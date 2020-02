Metro Exodus arrivera enfin sur Steam la semaine suivante

Après une année d’exclusivité dans Epic Games Store, Deep Silver et 4A ont annoncé que Metro Exodus arrivera enfin chez Steam le 15 février, quelques jours seulement après le lancement de Sam’s Story, le deuxième et dernier DLC de ce fps.

Le mouvement d’exclusivité temporaire, justifié par ses managers comme un accord commercial, a fini par déclencher une vague de critiques négatives sur d’autres produits de l’entreprise et la saga Metro elle-même, car les managers ont changé le contrat initial qu’ils avaient avec Valve et Steam, en modifiant brusquement l’exclusivité du titre. A la fin de la journee, les responsables de Epic Games Store ont mentionné qu’ils ne feraient plus jamais quelque chose de similaire.

Voyagez au-delà dans le #MetroExodus acclamé par la critique – revenez au Steam Store le samedi 15 février 2020. Horaires de sortie comme suit:

00:00 ET

5h00 GMT / UTC

6h00 CET

6h00 AEDT

Ceux d’entre vous qui attendaient, merci pour votre passion et votre patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL

– Metro Exodus (@MetroVideoGame) 6 février 2020

Metro Exodus, le dernier opus de la saga Metro disponible, Ajoutez des scénarios plus ouverts au scénario post-apocalyptique, plus de créatures et de nouveaux éléments jouables à la formule de tir à l’action à la première personne.

En parlant de cette série, Sam’s Story sera enfin disponible le 11 février. De même, la collection Metro Redux arrivera sur Nintendo Switch.

