Metro Exodus a déplacé environ 200 000 exemplaires au cours des premiers jours sur Steam

21 février 2020 – 10h18

L’éditeur Deep Silver et le développeur Metro Exodus de 4A Studios auraient vendu environ 200 000 unités sur Steam en quelques jours après son lancement sur la plate-forme.

C’est selon le PDG de la société mère de Deep Silver, Embracer Lars Wingefors (photo) – tel que rapporté par GamesIndustry.biz – qui a déclaré qu’il était satisfait des performances du titre sur la vitrine de la Valve.

Wingefors a déclaré que le tireur apocalyptique avait été populaire dans “un grand pays asiatique en particulier” et que c’était son plus grand marché sur Steam. L’exécutif n’a pas précisé à quelle région il fait référence, mais c’est presque * définitivement * la Chine, non?

Metro Exodus a été lancé en février 2019 en exclusivité sur le tout nouveau Epic Games Store. Étant donné qu’il était depuis longtemps disponible sur Steam en précommande, cela a agacé les fans, y compris ceux qui avaient déjà acheté le titre avant sa sortie.

Le jeu a été le premier de nombreux titres exclusifs à être lancé sur la plate-forme d’Epic, le PDG Tim Sweeney affirmant que la décision de conclure de tels partenariats appartient aux développeurs et aux éditeurs. Lors du GDC 2019, la société s’est vantée que Metro Exodus avait vendu 2,5 fois plus d’exemplaires sur Epic Games Store que Metro Last Light avait déplacé sur Steam dans le même laps de temps.

