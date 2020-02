Metro: Exodus peut-il être joué dans GOG sans DRM bientôt? L’étude répond

Le lancement de Metro: Exodus était plein de controverses, car à l’origine sa première allait avoir lieu sur Steam. Par la suite, son exclusivité avec Epic Games Store a été annoncée et, après une brève attente, elle est également arrivée au magasin Microsoft.

Heureusement, plus de joueurs auront accès au jeu très bientôt, car il y a quelques jours leur date de lancement sur Steam a finalement été confirmée. Compte tenu de cela, les joueurs se demandent si le jeu atteindra plus de plateformes de distribution, telles que GOG.

Le magasin de CD Projekt RED offre certains avantages, mais sans aucun doute le plus frappant est de jouer les titres sont DRM. Pour beaucoup, cette option est attrayante et il semble que certains s’attendent à ce que Metro: Exodus arrive bientôt à GOG.

Cependant, la réalité est très différente. Le studio 4A Games a été interrogé sur l’arrivée du jeu sur la plateforme Projekt RED CD. La réponse était claire: il n’est pas prévu de lancer Metro: Exodus dans GOG à court terme.

Cela dit, la nouvelle option la plus immédiate pour profiter du jeu sera Steam. Si vous souhaitez connaître les détails de ses futurs débuts sur la plate-forme Valve, tels que son prix et son heure de première, nous vous recommandons de visiter ce lien où nous avons toutes les informations.

D’un autre côté, le jeu était également gratuit pour les utilisateurs de STADIA Pro. Enfin, vous serez peut-être intéressé de savoir qu’un film sur la saga est déjà en production. Son tournage commencera bientôt et le plan devrait être publié en 2022.

Metro: Exodus est désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous recommandons de lire notre critique et de visiter ce lien pour en savoir plus.

