nintendo Switch a hébergé de nombreux ports de jeu dans le passé récent, même des jeux dont vous n’auriez jamais cru qu’ils auraient pu être joués sous forme portable, comme The Witcher 3, Doom (2016), Wolfenstein II: The New Colossus et Hellblade: Senua’s. Sacrifice. Maintenant, nous avons les deux versions Redux de Metro 2033 et Metro Last Light, deux formidables FPS en mode solo maintenant disponibles sur Switch. Et après avoir mis un peu de temps dans les deux, je repars très impressionné – ce sont des ports Switch bien faits.

Vous savez en quelque sorte dans quoi vous vous embarquez en ce qui concerne les versions Switch de plus gros jeux; résolutions plus faibles, fréquences d’images plus faibles, textures plus boueuses et effets atténués. Ces facteurs ne diminuent pas nécessairement la qualité du jeu lui-même, tant qu’il est fait dans des limites raisonnables et que le jeu reste jouable. Cependant, ces ports Metro dépassent ce à quoi nous nous attendons pour Switch – ils ont l’air nets et fonctionnent extrêmement bien, tout bien considéré. Vous pouvez voir par vous-même dans nos séquences de gameplay ci-dessous.

Naturellement, les compromis sont perceptibles lors de la lecture en mode ancré sur un écran en taille réelle, mais Metro Redux est vraiment étonnant en mode portable. Ce n’est pas seulement que l’écran condensé atténue les imperfections perceptibles d’une fidélité graphique inférieure, c’est que les compromis graphiques sont quelque peu minimes pour ne pas brouiller ou obscurcir la clarté visuelle globale. Même les effets d’éclairage et les modèles de personnages, qui sont impératifs pour l’expérience Metro, brillent toujours.

Certes, ces jeux Metro se déroulent principalement dans des zones assez confinées avec des espaces étroits et sombres. Mais même en dehors de ces cas où de gros échanges de tirs éclatent ou lorsque vous devez parcourir de plus grandes surfaces en surface, les performances et les visuels restent cohérents. La limitation de la fréquence d’images est également gérable, car Metro 2033 et Last Light maintiennent une fréquence quasi constante de 30 images par seconde sur Switch. Bien que ce ne soit pas les 60 fps ou 144 fps que nous pouvons obtenir à partir d’un PC approprié, il n’y a pas eu de creux gênants lorsque l’action augmente. Et venant de quelqu’un qui donne la priorité aux versions PC en raison du taux de rafraîchissement et du taux de rafraîchissement plus élevé, ce 30 fps cohérent est viable pour le rythme plus lent et méthodique de Metro pendant et hors du combat, en particulier pour une expérience portable.

Le style d’action et d’exploration au rythme lent de Metro signifie également que les contraintes des joysticks analogiques Joy-Con sont plus faciles à gérer; en utilisant un peu d’auto-visée et de commandes de mouvement pour affiner la visée vers le bas, jouer en mode portable se sent bien. Les défauts de la console ont moins d’impact sur Metro par rapport aux autres tireurs; le combat dans Metro ne nécessite pas nécessairement des réflexes rapides ou une précision extrême la plupart du temps, ce qui n’entrave guère ma capacité à surmonter les scénarios de combat.

Metro 2033 et Last Light peuvent être sombres la plupart du temps, mais ils ont fière allure sur Switch.

En ce qui concerne les jeux eux-mêmes, Metro 2033 et Metro Last Light sont toujours des réalisations absolues en tant que FPS axés sur la narration – certains pourraient dire que Last Light portait l’héritage de Half-Life 2 en quelque sorte. Metro vous emmène à travers les horreurs de survivre dans les tunnels souterrains d’une Russie post-apocalyptique où la surface est ravagée par les radiations et les bêtes mutantes se cachent à chaque coin de rue. Les espèces d’un autre monde des ténèbres fournissent un mystère narratif mystérieux que vous apprenez à leur sujet au milieu d’un conflit entre les factions humaines. Un grand mélange de furtivité, de combats impitoyables et d’exploration tendue composent les jeux Metro. Et la gestion des ressources des filtres à masque à gaz et des balles de qualité militaire (utilisées comme munitions ou monnaie à dégâts élevés) vous tient en haleine. La meilleure partie des campagnes captivantes de Metro est le sentiment de vulnérabilité qu’il instille à travers son atmosphère et ses systèmes de jeu – et ces aspects restent intacts en 2033 et dans les ports Switch de Last Light.

Metro 2033 et Last Light étaient autrefois des vitrines techniques, souvent utilisées comme outils de référence sur PC pour évaluer les performances. C’est un accomplissement par le développeur 4A Games d’apporter les deux à Switch à ce niveau de qualité. Dans un monde où des jeux comme The Witcher 3 et Elder Scrolls V: Skyrim sont jouables sur l’hybride de console portable de Nintendo, la barre pour les ports Switch de qualité des gros jeux est assez élevée. Metro 2033 et Last Light Redux répondent, sinon dépassent, ces attentes.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Metro 2033 et Last Light Redux Switch Gameplay

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.